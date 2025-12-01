Manter a temperatura certa em casa ou no trabalho faz toda a diferença no dia a dia. Ambientes climatizados favorecem o bem-estar, melhoram o humor e até aumentam a produtividade. Pensando nisso, a LG desenvolveu o ar-condicionado LG Dual Inverter AI, que oferece o equilíbrio perfeito entre conforto e eficiência energética.

Com tecnologia inteligente, o modelo ajusta automaticamente a potência para manter o clima ideal em cada momento: seja para relaxar, dormir melhor ou trabalhar com mais foco, tudo isso com baixo consumo de energia elétrica.

O que é a tecnologia Dual Inverter AI?

Diferente dos modelos convencionais, o exclusivo LG Dual Inverter AI utiliza um compressor com rotor duplo, presente em todas as condensadoras da marca.

Essa tecnologia garante movimento constante e equilibrado, evitando picos de energia e reduzindo o desgaste do equipamento.

Principais benefícios:

· Economia de energia em comparação com modelos tradicionais;

· Resfriamento mais rápido;

· Temperatura estável e sem oscilações;

· Maior durabilidade do compressor.

Certificado com o Selo Procel A do Inmetro, que reconhece os produtos com melhor desempenho em economia de energia, o LG Dual Inverter AI é reconhecido pelo seu excelente desempenho em eficiência energética, representando uma vantagem real para o meio ambiente e o bolso do consumidor.

Controle de Energia 4 em 1: inteligente até para economizar

Um dos diferenciais mais interessantes do modelo é o Controle de Energia 4 em 1, que permite escolher até quatro níveis de consumo através do controle remoto, com a função Active Energy Control.

Com esse recurso, o usuário decide quanta energia quer economizar, e o melhor: sem alterar a temperatura escolhida. Quanto menor o percentual de consumo selecionado, maior a economia na conta de luz, mantendo o mesmo conforto térmico.

Além disso, o nível de ruído dos ares-condicionados residenciais LG é um dos mais baixos da categoria, variando entre 22 e 52 decibéis, conforme a capacidade do aparelho. Um detalhe que faz diferença, principalmente em ambientes de descanso, como quartos e home offices.

Ar-condicionado 12000 BTUs Dual Inverter AI: ideal para o lar

Entre as opções mais procuradas pelos consumidores está o ar-condicionado 12000 BTUs Dual Inverter AI, perfeito para espaços médios, como quartos e escritórios.

Para fazer a escolha correta da potência, o consumidor deve sempre utilizar a calculadora de BTUs, garantindo que a capacidade do aparelho esteja adequada ao tamanho do espaço e às condições de uso.

Quando dimensionado corretamente, o modelo de 12.000 BTUs entrega o equilíbrio perfeito entre potência e economia, mantendo a temperatura ideal durante todo o ano, seja no verão intenso, seja nas noites mais frias.

Equipado com Inteligência Artificial (AI), o aparelho aprende os hábitos de uso e ajusta automaticamente a temperatura e a velocidade do vento, garantindo sempre o clima perfeito com o mínimo esforço.

Durabilidade do LG Dual Inverter AI

Feito para durar, o aparelho possui proteção anticorrosiva GoldFin™, ideal para regiões litorâneas, proteção contra picos de energia de até 450V e gabinete de metal, que garante maior resistência e vida útil prolongada.

O compressor, peça central do sistema, conta ainda com 10 anos de garantia, refletindo a confiança e a robustez da marca. A máquina RAC possui dois anos de garantia.

Tecnologia e conectividade

Alguns modelos da linha LG Dual Inverter AI contam ainda com Wi-Fi integrado e o aplicativo LG ThinQ, permitindo controlar o ar-condicionado pelo celular — ligar, desligar ou ajustar a temperatura mesmo fora de casa. Além disso, é compatível com comandos de voz do Google Assistente e da Amazon Alexa, tornando o uso ainda mais intuitivo.

Por que escolher o LG Dual Inverter AI?

O ar-condicionado LG Dual Inverter AI é sinônimo de eficiência energética, tecnologia inteligente e conforto total. Silencioso, moderno e sustentável, ele representa o equilíbrio ideal entre bem-estar e consumo consciente.

