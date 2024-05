A LG, líder em vendas e especialista em economia de energia, recebe selo A do Inmetro para ar-condicionado

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

LG recebe selo A do Inmetro ( Crédito: Daniel Valenti/Divulgação LG)— A LG Electronics, marca líder em vendas de ar-condicionado no Brasil inova mais uma vez ao receber antecipadamente o selo A do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), em sua nova certificação IDRS, que reconhece a marca como especialista em economia de energia e máxima eficiência energética. O anúncio da nova classificação foi feito nesta segunda-feira (26), durante evento para a imprensa na cidade de São Paulo.O novo Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal (IDRS), foi criado pelo Inmetro para tornar a classificação de eficiência energética dos modelos de ar-condicionado mais precisa e rigorosa. Por isso, o Instituto introduziu uma nova métrica para o cálculo do índice de eficiência, no qual somente modelos com a tecnologia inverter são classificados com o selo A. A partir de 1º de janeiro de 2023, as marcas deverão fabricar ou importar apenas produtos que tenham a nova etiqueta com base na classificação IDRS que é muito mais precisa e realista para a obtenção da classificação A. Toda a linha de ar-condicionado residencial da LG foi renova para atender a nova regulamentação antes do prazo estabelecido pelo Inmetro.Para, gerente de produtos de ar-condicionado residencial da LG, o consumidor e a indústria saem ganhando diante dessa atualização. “Com a nova classificação energética do Inmetro, o consumidor, que já é exigente, priorizará os produtos mais eficientes. Com isso, a indústria seguirá inovando para trazer a melhor solução ao mercado”, afirma o executivo.A LG vem consolidando sua liderança no mercado de ar-condicionado nos últimos anos muito por conta dos produtos inovadores que possuem a tecnologia inverter, que fez da marca líder de vendas nessa categoria desde 2016. Graças ao compressor Dual Inverter, os modelos de ar-condicionado da LG são capazes de obter uma economia de até 70% de energia e uma refrigeração até 40% mais rápida, sendo a única marca do mercado a obter a chancela desses números através de uma certificadora internacional, a TUV Rheinland. Além disso, o compressor conta ainda com 10 anos de garantia.“Nossos produtos utilizam a máxima tecnologia e inovação, uma vez que sempre pensamos em atender às necessidades dos consumidores. Sabemos o quanto o custo da energia no Brasil é sensível ao consumidor, por isso apostamos em soluções que trazem uma maior eficiência energética”, conclui Pontes.Entre as novidades, a LG apresentou um estudo interno que demonstra que os aparelhos de ar-condicionado inverter da marca garantem até 55% mais estabilidade de temperatura em todo o ambiente em comparação com os aparelhos convencionais, entregando um conforto térmico muito mais estável e equilibrado por todo o ambiente.A qualidade e tecnologia dos produtos LG são reconhecidas pelos consumidores, que mantém a marca na liderança do mercado de ar-condicionado no Brasil com 22,3% de participação geral, e 41,8% de liderança na categoria Inverter”, destaca Marcel Souza, gerente executivo de Linha Branca da LG. Os dados são da consultoria GfK, referentes a junho de 2022.Seguindo as novas exigências do Inmetro, a etiqueta de eficiência energética também ganha um novo layout com um QR Code para acessar a base de produtos registrados no Instituto, facilitando o acesso para os consumidores no momento da compra. Desta forma, será mais fácil identificar qual aparelho gasta menos energia e possui a melhor eficiência. O novo selo reúne mais duas categorias na escala de classificação de eficiência, contemplando agora da letra “A” até a “F”.A LG é líder no mercado de ar-condicionado e em 2022 inovou mais uma vez com o lançamento do LG Dual Inverter Voice UV Nano, expandindo seu portfólio de produtos com foco em alta purificação do ar, climatização, conectividade e economia de energia.Os aparelhos, com tecnologia exclusiva, vêm equipados com micro lâmpadas LED Ultravioletas UV Nano que fazem o processo de esterilização interna do ar-condicionado, destruindo o DNA das micropartículas e eliminando-as. Este processo evita, ainda, a proliferação de vírus, bactérias, mofos e micropartículas. Uma das grandes vantagens é que diferente dos filtros de ar, os LEDs UVNano nunca precisam de limpezas, trocas ou manutenção, desta forma mesmo sem o consumidor fazer nada ele sempre terá uma alta eficiência de purificação do ar em sua casa.A linhapossui um portfólio completo, com modelos de 9.000 BTUs até 36.000 BTUs. Recentemente, a LG anunciou o lançamento dos modelos 15.000 BTUs, exclusivo no mercado, e 30.000 BTUs, aumentando ainda mais a variedade de produtos com diferentes capacidades para atender o consumidor.“É muito importante trazer novas capacidades de refrigeração ao mercado para oferecer ao consumidor o poder de escolha de acordo com suas necessidades. Seja para atingir uma carga térmica adequada, atender à quantidade de pessoas e equipamentos eletrônicos do ambiente ou até mesmo se o cliente desejar um pouco mais de capacidade – neste caso, observamos uma lacuna a ser preenchida entre os modelos 12.000 a 18.000, e trouxemos as opções com 15.000 e 30.000 BTUs”, reforça André Pontes.Além disso, os aparelhos de ar-condicionado da LG possuem a exclusiva tecnologia ThinQ, no qual é possível controlar e monitorar o aparelho a qualquer momento e de qualquer lugar pelo smartphone. Com parcerias globais com o Google Assistente e Amazon Alexa, é possível comandar o aparelho por um simples comando de voz já que conta com wi-fi integrado, pronto para usar. A LG democratiza a tecnologia para todos, com facilidade para o dia a dia, como ligar ao mesmo tempo todos os aparelhos de ar-condicionado de uma só vez e com temperaturas diferentes, além de criar ecossistemas inteligentes com diversos produtos. O cliente tem o poder de ajustar sua rotina de um jeito muito prático, tecnológico e diferenciado, sem perder o conforto.Conheça mais sobre os produtos de ar-condicionado residencial da LG que já possuem a nova medida, além dos valores, acessando o site oficial da marca: https://www.lg.com/br/ar-condicionado-residencial ###A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.Site: http://www.lg.com/br Instagram: https://www.instagram.com/lgdobrasil/ Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

