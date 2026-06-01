About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Carregando

Conectividade ThinQ

Controle a sua geladeira pelo aplicativo LG ThinQ.

Imagens meramente ilustrativas.
Para mais informações dos produtos e suas funcionalidades, acesse lg.com/br

Bivolt

Adaptação automática à tensão da rede elétrica (127V ou 220V).

Imagens meramente ilustrativas. Bivolt automático conforme modelo. Resistência a picos dentro dos limites técnicos.

HygieneFresh+

Minimize bactérias e odores, maximize o frescor.

Imagens meramente ilustrativas.
Para mais informações dos produtos e suas funcionalidades, acesse lg.com/br

LinearCooling

Temperatura estável que mantém alimentos frescos por mais tempo.

Imagens meramente ilustrativas.
Para mais informações dos produtos e suas funcionalidades, acesse lg.com/br

Alta eficiência energética

Economia de energia com classificação energética A.

Imagens meramente ilustrativas.
Para mais informações dos produtos e suas funcionalidades, acesse lg.com/br

Modelo disponível

O refrigerador LG Side by Side está disponível no seguinte modelo.

LG InstaView
Voltar Home
Imagens meramente ilustrativas.
Para mais informações dos produtos e suas funcionalidades, acesse lg.com/br