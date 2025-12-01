We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Ar-condicionado LG Dual Inverter AI: como economizar energia sem abrir mão do conforto
Com tecnologia que equilibra desempenho e consumo, o LG Dual Inverter AI oferece conforto térmico, silêncio e eficiência energética para o dia a dia.
Manter a temperatura certa em casa ou no trabalho faz toda a diferença no dia a dia. Ambientes climatizados favorecem o bem-estar, melhoram o humor e até aumentam a produtividade. Pensando nisso, a LG desenvolveu o ar-condicionado LG Dual Inverter AI, que oferece o equilíbrio perfeito entre conforto e eficiência energética.
Com tecnologia inteligente, o modelo ajusta automaticamente a potência para manter o clima ideal em cada momento: seja para relaxar, dormir melhor ou trabalhar com mais foco, tudo isso com baixo consumo de energia elétrica.
O que é a tecnologia Dual Inverter AI?
Diferente dos modelos convencionais, o exclusivo LG Dual Inverter AI utiliza um compressor com rotor duplo, presente em todas as condensadoras da marca.
Essa tecnologia garante movimento constante e equilibrado, evitando picos de energia e reduzindo o desgaste do equipamento.
Principais benefícios:
· Economia de energia em comparação com modelos tradicionais;
· Resfriamento mais rápido;
· Temperatura estável e sem oscilações;
· Maior durabilidade do compressor.
Certificado com o Selo Procel A do Inmetro, que reconhece os produtos com melhor desempenho em economia de energia, o LG Dual Inverter AI é reconhecido pelo seu excelente desempenho em eficiência energética, representando uma vantagem real para o meio ambiente e o bolso do consumidor.
Controle de Energia 4 em 1: inteligente até para economizar
Um dos diferenciais mais interessantes do modelo é o Controle de Energia 4 em 1, que permite escolher até quatro níveis de consumo através do controle remoto, com a função Active Energy Control.
Com esse recurso, o usuário decide quanta energia quer economizar, e o melhor: sem alterar a temperatura escolhida. Quanto menor o percentual de consumo selecionado, maior a economia na conta de luz, mantendo o mesmo conforto térmico.
Além disso, o nível de ruído dos ares-condicionados residenciais LG é um dos mais baixos da categoria, variando entre 22 e 52 decibéis, conforme a capacidade do aparelho. Um detalhe que faz diferença, principalmente em ambientes de descanso, como quartos e home offices.
Ar-condicionado 12000 BTUs Dual Inverter AI: ideal para o lar
Entre as opções mais procuradas pelos consumidores está o ar-condicionado 12000 BTUs Dual Inverter AI, perfeito para espaços médios, como quartos e escritórios.
Para fazer a escolha correta da potência, o consumidor deve sempre utilizar a calculadora de BTUs, garantindo que a capacidade do aparelho esteja adequada ao tamanho do espaço e às condições de uso.
Quando dimensionado corretamente, o modelo de 12.000 BTUs entrega o equilíbrio perfeito entre potência e economia, mantendo a temperatura ideal durante todo o ano, seja no verão intenso, seja nas noites mais frias.
Equipado com Inteligência Artificial (AI), o aparelho aprende os hábitos de uso e ajusta automaticamente a temperatura e a velocidade do vento, garantindo sempre o clima perfeito com o mínimo esforço.
Durabilidade do LG Dual Inverter AI
Feito para durar, o aparelho possui proteção anticorrosiva GoldFin™, ideal para regiões litorâneas, proteção contra picos de energia de até 450V e gabinete de metal, que garante maior resistência e vida útil prolongada.
O compressor, peça central do sistema, conta ainda com 10 anos de garantia, refletindo a confiança e a robustez da marca. A máquina RAC possui dois anos de garantia.
Tecnologia e conectividade
Alguns modelos da linha LG Dual Inverter AI contam ainda com Wi-Fi integrado e o aplicativo LG ThinQ, permitindo controlar o ar-condicionado pelo celular — ligar, desligar ou ajustar a temperatura mesmo fora de casa. Além disso, é compatível com comandos de voz do Google Assistente e da Amazon Alexa, tornando o uso ainda mais intuitivo.
Por que escolher o LG Dual Inverter AI?
O ar-condicionado LG Dual Inverter AI é sinônimo de eficiência energética, tecnologia inteligente e conforto total. Silencioso, moderno e sustentável, ele representa o equilíbrio ideal entre bem-estar e consumo consciente.
Conheça toda a linha de ar-condicionado no site oficial da LG.
