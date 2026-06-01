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Marca Nº 1 em vendas
LG OLED: líder em vendas de TVs OLED por 13 anos seguidos.
Gallery Design
Sua TV instalada rente à parede, como uma obra de arte.
Cores Hiperradiantes
Cores mais intensas e 3,9X mais brilho para elevar sua experiência.
Preto Perfeito e Cores Perfeitas
Cores perfeitas e contraste intenso mesmo em ambientes bem iluminados.
Processador de Nova Geração
Processador AI Alpha 11 Ger3 com IA até 5,6X mais rápida.
Experiência de Cinema
Dolby Vision, Atmos e Filmmaker Mode em perfeita harmonia.
LG OLED evo AI G6
Conheça as polegadas disponíveis para esse modelo.