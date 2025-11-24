We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Tudo em um só aparelho
Lava, seca, higieniza e preserva em um só produto.
Alta Capacidade
Lave itens volumosos como toalhas, edredons e almofadas.
18kg
de Capacidade
Inteligência Artificial AIDD™2.0
Evolução da AI que define a lavagem e dosa o sabão automaticamente.
Dispenser automático
Sensor que detecta sujeira e dosa sabão e amaciante automaticamente.
Visor LCD
Novo Visor LCD. Controle preciso e rápido da sua Lava e Seca.
Ciclos com Vapor
Elimina até 99,9% das bactérias e alérgenos.
TurboWash 360™
Jatos de água multidirecionais que permitem ciclos mais rápidos.
Novo Design
Design premium e minimalista, do jeito que sua lavanderia merece.
Conectividade ThinQ™
Faça download de ciclos e monitore sua lava e seca pelo celular.
Porta de vidro Temperado
Muito mais resistência e segurança com design moderno.
10 anos de garantia no motor
Mais silencioso e com alta economia de energia.
Modelo disponível
A Lava e Seca LG 18kg está disponível no seguinte modelo.
Lava e Seca LG WD18GNT
Titanium
