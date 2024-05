Academia do Ar-Condicionado da LG fecha 2022 com mais de 9 mil alunos

São Paulo, 28 de fevereiro de 2022 – A LG Business Solutions, divisão da LG Eletronics focada no mercado empresarial, formou em 2022, 9 mil alunos na Academia do Ar-Condicionado, que realiza treinamentos para capacitar e ampliar os conhecimentos dos profissionais do setor, além de ajudar na qualificação para o mercado de trabalho.

A Academia do Ar-Condicionado da LG existe há 15 anos no Brasil e conta com 66 centros de aprendizados ao redor do mundo, reforçando o foco da empresa em promover a atualização e qualificação constante dos profissionais para que acompanhem o desenvolvimento do mercado de refrigeração e aquecimento e as inovações tecnológicas dos produtos LG.

Para Rodrigo Fiani, vice-presidente de vendas B2B da LG Electronics, a Academia do Ar-condicionado tem como objetivo auxiliar os profissionais que vão desde a instalação dos produtos, até mesmo com ações focadas no empreendedorismo. “Queremos reforçar cada vez mais o nosso compromisso e esforço em garantir a satisfação completa de consumidores e clientes. Somos pioneiros em capacitar os profissionais e técnicos de ar-condicionado. Queremos cada vez mais formar e levar o melhor conhecimento que vai além de instalação dos produtos LG”, afirma o executivo.

Os treinamentos acontecem no Business Solutions Center, showroom da marca, na região da Água Branca, na cidade de São Paulo, e na filial da LG em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. São ministrados por diversos módulos distintos de treinamentos que apresentam conteúdos que vão desde conceitos básicos de refrigeração e instalações residenciais, até instalações de sistemas corporativos Multi V e automação.

Ao final dos treinamentos, atingindo os objetivos mínimos, os participantes recebem um Certificado de Participação do módulo. Além dos cursos presenciais em São Paulo e em Porto Alegre, que são oferecidos mensalmente, a Academia do Ar-Condicionado também oferece cursos na modalidade online.

A LG também promove anualmente o evento Expedição, que passa por diversas cidades brasileiras, sendo a marca pioneira de ar-condicionado a promover um evento desse tipo para os profissionais. Em 2022, o encontro foi exclusivo e aconteceu Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC), Recife (PE), Goiânia (GO) e a capital paulista que levou 50 instaladores para o Business Solutions Center.

Conheça mais sobre a academia do ar-condicionado e outras ações da LG clicando aqui e aqui.





