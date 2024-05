Isis Valderde é a nova embaixadora dos notebooks LG

São Paulo, 19 de maio de 2021 – A atriz Isis Valverde é o novo rosto da linha de notebooks LG Electronics do Brasil. A parceria, firmada em abril de 2021, terá validade de um ano e será focada na divulgação do LG Gram.



A comunicação da nova linha, que oferece cinco opções de notebooks premium ao mercado, será focada no universo digital e direcionada a usuários executivos, home-officers e multi-taskers. A campanha, fotografada por Hick Duarte, mostra a dinamicidade da rotina da atriz e o quanto os novos notebooks da linha Gram se encaixam em todos os momentos.

As principais mensagens dos novos laptops da LG são leveza, potência e durabilidade, com o mote “Leve para você ver o mundo dentro e fora dele”. "Com a minha rotina, ter aparelhos que me acompanham e são úteis e funcionais em qualquer momento do dia, seja no set de filmagem, no avião ou nos momentos de lazer é fundamental. Os notebooks da linha Gram entregam tudo isso e muito mais. Receber o convite da LG para ser embaixadora desse lançamento foi uma alegria", declarou Isis.



Além de estampar as peças digitais nos sites, redes sociais e principais pontos de venda, o rosto de Isis Valverde também está nos key-visuals da campanha LG gram. "Atrelar nossa marca a pessoas que representem os nossos produtos tornou-se ainda mais importante neste momento de pandemia. Acima de tudo, os consumidores buscam experiência, além de toda a qualidade tecnológica e de design dos produtos LG. A campanha com a Isis Valverde reflete a dinamicidade da nova linha LG Gram e estamos muito felizes com esta parceria", pontuou a diretora de marketing da LG no Brasil, Sonah Lee.

