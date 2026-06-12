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Combo LG Smart TV OLED AI B5 77” 4K 2025 + Purificador de Ar PuriCare 360º 2 Filtros Branco 127v

Combo LG Smart TV OLED AI B5 77” 4K 2025 + Purificador de Ar PuriCare 360º 2 Filtros Branco 127v

OLED77B5.AS101
Vista frontal de Combo LG Smart TV OLED AI B5 77” 4K 2025 + Purificador de Ar PuriCare 360º 2 Filtros Branco 127v OLED77B5.AS101
Combo LG Smart TV OLED AI B5 77” 4K 2025 + Purificador de Ar PuriCare 360º 1 Filtro Branco 127v
Combo LG Smart TV OLED AI B5 77” 4K 2025 + Purificador de Ar PuriCare 360º 1 Filtro Branco 127v
Vista frontal de Combo LG Smart TV OLED AI B5 77” 4K 2025 + Purificador de Ar PuriCare 360º 2 Filtros Branco 127v OLED77B5.AS101
Combo LG Smart TV OLED AI B5 77” 4K 2025 + Purificador de Ar PuriCare 360º 1 Filtro Branco 127v
Combo LG Smart TV OLED AI B5 77” 4K 2025 + Purificador de Ar PuriCare 360º 1 Filtro Branco 127v

Principais recursos

  • Qualidade de imagem 4K aprimorada e som surround do Processador com IA Alpha 8 Gen2.
  • Níveis de preto puro em cada pixel para contraste, profundidade e detalhes impressionantes.
  • 100% de fidelidade de cores para cores realistas e precisas, e 100% de volume de cor para tons mais ricos.
  • Virus Defense: Elimina até 99,9% de vírus, bactérias do ar
  • Purificação 360º: atinge até 100m² em aproximadamente 25min
  • Family Care: Filtra ácaros, bactérias no nível do chão
Mais
Produtos neste pacote: 2
Vista frontal da Smart TV LG OLED AI B5 4K de 77 polegadas 2025 OLED77B5PSA

OLED77B5PSA

Smart TV LG OLED AI B5 77” 4K 2025
AS101DWH0

AS101DWH0

Purificador de Ar LG PuriCare 360º com 2 Filtros Branco 127v

O novo processador alpha 8 AI, mais inteligente e rápido, resultado de uma década de inovação

O motor AI de nosso processador é capaz de reconhecer um conteúdo pelo gênero. Com base nessa informação, ele fornece uma qualidade de imagem otimizada que traz mais profundidade e detalhe.

O processador alpha 8 AI Gen2 se ilumina de laranja e rosa, e raios de luz coloridos saem dele. O título fala sobre como o processador oferece qualidade 4K, cores e brilho impressionantes. O texto da imagem diz que o processamento neural de IA da NPU é aproximadamente 1,7 vez maior e que a operação da CPU é 1,4 vez mais rápida.

O processador alpha 8 AI Gen2 se ilumina de laranja e rosa, e raios de luz coloridos saem dele. O título fala sobre como o processador oferece qualidade 4K, cores e brilho impressionantes. O texto da imagem diz que o processamento neural de IA da NPU é aproximadamente 1,7 vez maior e que a operação da CPU é 1,4 vez mais rápida.

*Em comparação com a TV Smart de entrada do mesmo ano, com o processador alpha 7 AI Gen8, com base na comparação de especificações internas.

Preto perfeito e cores intensas, seja em ambientes claros ou escuros, somente com a LG OLED TV.

A tecnologia Preto perfeito tem certificação da UL e oferece níveis de preto real para aprimorar o brilho e o contraste percebidos. Também obteve a certificação da UL e da eyesafe por proporcionar uma experiência de visualização mais confortável ao reduzir as emissões de luz azul.

LG OLED TV exibindo uma comparação visual entre uma tela com Cor perfeita e Preto perfeito e outra sem. As certificações da UL e eyesafe estão visíveis com um texto solicitando a verificação das marcas.

LG OLED TV exibindo uma comparação visual entre uma tela com Cor perfeita e Preto perfeito e outra sem. As certificações da UL e eyesafe estão visíveis com um texto solicitando a verificação das marcas.

*A tela LG OLED é verificada pela UL e o Preto perfeito é medido de acordo com os padrões IDMS 11.5 Ring-light Reflection, com base em um ambiente típico de iluminação interna (200 lux a 500 lux).

*O desempenho real pode variar dependendo da iluminação ambiente e do local de visualização.

*A tela LG OLED tem certificação UL para cores perfeitas, medido de acordo com os padrões IDMS 11.5 Ring-light Reflection.

*As telas da LG OLED TV foram certificadas como Fator de desempenho circadiano pela eyesafe®

*Imagens das telas simuladas para fins ilustrativos. 

