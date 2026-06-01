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Caso o produto entregue esteja em desacordo com o pedido (ex.: voltagem, cor, modelo, preço, ausência de peças) ou apresente avarias aparentes (riscos, amassados ou quebra), recomenda-se que a mercadoria seja recusada no ato da entrega, com o devido registro no verso da Nota Fiscal.
Caso o consumidor receba a mercadoria sem constatar a divergência ou avaria no momento da entrega, deverá entrar em contato com a Loja Online LG por meio dos canais oficiais de atendimento em até 72 (setenta e duas) horas após o recebimento, informando o número do pedido ou o CPF do titular da compra, para viabilizar a análise logística e operacional da ocorrência.