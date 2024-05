Compre LG OLED TV neste Dia do Consumidor e ganhe instalação gratuita

São Paulo, 10 de março de 2022 — Em razão do Dia do Consumidor que acontece em 15 de março, a LG Electronics oferece uma oportunidade especial para os consumidores que desejam adquirir LG OLED TV, eleita a melhor TV do mercado. Ao comprar uma OLED das séries A1 e C1 – com tecnologia dos pixels que se autoiluminam no período de 07 a 18 de março, o cliente ganhará a instalação gratuita para aproveitar os momentos em família com a segurança da disposição correta da TV que oferece mais diversão e a melhor experiência ao assistir filmes, séries, esportes ou jogar os games favoritos. Além disso, será possível encontrar os produtos com descontos e condições especiais de pagamento nos principais varejistas do país*. Para saber mais sobre o Programa de Instalação Gratuita basta acessar lg.com/br/lginstala.

A LG OLED TV, disponível em modelos de 48 a 83 polegadas, é ideal para quem busca uma experiência de cinema em casa, com qualidade de imagem e som imbatíveis. A tecnologia da tela LG OLED possui pixels que se autoiluminam e, portanto, permitem controle a nível de pixel para alcançar o preto puro, e reproduzir cores perfeitas com contraste infinito*. Além disso, por não necessitar de um painel traseiro de iluminação (backlight), como as TVs LED/LCD disponíveis no mercado, as telas OLED conseguem entregar painéis extremamente finos que acentuam o acabamento premium, integrando a TV a qualquer ambiente*.

*Promoção válida para produtos selecionados. Confira opções de produtos participantes e condições especiais junto aos varejistas. Informações sobre o Programa de Instalação Gratuita de TVs LG em: https://www.lg.com/br/lginstala. Imagens ilustrativas. Eleita a melhor TV do Mercado pelo rtings.com. Para mais informações sobre nossos produtos acesse https://www.lg.com/br/tvs-oled.

*Resolução 8K combinada com diversas tecnologias presentes no televisor, oferece imagens detalhadas, pretos naturais, cores realistas e iluminação precisamente equilibrada. Os Televisores 8K da LG possuem certificação da Consumer Technology Association (CTA).

