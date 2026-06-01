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Cores QNED Dinâmicas

Tons mais intensos para imagens com cores mais vivas.

Imagens meramente ilustrativas.

Processador AI Alpha 7 Ger9

Processamento inteligente para uma experiência 4K superior.

Imagens meramente ilustrativas.

Controle AI Magic

Fácil de usar, como um mouse
Com AI e comando de voz.

A segurança depende de configuração adequada, uso e ambiente de rede. Funcionalidades de IA podem variar conforme configuração, idioma, conectividade e modelo.

+650 Canais Grátis

Entretenimento gratuito com os conteúdos do LG Channels.

A quantidade total informada refere-se aos canais presentes no LG Channels e em seus parceiros Soul TV, Plex e Pluto TV. A disponibilidade de canais pode ser alterada a qualquer momento e é de responsabilidade dos parceiros.

Xbox & Portal de Games

Xbox e mais jogos em nuvem direto na TV, sem necessidade de console.

Jogue com o aplicativo Xbox em dispositivos compatíveis utilizando um controle Bluetooth. É necessário ter uma assinatura Xbox Game Pass. Detalhes em xbox.com. Modelos compatíveis: TVs e Monitores Smart LG compatíveis com o webOS24 ou versões mais recentes e StanbyME 1, incluindo TVs LG OLED de 2022, OLED de 2023, QNED, NanoCell e UHD, que foram atualizadas para a versão de software 23.20.01 ou superior. Imagens ilustrativas. Para mais informações, acesse LG.com/br.

Modo Esportes

Imagem e Som otimizados para você se sentir dentro do estádio.

Imagens meramente ilustrativas.

LG QNED Mini LED AI QNED70

Conheça as polegadas disponíveis
para esse modelo.

LG QNED AI QNED70
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