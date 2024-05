Clientes das TVs LG podem curtir as férias com o Apple TV+ gratuitamente

— A LG do Brasil está disponibilizando uma promoção exclusiva em parceria com a Apple TV+. Entre os dias 01/12/1022 e 31/01/2023, os proprietários de Smart TVs da LG poderão acessar o serviço de streaming Apple TV+ por três meses gratuitos para assistir a uma programação variada, com filmes, séries, documentários, dramas, títulos infantis e comédias produzidas em diversos países.

A promoção* está disponível para todos os consumidores de Smart TVs LG 4K e 8K fabricadas a partir de 2018 e que sejam novos assinantes do Apple TV+. Para resgatar a oferta, basta fazer o cadastro na Apple TV+ via TV LG, abrir o app e seguir as instruções de cadastro. Após os três meses, o consumidor será cobrado de acordo com o valor vigente. O cancelamento da assinatura pode ser realizado a qualquer momento junto à Apple.





Disponível em todas as Smart TVs LG, o Apple TV+ é o primeiro serviço de vídeo por assinatura com conteúdo 100% original e reúne portfólio completo, com títulos premiados e inspiradores, como a série vencedora do Emmy Award Ted Lasso, a comédia musical de Natal Spirited e séries de sucesso como The Morning Show, Bad Sisters e Slow Horses, além de esportes ao vivo.



As Smart TVs LG são equipadas com as melhores tecnologias de imagem e som para que os clientes aproveitem ao máximo a programação do Apple TV+. Além disso, são compatíveis com as tecnologias de vídeo Dolby Vision IQ e áudio Dolby Atmos, garantindo a experiência visual e sonora mais imersiva durante o streaming dos muitos títulos do Apple TV+ que foram masterizados com as tecnologias de última geração da Dolby.



Para tornar a experiência de assistir TV ainda mais conveniente nas TVs lançadas a partir de 2018, o controle Smart Magic da LG permite que os usuários naveguem e selecionem conteúdos no Apple TV+ de forma extremamente intuitiva e fácil. Eles só precisam apontar o controle para a TV, clicar e rolar as telas com o controlador sensível a movimento ou dar comandos de voz usando o microfone embutido para buscar, descobrir e começar a assistir conteúdos rapidamente no serviço de streaming da Apple.



Para mais informações sobre a promoção, veja o regulamento completo no site . Dúvidas relacionadas à Apple ID ou assinatura da Apple TV + deverão ser encaminhadas para o suporte da Apple em https://support.apple.com/pt-br





*A oferta termina em 31 de janeiro de 2023. Podem participar desta promoção todos os consumidores pessoas físicas, maiores de 18 (dezoito) anos, capazes, residentes e domiciliados no território nacional, que possuem Smart TVs LG 4K e 8K fabricadas de 2018 em diante. Esta promoção é válida apenas para novos assinantes do Apple TV+ no Brasil e requer ID Apple com método de pagamento cadastrado. Esta oferta é limitada a uma TV e Apple ID por participante. Aplicam-se os Termos e a Política de Privacidade da Apple. A oferta não pode ser combinada com o Apple One ou outras avaliações gratuitas ou ofertas do Apple TV +. Para utilizar o código promocional, o participante deverá cadastrar sua conta Apple. A Apple TV + é um serviço oferecido pela Apple Inc. A LG não possui qualquer ingerência, nem poderá ser responsabilizada pela disponibilização e qualidade dos serviços. Após os 3 meses gratuitos promocionais, caso o participante não cancele sua assinatura dos serviços, será cobrado pelo valor vigente da sua região. O cancelamento poderá ser realizado a qualquer momento em Settings > Apple ID ao menos 1 (um) dia antes de cada data de renovação.



