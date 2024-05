EM PARCERIA COM O PONTOFRIO MEGALOJA, LG INAUGURA CASA CONECTADA EM SÃO PAULO.

São Paulo, 25 de outubro de 2019. A LG Electronics do Brasil inaugurou ontem, dia 24, a Casa Conectada LG, na Megaloja do Pontofrio, Zona Oeste de São Paulo. O espaço, que faz parte de projeto da marca que visa implementar ambientes conectados em cerca de 66 lojas em todo o Brasil, conta com uma instalação com diversos produtos da marca que utilizam a exclusiva tecnologia de Inteligência Artificial, ThinQ AI.

O espaço tem como objetivo aproximar o público dos produtos da LG e facilitar o entendimento do conceito de Casa Conectada. Todos os consumidores da loja poderão interagir com os refrigeradores InstaView Door-in-Door, as máquinas lava e seca TWINWash e C4, os televisores NanoCell e OLED, e os condicionadores de ar da linha Dual Inverter Voice.

Baixando o aplicativo SmartThinQ® no smartphone e cadastrando nele os produtos LG presentes no ambiente, torna-se possível ligar, desligar e controlar funções do ar condicionado, escolher o tipo de lavagem para a máquina de lavar e controlar a temperatura do refrigerador pelo aplicativo.

De acordo com Bárbara Toscano, Head de Marketing da LG Electronics do Brasil, o principal diferencial da tecnologia ThinQ é o fato de que ela já está completamente adaptada à língua portuguesa, permitindo que o consumidor utilize uma linguagem simples e fácil, de maneira natural, como faria em seu dia a dia.

”Investir em um projeto como esse é fundamental pois nos ajuda a expandir ainda mais o conceito de conectividade e torná-lo mais próximo de nossos consumidores. Com a Casa Conectada na Megaloja Pontofrio, as pessoas vão conseguir entender, na prática, como os aparelhos inteligentes da LG funcionam e compreender como qualquer um já pode começar a investir em produtos para uma casa verdadeiramente conectada”, completa Bárbara.

“Um dos diferenciais do Pontofrio sempre foi oferecer os principais lançamentos e grandes ofertas em tecnologia para seus clientes. O projeto Casa Conectada da LG casa perfeitamente com essa premissa, pois traz inovação, conectividade, tudo para facilitar a vida das pessoas”, destaca Ilca Sierra, diretora de marketing e comunicação multicanal da Via Varejo.

Até o final do ano, a Casa Conectada estará presente em 36 lojas dos principais varejistas do país, distribuídas pelas 5 regiões brasileiras. Em 2020, teremos mais 30 projetos implementados com este objetivo.

SOBRE A VIA VAREJO

A Via Varejo é uma das maiores varejistas de eletroeletrônicos do Brasil e do mundo, responsável pela administração das lojas físicas e do e-commerce das marcas Casas Bahia e Pontofrio, além do site do Extra. Fundada em 2010 como Globex Utilidades S/A e oficializada com a razão social de Via Varejo S.A. em 2012, a empresa está presente em mais de 400 municípios brasileiros, 20 estados e no Distrito Federal, com cerca de 1 mil lojas físicas, 26 centros de distribuição e aproximadamente 45 mil colaboradores em todo o país. Em 2018, a receita líquida alcançou a marca de R$ 26,9 bilhões. A companhia possui capital aberto na BM&FBOVESPA desde 2013. Para mais informações, visite: http://www.viavarejo.com.br

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics, Inc. é uma empresa inovadora e líder global nas tecnologias de eletrônicos para consumo, telefonia móvel e eletrodomésticos, empregando mais de 82 mil pessoas em 119 operações em todo o mundo. Com lucro líquido de US$ 53.10 bilhões, a LG é composta por quatro divisões de negócios – Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance & Air Solution e VehicleComponents – é também uma das líderes mundiais na fabricação de TVs de tela plana, dispositivos móveis, ar condicionado, lavadoras e geladeiras. A LG Electronics é a parceira do ano da ENERGY STAR 2014. Para mais novidades e informações sobre a empresa, visite www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Smartphones, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus e Taubaté a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife e diversas lojas especializadas em celulares e smartphones em diferentes estados.

