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Combo LG Smart TV OLED AI B5 77” 4K 2025 + Purificador de Ar PuriCare 360º 2 Filtros Branco 127v
Combo LG Smart TV OLED AI B5 77” 4K 2025 + Purificador de Ar PuriCare 360º 2 Filtros Branco 127v
OLED77B5.AS101
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Principais recursos
- Qualidade de imagem 4K aprimorada e som surround do Processador com IA Alpha 8 Gen2.
- Níveis de preto puro em cada pixel para contraste, profundidade e detalhes impressionantes.
- 100% de fidelidade de cores para cores realistas e precisas, e 100% de volume de cor para tons mais ricos.
- Virus Defense: Elimina até 99,9% de vírus, bactérias do ar
- Purificação 360º: atinge até 100m² em aproximadamente 25min
- Family Care: Filtra ácaros, bactérias no nível do chão
Produtos neste pacote: 2
O novo processador alpha 8 AI, mais inteligente e rápido, resultado de uma década de inovação
O motor AI de nosso processador é capaz de reconhecer um conteúdo pelo gênero. Com base nessa informação, ele fornece uma qualidade de imagem otimizada que traz mais profundidade e detalhe.
*Em comparação com a TV Smart de entrada do mesmo ano, com o processador alpha 7 AI Gen8, com base na comparação de especificações internas.
Preto perfeito e cores intensas, seja em ambientes claros ou escuros, somente com a LG OLED TV.
A tecnologia Preto perfeito tem certificação da UL e oferece níveis de preto real para aprimorar o brilho e o contraste percebidos. Também obteve a certificação da UL e da eyesafe por proporcionar uma experiência de visualização mais confortável ao reduzir as emissões de luz azul.
*A tela LG OLED é verificada pela UL e o Preto perfeito é medido de acordo com os padrões IDMS 11.5 Ring-light Reflection, com base em um ambiente típico de iluminação interna (200 lux a 500 lux).
*O desempenho real pode variar dependendo da iluminação ambiente e do local de visualização.
*A tela LG OLED tem certificação UL para cores perfeitas, medido de acordo com os padrões IDMS 11.5 Ring-light Reflection.
*As telas da LG OLED TV foram certificadas como Fator de desempenho circadiano pela eyesafe®
*Imagens das telas simuladas para fins ilustrativos.
Cores Perfeitas
Certificado com 100% de Volume de Cor e 100% de Fidelidade de Cor. Aproveite cores precisas e vibrantes, mesmo sob luz solar ou em ambientes escuros.
*“100% de fidelidade de cores” e “100% de volume de cores para DCI-P3” se aplicam às OLED TVs de 2025.
*A tela LG OLED tem certificação UL para cores perfeitas, medido de acordo com os padrões IDMS 11.5 Ring-light Reflection.
*A tela da LG OLED é certificada pela Intertek para 100% de fidelidade de cores, medida de acordo com a norma CIE DE2000 usando 125 padrões de cores.
*O volume da gama de cores (CGV) da tela equivale ou excede ao CGV do espaço cromático DCI-P3, conforme verificado independentemente pela Intertek.
*Antivírus 99,9% Testado pela Escola de Saúde da Universidade de Seul - Vírus de teste: vírus da hepatite e MHV Coronavírus murinho (substituto do coronavírus infeccioso humano. Método de teste: ISO 207433 realizado em 14/04/2020. Ionizador Plasmaster+Certificado pela Alburn University, EUA: elimina Salmonella 98,0%, Campylobacter 81,2%, Alergeno de ácaros 96,1%. Certificado pela Seoul National University, Coreia: Elimina MRSA 99% em 10 min, S. pneumoniae 95% em 30 min, Adeno Vírus 96% em 60 min, vírus H1N1 96% em 120 min. Todas as informações referentes à capacidade de eliminação de vírus se baseiam em testes realizados em condições ideais de tempo. O desempenho real pode variar dependendo de muitos fatores, incluindo alteração de tempo. Anti-bacteriano 99,9% Testado pelo KTR (Instituto de Pesquisa e Teste da Coreia) - Teste de bactérias: Staphylococcus aureus / Klebsiella pneumoniae / Escherichia coli - Método de Teste: ISO 20743 realizado em 03/04/2020. Todas as informações referentes à capacidade de eliminação de bactérias se baseiam em testes realizados em condições ideais. 18h de incubação temperatura ~37ºC e 0,4g. O desempenho real pode variar dependendo de muitos fatores, incluindo alterações de temperatura e umidade.
*Elimina Poeira 99,999% Testado por KCL, Laboratórios de Conformidade da Coreia. Remove 99,999% do tamanho do micro pó de 0,01µm em 60 min (Resultado baseado em testes realizados pelo IBR Laboratories® em 07/02/2020 método utilizado: IEST RP CC001.6 (2016), após operar no modo de clean booster por 20 minutos. Produtos: PuriCare™ Condição: 30,0㎥ câmara. Todas as informações referentes à capacidade de eliminação de poeira se baseiam em testes realizados em condições ideais. O desempenho real pode variar dependendo de muitos fatores, incluindo tempo e espaço de uso.
