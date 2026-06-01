We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Cores QNED Dinâmicas Pro
Tons mais vibrantes, intensos e cheios de vida em cada cena.
Mini LED e Precision Dimming Pro
Controle preciso de luz para uma experiência de imagem imersiva.
Processador AI Alpha 8 Ger3
IA até 5x mais rápida, imagens mais nítidas, som envolvente e cores mais vibrantes.
Experiência de Cinema
Dolby Vision, Atmos e Filmmaker Mode em perfeita harmonia.
Experiência Gamer
Games em 4k até 144hz com máxima fluidez e performance.
Controle AI Magic
Fácil de usar, como um mouse
Com AI e comando de voz.
LG QNED evo Mini LED AI QNED85
Conheça as polegadas disponíveis
para esse modelo.