Cores Perfeitas

Certificado com 100% de Volume de Cor e 100% de Fidelidade de Cor. Aproveite cores precisas e vibrantes, mesmo sob luz solar ou em ambientes escuros.

Um papagaio colorido em ultra-alta definição sobre um fundo preto. Gotas de água estão suspensas no ar ao seu redor. A imagem demonstra a tecnologia Cores perfeitas, com as diferentes tonalidades do corpo do papagaio vibrantes e nítidas. Diferentes logotipos de certificações UL e Intertek são exibidos. Eles se referem a 100% de fidelidade de cores e 100% de volume de cores. Também é visível o texto: verifique a marca de certificação Cores perfeitas.

*“100% de fidelidade de cores” e “100% de volume de cores para DCI-P3” se aplicam às OLED TVs de 2025.

*A tela LG OLED tem certificação UL para cores perfeitas, medido de acordo com os padrões IDMS 11.5 Ring-light Reflection.

*A tela da LG OLED é certificada pela Intertek para 100% de fidelidade de cores, medida de acordo com a norma CIE DE2000 usando 125 padrões de cores.

*O volume da gama de cores (CGV) da tela equivale ou excede ao CGV do espaço cromático DCI-P3, conforme verificado independentemente pela Intertek.

/Air_Purifier_Features

/Air_Purifier_Features

*Antivírus 99,9% Testado pela Escola de Saúde da Universidade de Seul - Vírus de teste: vírus da hepatite e MHV Coronavírus murinho (substituto do coronavírus infeccioso humano. Método de teste: ISO 207433 realizado em 14/04/2020. Ionizador Plasmaster+Certificado pela Alburn University, EUA: elimina Salmonella 98,0%, Campylobacter 81,2%, Alergeno de ácaros 96,1%. Certificado pela Seoul National University, Coreia: Elimina MRSA 99% em 10 min, S. pneumoniae 95% em 30 min, Adeno Vírus 96% em 60 min, vírus H1N1 96% em 120 min. Todas as informações referentes à capacidade de eliminação de vírus se baseiam em testes realizados em condições ideais de tempo. O desempenho real pode variar dependendo de muitos fatores, incluindo alteração de tempo. Anti-bacteriano 99,9% Testado pelo KTR (Instituto de Pesquisa e Teste da Coreia) - Teste de bactérias: Staphylococcus aureus / Klebsiella pneumoniae / Escherichia coli - Método de Teste: ISO 20743 realizado em 03/04/2020. Todas as informações referentes à capacidade de eliminação de bactérias se baseiam em testes realizados em condições ideais. 18h de incubação temperatura ~37ºC e 0,4g. O desempenho real pode variar dependendo de muitos fatores, incluindo alterações de temperatura e umidade.

imagem-mobile

alt="<br>Purificação 360º3"


Purificação 360º

Absorve poluentes em 360º e deixa o ar limpo em qualquer lugar do ambiente. Atinge até 100m² em aproximadamente 25min*.

*Elimina Poeira 99,999% Testado por KCL, Laboratórios de Conformidade da Coreia. Remove 99,999% do tamanho do micro pó de 0,01µm em 60 min (Resultado baseado em testes realizados pelo IBR Laboratories® em 07/02/2020 método utilizado: IEST RP CC001.6 (2016), após operar no modo de clean booster por 20 minutos. Produtos: PuriCare™ Condição: 30,0㎥ câmara. Todas as informações referentes à capacidade de eliminação de poeira se baseiam em testes realizados em condições ideais. O desempenho real pode variar dependendo de muitos fatores, incluindo tempo e espaço de uso.

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Especificação chave

IMAGEM (DISPLAY) - Tipo de Painel

4K OLED

IMAGEM (DISPLAY) - Frequência Nativa

120Hz Nativo

IMAGEM (DISPLAY) - Ampla Gama de Cores

OLED Cores

IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Processador

α8 AI Processor 4K Gen2

IMAGEM (PROCESSAMENTO) - HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

JOGOS - Compatível com G-Sync (Nvidia)

Sim

JOGOS - Compatível com FreeSync (AMD)

Sim

ÁUDIO - Saída de Áudio

20W

ÁUDIO - Sistema de Som

2.0 Canais

ÁUDIO - Dolby Atmos

Sim

DIMENSÕES E PESOS - Dimensões sem base (LxAxP)

1719 x 989 x 50,9

DIMENSÕES E PESOS - Peso sem base

22,9

Todas as especificações

DIMENSÕES E PESOS

Dimensões sem base (LxAxP)

1719 x 989 x 50,9

Dimensões com base (LxAxP)

1719 x 1057 x 319

Dimensões da embalagem (LxAxP)

