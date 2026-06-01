We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Conectividade ThinQ™
Controle a sua geladeira pelo aplicativo LG ThinQ™.
Para mais informações dos produtos e suas funcionalidades, acesse lg.com/br
Bivolt
Adaptação automática à tensão da rede elétrica (127V ou 220V).
HygieneFresh+™
Minimize bactérias e odores, maximize o frescor.
Para mais informações dos produtos e suas funcionalidades, acesse lg.com/br
LinearCooling™
Temperatura estável que mantém alimentos frescos por mais tempo.
Para mais informações dos produtos e suas funcionalidades, acesse lg.com/br
Alta eficiência energética
Economia de energia com classificação energética A.
Para mais informações dos produtos e suas funcionalidades, acesse lg.com/br
Modelo disponível
O refrigerador LG Side by Side está disponível no seguinte modelo.
Para mais informações dos produtos e suas funcionalidades, acesse lg.com/br