- Smart TV LG OLED AI B5 77” 4K 2025
- Purificador de Ar LG PuriCare 360º com 2 Filtros Branco 127v
Especificação chave
IMAGEM (DISPLAY) - Tipo de Painel
4K OLED
IMAGEM (DISPLAY) - Frequência Nativa
120Hz Nativo
IMAGEM (DISPLAY) - Ampla Gama de Cores
OLED Cores
IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Processador
α8 AI Processor 4K Gen2
IMAGEM (PROCESSAMENTO) - HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
JOGOS - Compatível com G-Sync (Nvidia)
Sim
JOGOS - Compatível com FreeSync (AMD)
Sim
ÁUDIO - Saída de Áudio
20W
ÁUDIO - Sistema de Som
2.0 Canais
ÁUDIO - Dolby Atmos
Sim
DIMENSÕES E PESOS - Dimensões sem base (LxAxP)
1719 x 989 x 50,9
DIMENSÕES E PESOS - Peso sem base
22,9
Todas as especificações
DIMENSÕES E PESOS
Dimensões sem base (LxAxP)
1719 x 989 x 50,9
Dimensões com base (LxAxP)
1719 x 1057 x 319
Dimensões da embalagem (LxAxP)
1839 x 1130 x 200
Base da TV (LxAxP)
1403 x 319
Peso sem base
22,9
Peso com base
23,5
Peso da embalagem
33,5
Suporte Vesa (LxA)
300 x 200
CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras
7893299959776
IMAGEM (DISPLAY)
Tipo de Painel
4K OLED
Resolução
4K Ultra HD (3.840 x 2.160)
Frequência Nativa
120Hz Nativo
Ampla Gama de Cores
OLED Cores
IMAGEM (PROCESSAMENTO)
Processador
α8 AI Processor 4K Gen2
Upscaler AI
α8 AI Super Upscaling 4K
Seleção de Gênero AI
Sim (SDR/HDR)
AI Brightness Control
Sim
HDR (High Dynamic Range)
Dolby Vision / HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Sim
HFR (High Frame Rate)
4K 120 fps (HDMI)
Dynamic Tone Mapping
Sim (Dynamic Tone Mapping Pro)
Dimming Technology
Pixel Dimming
Motion
OLED Motion
Modo de Imagem
10 modos
Auto Calibração
Sim
AI Picture Pro
Sim
QMS (Quick Media Switching)
Sim
JOGOS
Compatível com G-Sync (Nvidia)
Sim
Compatível com FreeSync (AMD)
Sim
HGIG Mode
Sim
Otimizador de Jogos
Sim (Painel de Jogos)
ALLM (Modo de Baixa Latência Automático)
Sim
VRR (Taxa de Atualização Variável)
Sim (Até 120Hz)
Tempo de resposta
Menos de 0.1ms
Dolby Vision para Gaming (4K 120Hz)
Sim
SMART TV
Sistema Operacional
webOS 25
Reconhecimento Inteligente de Voz
Sim
Controle Smart Magic
Built-In (Integrado)
App de Controle pelo Smartphone
Sim (LG ThinQ)
Web Browser Completo
Sim
LG Channels
Sim
Multi View
Sim
Always Ready
Sim
Compatível com Câmera USB
Sim
Compatível com Apple Home
Sim
Home Hub
Sim
AI Chatbot
Sim
Reconhecimento de Voz
Sim
Google Home / Hub
Sim
Compatível com Apple Airplay
Sim
Google Cast
Sim
ÁUDIO
Saída de Áudio
20W
Sistema de Som
2.0 Canais
Direção do Som
Inferior
Dolby Atmos
Sim
AI Sound
α8 AI Sound Pro (Som virtual 9.1.2)
Clear Voice Pro
Sim (Nivelamento automático de volume)
AI Acoustic Tuning
Sim
WiSA Ready
Sim (Até 2.1 Canais)
LG Sound Sync
Sim
Modo audio Compartido
Sim
Saída de Áudio Simultâneo
Sim
Bluetooth Surround Ready
Sim (2 Way Playback)
Audio Codec
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (vide manual)
WOW Orchestra
Sim
TRANSMISSÃO
Receptor digital de sinal
ATSC1.0 (terrestre), DVB-T2/T (terrestre),ISDB-T (terrestre)
Receptor analógico de sinal
NTSC/PAL-M/PAL-N
CONECTIVIDADE
Entrada HDMI
4 (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM e Quick Media Switch)
Simplink (HDMI CEC)
Sim
Retorno de Canal de Áudio
eARC (HDMI 3)
USB
2ea (v 2.0)
Wi-Fi
Sim (Wi-Fi 6)
Bluetooth Support
Sim (v 5.3)
Ethernet
1ea
Entrada de RF (Antena/Cabo)
1ea
SPDIF (Saída de Áudio Digital Óptica)
1ea
ACESSIBILIDADE
Alto Contraste
Sim
Escada de Cinza
Sim
Cores Invertidas
Sim
ALIMENTAÇÃO
Voltagem
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energia em stand by
Abaixo de 0,5W
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
Controle Remoto
Controle Smart Magic MR25
Cabo de Força
Sim (Anexo)
Todas as especificações
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS
Área recomendada (㎡)
100
Entrada de alimentação (W)
70
CADR (CMH)
779
Cor
Prata
Tensão nominal
127V
RECURSOS
Limpeza 360˚
Sim
Velocidade do ventilador
5 Velocidades (Automática/Baixa/Média/Alta/Turbo)
Alarme de troca de filtro
Sim
Ionizador
Sim
Modo Purificação/Clean Booster
7,5m
Controle remoto
Sim
SENSOR
PM 1.0/Desodorização/Odor
Indicador inteligente (qualidade do ar)
Sim
Temporizador
2/4/8/12 hr
RECURSOS INTELIGENTES
ThinQ (Wi-Fi)
Sim
DIMENSÕES E PESO
Peso do produto (kg)
19.2
Dimensões do produto - L x A x P (mm)
376 x 1073 x 376
Dimensões da embalagem - L x A x P (mm)
432 x 1153 x 432
Peso_Líquido (g)
19200
Peso_Líquido (somente produto, g)
19200
O que as pessoas estão dizendo
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