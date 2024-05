Em passagem pelo Brasil, CEO da LG defende escolha de Busan para a Expo Mundial 2030

São Paulo, 20 de março de 2023 — A Expo Mundial, que nasceu em 1851 em Londres com a Grande Exposição, é uma reunião global de diversas nações realizada para abordar os desafios imediatos de nosso tempo. Este grandioso evento, realizado a cada cinco anos, tornou-se uma das plataformas globais mais importantes para aproximar governos, empresas, organizações internacionais e cidadãos.

Em setembro de 2022, a cidade portuária de Busan, na Coreia do Sul, apresentou oficialmente sua candidatura formal para sediar a Expo Mundial sob o tema “Transforming Our World, Navigating Toward a Better Future.” (Transformando nosso mundo, navegando em direção a um futuro melhor). A escolha da cidade para sediar o evento será anunciada ainda este ano, logo após cada proposta recebida pelo Bureau International des Expositions (BIE) for analisada e votada por seus 171 Estados-membros.

Em preparação para a visita de auditoria de Busan pelo BIE no próximo mês, o CEO da LG Electronics, William Cho, atuou como enviado especial do Ministério de Relações Exteriores da República da Coreia, visitando diversos países da América Central e do Sul, incluindo Brasil e Chile. Mr. Cho recebeu respostas positivas consideráveis dos governos de ambos os países em relação ao apoio à candidatura de Busan para sediar a Expo Mundial 2030.











Iniciando sua viagem para a América Latina, o Brasil foi o primeiro país visitado em 13 de março, onde Mr. Cho se reuniu com membros do Congresso Nacional do Brasil, incluindo o Senador Rodrigo Pacheco, para discutir as características únicas da bela cidade de Busan, que a tornam a melhor candidata a sediar a Exposição Mundial 2030. Mr. Cho ainda convidou cerca de 70 figuras emblemáticas, incluindo 15 congressistas brasileiros, para visitarem a Embaixada da Coreia no Brasil para compartilhar o significado e a vontade da Coreia do Sul de sediar a Expo Mundial 2030 em Busan.











“Busan é uma cidade inteligente e ecologicamente correta, que conta com algumas das tecnologias mais inovadoras para oferecer o que há de melhor para a humanidade”, disse o CEO Mr. Cho.

No dia seguinte, o CEO William Cho continuou sua viagem visitando o Chile, onde se encontrou com a Subsecretária de Relações Econômicas Internacionais, Claudia Sanhueza, e com Sebastián Gómez, Diretor Geral de Assuntos Econômicos Bilaterais na Subsecretaria de Assuntos Econômicos Internacionais do Chile, solicitando apoio à proposta de Busan.

Durante suas conversas com líderes locais, Mr. Cho destacou a Coreia do Sul como um país repleto de tecnologias de última geração e Busan como um centro de transporte e logística para o Leste Asiático, bem como uma cidade rica em cultura, entretenimento e infraestrutura para o turismo global.

Ao visitar os principais mercados ao redor do mundo, Mr. Cho prioriza reuniões com agentes do governo local para discutir maneiras de expandir a cooperação da LG com empresas locais. Isso não foi diferente durante as viagens do CEO pela América Central e do Sul, onde ele visitou subsidiárias locais e grandes unidades de produção para conversar com colaboradores locais e analisar as operações e estratégias de negócios.

Com sede na Coreia do Sul, a LG primeiro expressou seu forte compromisso em apoiar a candidatura de Busan, criando uma força-tarefa exclusiva liderada pelo próprio CEO. Desde então, a empresa tem se engajado ativamente em inúmeras atividades promovendo a segunda cidade mais populosa da Coreia para a Expo Mundial 2030, no país e no exterior. Mas esta não é a primeira campanha promocional de Mr. Cho no exterior, pois o CEO da LG já promoveu a candidatura em viagens à Tanzânia, Costa do Marfim e Etiópia em novembro do último ano.













A empresa também tem exibido vídeos promocionais de Busan em monitores e outdoors da LG em todo o mundo. Na Coreia, esses vídeos foram divulgados nos aeroportos internacionais de Gimpo e Gimhae, bem como no Grand InterContinental Seoul Parnas Hotel na movimentada Gangnam. Em outros lugares, esta série de vídeos foi apresentada em monitores ao ar livre da LG em locais mundialmente famosos como Times Square em Nova York e Piccadilly Circus em Londres, entre muitos outros.

A empresa espera que suas ações promocionais ajudem no sucesso da candidatura de Busan para a Expo Mundial 2030 e continuem a aproveitar sua vasta rede global de 140 subsidiárias para promover a popular cidade costeira da Coreia como a sede ideal da Expo Mundial 2030.

