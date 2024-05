A Nova Realidade em Som: LG anuncia novos modelos de Sound Bars SP8A e SP9A com realidade sonora avançada e design sustentável

São Paulo, setembro de 2021 – Ampliando o portfólio de áudio, a LG Electronics anuncia a chegada de dois novos modelos de Sound Bars no país – SP8A e SP9A. Compatíveis com imagem 4Kram desenvolvidos para proporcionar uma experiência cinematográfica completa por meio dos melhores recursos de Inteligência Artificial, que englobam os principais comandos de voz: Alexa, Google Assistente, Apple AirPlay2 e a tecnologia própria da marca LG ThinQ AI; além de possuir design Eco-Friendly e sistemas de áudio que reproduzem sons em alta resolução e mais próximos da realidade.











Com o objetivo de proporcionar uma nova realidade em som, o modelo SP9A possui 520 Watts RMS de potência distribuídos entre 5.1.2 canais, enquanto o SP8A possui 440 Watts RMS de potência distribuídos entre 3.1.2 canais. Ambos apresentam tecnologias que transformam o ambiente em uma verdadeira sala de cinema, como o Dolby Atmos, que projeta o som precisamente nos espaços promovendo ambientação 360º, emitindo sons diferentes para cada alto falante e criando uma atmosfera de som tridimensional. Com o decodificador DTS X, é possível ouvir uma tempestade trovejando acima do usuário ao assistir um filme ou no meio de uma perseguição de carros no vídeo game, tudo isso com apenas a barra e o subwoofer, sem a necessidade de configurar diversas caixas de som.



Além disso, os aparelhos também apresentam Al Sound Pro 2, sistema que ajusta automaticamente a equalização sonora de acordo com o conteúdo que está sendo reproduzido e Al Room Calibration, que permite que o dispositivo reproduza o áudio em sua melhor qualidade de acordo com o layout do ambiente em que estiver usando, garantindo um balanceamento de áudio.











Muitos dispositivos de áudio da LG Electronics contam a qualidade de áudio Meridian, e agora, os novos modelos de Sound Bar oferecem o Meridian Horizon, tecnologia de upmixing desenvolvida pela Meridian Audio, que fornece áudio multicanal de conteúdo estéreo de dois canais, independentemente da posição de escuta ou localização, melhorando o palco sonoro de todo o conteúdo, aumentando a área de “ponto ideal” e a estabilidade da imagem central, e oferece uma sensação geral de imersão para cada ouvinte.











Através dos Sound Bars inteligentes da LG, o usuário poderá controlar os demais dispositivos inteligentes da casa por meio do comando de voz, buscar notícias, ouvir o som favorito nos principais aplicativos de música, realizar chamadas, criar lembretes e outras diversas funcionalidades para que a rotina fique ainda mais intuitiva e prática. Além das tecnologias citadas, o produto disponibiliza o Chromecast, tornando os modelos os mais inteligentes da categoria, visto que trabalham em conjunto para entregar a melhor experiência ao consumidor.



Os dispositivos oferecem alternativas de conexão que não necessitam de cabos, ocasionando em um ambiente limpo. Com o Wi-Fi e Bluetooth os usuários poderão reproduzir as músicas favoritas com a melhor qualidade, fidelidade e alcance. Já o Subwoofer Wireless e Bluetooth Connect se conectam automaticamente com a barra.



Outra novidade neste lançamento da marca é o controle remoto universal – LG TV Synergy: os dispositivos poderão ser controlados pelo controle remoto da TV LG, que é composto por dois botões onde o usuário poderá escolher se deseja controlar a TV ou o Sound Bar.













Para promover um modo de produção consciente e minimizar os impactos no planeta, a nova linha de Sound Bars SP8A e SP9A adotou um processo ecológico para o desenvolvimento dos produtos, no qual foram utilizados materiais reciclados para a construção dos dispositivos e embalagens com componentes 100% recicláveis, recebendo a Certificação de Produto Ecológico da Societe Generale de Surveillance (SGS), que comprova o compromisso da marca na redução de poluentes.

Preço sugerido: SP8A: R$3.599,00 / SP9A: R$4.299,00

Para mais informações, acesse o site oficial da LG Electronics: https://www.lg.com/br/sound-bar





