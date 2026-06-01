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Cores QNED Dinâmicas
Tons mais intensos para imagens com cores mais vivas.
Processador AI Alpha 7 Ger9
Processamento inteligente para uma experiência 4K superior.
Controle AI Magic
Fácil de usar, como um mouse
Com AI e comando de voz.
+650 Canais Grátis
Entretenimento gratuito com os conteúdos do LG Channels.
Xbox & Portal de Games
Xbox e mais jogos em nuvem direto na TV, sem necessidade de console.
Modo Esportes
Imagem e Som otimizados para você se sentir dentro do estádio.
LG QNED Mini LED AI QNED70
Conheça as polegadas disponíveis
para esse modelo.