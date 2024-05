Assista a transmissão ao vivo da final da Champions League na HBO Max em uma TV LG

São Paulo, 12 de maio de 2022 — a LG Electronics, líder mundial em eletrônicos de consumo, por meio de uma promoção em parceria com a HBO Max, está oferecendo aos consumidores que adquirem os produtos LG OLED TV e LG QNED TV de 18/04/22 e 17/06/2022 12 meses de acesso à plataforma com todos os conteúdos disponíveis e a possibilidade de assistir a grande final da Champions League 2022. Aqueles que preferirem outros modelos, como a LG NanoCell TV e a LG UHD TV, também receberão a oferta, mas com durabilidade de apenas 3 meses.

A promoção é válida para os modelos 2021 e para novos assinantes, que podem se cadastrar no site até 24/06/2022, um período favorável para os fãs do futebol que acompanharão o último duelo da Champions League entre Liverpool e Real Madrid, transmitido diretamente do estádio Stade de France em Paris. Com o objetivo de não perder a promoção e o jogo que promete movimentar a cena do futebol em escala mundial, basta adquirir os produtos participantes, inserir o CPF na nota fiscal e por fim, cadastrá-la no site.

Além de todos os jogos da UEFA Champions League, na HBO Max é possível acompanhar os mais novos sucessos do cinema, como BATMAN e ANIMAIS FANTÁSTICOS: OS SEGREDOS DE DUMBLEDORE, além de séries icônicas como FRIENDS e EUPHORIA e assistir em breve o mais aguardado lançamento do ano, A CASA DO DRAGÃO.

A parceria entre a LG Electronics e HBO Max, que se iniciou em abril, garante que os clientes tenham até cinco perfis, recebam recomendações personalizadas de filmes e séries e baixem conteúdos disponíveis para assistir offline, tudo isso em uma TV LG que apresenta tecnologia de imagem e som superior.

Promoção válida para modelos 2021 – consulte listagem dos modelos participantes no regulamento.

Oferta disponível na compra de produtos selecionados – veja regulamento. A promoção é válida para as compras de 18/04/2022 a 17/06/2022. Regulamento completo no site. Cadastro de NF e Cupom Fiscal no site até 24/06/2022, após cadastro aprovado, resgates disponibilizados no site da HBO MAX até 03/07/2022, às 23h59 BRT. Após período de assinatura promocional concedido, haverá cobrança automática de R$ 27.90*/mês. Cancele a qualquer momento. Sem reembolso para períodos parciais de faturamento. Limite de uma assinatura por CPF. Novos assinantes apenas. Para mais informações sobre a assinatura HBO Max, consulte o site. Promoção não cumulativa. Imagens ilustrativas."





