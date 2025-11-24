About Cookies on This Site

Carregando

Tudo em um só aparelho

Lava, seca, higieniza e preserva em um só produto.

Alta Capacidade

Lave itens volumosos como toalhas, edredons e almofadas.

18kg

de Capacidade

Inteligência Artificial AIDD2.0

Evolução da AI que define a lavagem e dosa o sabão automaticamente.

Dispenser automático

Sensor que detecta sujeira e dosa sabão e amaciante automaticamente.

Para mais informações, visite nossa página ThinQ em www.lg.com.

Visor LCD

Novo Visor LCD. Controle preciso e rápido da sua Lava e Seca.

Para mais informações, visite nossa página ThinQ em www.lg.com.

Ciclos com Vapor

Elimina até 99,9% das bactérias e alérgenos.

As funções Steam podem variar de acordo com os modelos, verifique os detalhes do modelos antes da compra.Testado sob a supervisão TUV SUD, a Lava e Seca LG Steam reduz até 99,9% das bactérias S.aureus, P.aeruginosa, K.pneumoniae com o programa Refresh (Higienização). O ciclo Allergy Care, aprovado pela BAF (British Allergy Foundation), reduz em 99,9% os ácaros alergênicos na poeira doméstica. Os resultados podem variar conforme o ambiente e as roupas.Certificado pela BAF, o ciclo Antialérgico reduz 99,9% dos alérgenos e ácaros do pó doméstico.

TurboWash 360

Jatos de água multidirecionais que permitem ciclos mais rápidos.

Porta de lava roupas com o texto 30 min mais rápido
Novo Design

Design premium e minimalista, do jeito que sua lavanderia merece.

Conectividade ThinQ

Faça download de ciclos e monitore sua lava e seca pelo celular.

Para mais informações, visite nossa página ThinQ em www.lg.com.

Porta de vidro Temperado

Muito mais resistência e segurança com design moderno.

10 anos de garantia no motor

Mais silencioso e com alta economia de energia.

10 anos de garantia no Motor Direct Drive (somente nas peças). A LG fornece reparo gratuito para produtos dentro do período de garantia, com defeitos de fabricação, através de Assistências Técnicas Autorizadas. A garantia de 10 anos se aplica somente a certos componentes, como motores ou compressores e não inclui o valor da mão de obra.

Modelo disponível

A Lava e Seca LG 18kg está disponível no seguinte modelo.

Lava e Seca LG WD18GNT

Lava e Seca LG WD18GNT

Titanium

Voltar ao menu