Compre TV LG e aproveite o universo de Harry Potter disponível na HBO Max

São Paulo, 20 de junho de 2022 — Aproveite que a promoção da LG com a HBO Max foi prorrogada até o dia 31/07/2022 e garanta acesso por até 12 meses à plataforma de streaming para aproveitar um extenso portfólio de filmes, séries e futebol ao vivo, incluindo a saga completa do universo de Harry Potter e todos os jogos da UEFA Champion League. Na promoção da LG com a HBO Max, nas compras da LG OLED TV e da LG QNED TV os proprietários podem aproveitar 12 meses de HBO Max e nas compras da LG NanoCell TV e da LG UHD TV podem acessar por 3 meses a plataforma.

Com a HBO Max os fãs podem maratonar os oito filmes do bruxo mais famoso do mundo e ainda assistir ao especial Harry Potter - 20 Anos de Magia: De Volta a Hogwarts, uma retrospectiva exclusiva da HBO Max que celebra o aniversário de 20 anos do primeiro longa da franquia e reúne Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e outros atores e cineastas dos filmes, que revelam momentos marcantes, amizades com atores colegas e curiosidades dos bastidores.

Os fãs que procuram mais conteúdo sobre o universo Harry Potter podem assistir Animais Fantásticos, série de filmes situada no Mundo Bruxo cerca de 70 anos antes da trama dos sete livros, também criada por J.K. Rowling. Até mesmo o filme mais recente da saga, Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, que estreou nos cinemas brasileiros em 14 de abril deste ano, já está disponível na HBO Max. O longa tem a presença da atriz brasileira Maria Fernanda Cândido, que interpreta a bruxa Vicência Santos, além de nomes como Eddie Redmayne (Newt Scamander), Jude Law (Dumbledore), Dan Fogler (Jacob) e William Nadylam (Yusuf Kama).

Aproveite que a promoção vai até o dia 31/07/2022 e tenha o melhor do mundo de Harry Potter. A promoção é válida para as compras de 18/04/2022 a 31/07/2022, com cadastro de NF e Cupom Fiscal no site até 07/08/2022. Regulamento completo no site www.tvLGcomHBOMax.com.br. Se o cadastro for aprovado, o cliente receberá um voucher por e-mail com as instruções para resgatar a assinatura HBO Max. Será somente um CPF por voucher, mas toda família também pode participar, basta cadastrar outro CPF ao comprar um LG TV participante e aproveitar a promoção. O tempo de resposta entre o cadastro e a aprovação é de 05 dias.

*Oferta disponível na compra de produtos selecionados – veja regulamento. A promoção é válida para as compras de 18/04/2022 a 31/07/2022. Regulamento completo no site www.tvLGcomHBOMax.com.br. Cadastro de NF e Cupom Fiscal no site até 07/08/2022, após cadastro aprovado, resgates disponibilizados no site da HBO MAX até 14/08/2022, às 23h59 BRT. Após período de assinatura promocional concedido, haverá cobrança automática de R$ 27.90*/mês. Cancele a qualquer momento. Sem reembolso para períodos parciais de faturamento. Limite de uma assinatura por CPF. Novos assinantes apenas. Para mais informações sobre a assinatura HBO Max, consulte www.hbomax.com.br. Promoção não cumulativa. Imagens ilustrativas."