1839 x 1130 x 200

Base da TV (LxAxP)

1403 x 319

Peso sem base

22,9

Peso com base

23,5

Peso da embalagem

33,5

Suporte Vesa (LxA)

300 x 200

CÓDIGO DE BARRAS

Código de Barras

7893299959776

IMAGEM (DISPLAY)

Tipo de Painel

4K OLED

Resolução

4K Ultra HD (3.840 x 2.160)

Frequência Nativa

120Hz Nativo

Ampla Gama de Cores

OLED Cores

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

Processador

α8 AI Processor 4K Gen2

Upscaler AI

α8 AI Super Upscaling 4K

Seleção de Gênero AI

Sim (SDR/HDR)

AI Brightness Control

Sim

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Sim

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI)

Dynamic Tone Mapping

Sim (Dynamic Tone Mapping Pro)

Dimming Technology

Pixel Dimming

Motion

OLED Motion

Modo de Imagem

10 modos

Auto Calibração

Sim

AI Picture Pro

Sim

QMS (Quick Media Switching)

Sim

JOGOS

Compatível com G-Sync (Nvidia)

Sim

Compatível com FreeSync (AMD)

Sim

HGIG Mode

Sim

Otimizador de Jogos

Sim (Painel de Jogos)

ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)

Sim

VRR (Taxa de Atualização Variável)

Sim (Até 120Hz)

Tempo de resposta

Menos de 0.1ms

Dolby Vision para Gaming (4K 120Hz)

Sim

SMART TV

Sistema Operacional

webOS 25

Reconhecimento Inteligente de Voz

Sim

Controle Smart Magic

Built-In (Integrado)

App de Controle pelo Smartphone

Sim (LG ThinQ)

Web Browser Completo

Sim

LG Channels

Sim

Multi View

Sim

Always Ready

Sim

Compatível com Câmera USB

Sim

Compatível com Apple Home

Sim

Home Hub

Sim

AI Chatbot

Sim

Reconhecimento de Voz

Sim

Google Home / Hub

Sim

Compatível com Apple Airplay

Sim

Google Cast

Sim

ÁUDIO

Saída de Áudio

20W

Sistema de Som

2.0 Canais

Direção do Som

Inferior

Dolby Atmos

Sim

AI Sound

α8 AI Sound Pro (Som virtual 9.1.2)

Clear Voice Pro

Sim (Nivelamento automático de volume)

AI Acoustic Tuning

Sim

WiSA Ready

Sim (Até 2.1 Canais)

LG Sound Sync

Sim

Modo audio Compartido

Sim

Saída de Áudio Simultâneo

Sim

Bluetooth Surround Ready

Sim (2 Way Playback)

Audio Codec

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (vide manual)

WOW Orchestra

Sim

TRANSMISSÃO

Receptor digital de sinal

ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)

Receptor analógico de sinal

NTSC/PAL-M/PAL-N

CONECTIVIDADE

Entrada HDMI

4 (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM e Quick Media Switch)

Simplink (HDMI CEC)

Sim

Retorno de Canal de Áudio

eARC (HDMI 3)

USB

2ea (v 2.0)

Wi-Fi

Sim (Wi-Fi 6)

Bluetooth Support

Sim (v 5.3)

Ethernet

1ea

Entrada de RF (Antena/Cabo)

1ea

SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)

1ea

ACESSIBILIDADE

Alto Contraste

Sim

Escada de Cinza

Sim

Cores Invertidas

Sim

ALIMENTAÇÃO

Voltagem

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energia em stand by

Abaixo de 0,5W

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Controle Remoto

Controle Smart Magic MR25

Cabo de Força

Sim (Anexo)

Imprimir

Todas as especificações

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Área recomendada (㎡)

100

Entrada de alimentação (W)

70

CADR (CMH)

779

Cor

Prata

Tensão nominal

127V

RECURSOS

Limpeza 360˚

Sim

Velocidade do ventilador

5 Velocidades (Automática/Baixa/Média/Alta/Turbo)

Alarme de troca de filtro

Sim

Ionizador

Sim

Modo Purificação/Clean Booster

7,5m

Controle remoto

Sim

SENSOR

PM 1.0/Desodorização/Odor

Indicador inteligente (qualidade do ar)

Sim

Temporizador

2/4/8/12 hr

RECURSOS INTELIGENTES

ThinQ (Wi-Fi)

Sim

DIMENSÕES E PESO

Peso do produto (kg)

19.2

Dimensões do produto - L x A x P (mm)

376 x 1073 x 376

Dimensões da embalagem - L x A x P (mm)

432 x 1153 x 432

Peso_Líquido (g)

19200

Peso_Líquido (somente produto, g)

19200

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