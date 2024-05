LG amplia linha de notebooks e traz os produtos mais leves do mundo ao Brasil

São Paulo, 17 de maio de 2021 – Para atender a uma demanda cada vez mais crescente por notebooks versáteis, leves e com alto desempenho, a LG Electronics do Brasil anuncia a nova linha LG gram, com cinco modelos que oferecem leveza incrível, alta performance, design minimalista e durabilidade. Com poderosos processadores Intel® Core da 10º e 11º geração, os produtos LG gram se encaixam em qualquer momento da vida do usuário, do trabalho aos momentos de lazer.



Certificados pelo Guinness World Records®, os novos notebooks da linha gram são os mais leves do mundo: o modelo de 14 polegadas pesa menos de 1 quilo, e o de 17 polegadas, com apenas 1,350 quilogramas.



Projetado especialmente para as pessoas multitarefas e com as mais diversas rotinas, a LG redesenhou o padrão dos notebooks, criando linhas minimalistas e mais inteligentes, deixando as bordas da tela praticamente imperceptíveis, permitindo uma imersão visual amplificada através do seu design inovador.

“Com o lançamento dos novos notebooks da linha LG gram, reafirmamos a missão da LG de oferecer soluções que facilitem o dia a dia dos consumidores, não apenas por meio das tecnologias e inovações embarcadas nos produtos, mas também ao proporcionar comodidade e uma experiência de qualidade para todos. Os notebooks LG gram, além de serem os mais leves do mundo, também são sinônimo de resistência, durabilidade e performance, com certificação militar MIL-STD 810G. A nova linha LG gram é multitarefas e se encaixa em qualquer momento da sua vida, característica que se mostrou ainda mais essencial neste momento de pandemia”, pontua o gerente de produtos de informática da LG, Gustavo Yoshida.

Apesar de leve e compacto, o LG gram também foi desenvolvido para ter alta resistência e durabilidade. Os novos notebooks da linha foram submetidos a testes de queda, vibração, corrosão, altas e baixas temperaturas, além de variação de pressão, e conquistaram a certificação Militar MIL-STD-810G, comprovando a qualidade dos produtos.



Os modelos Black Edition, com opções de 16 e 17 polegadas, são equipados com a plataforma Intel Evo com processador Intel Core i7 da 11ª geração, 16GB de memória RAM LPDDR4x e tela 16:10 com 99% de fidelidade no padrão de cores DCI-P3. Já os modelos Titanium estão disponíveis nas opções de 14, 15 e 17 polegadas, e levam o potente processador Intel Core i5 de 10ª geração e 8GB de memória RAM DDR4.



Deixando os notebooks ainda mais completos, os modelos contam com uma inovadora tecnologia de processamento de vídeo, com a certificada Intel® Iris® Plus nas versões da 10ª geração, e Intel® Iris® Xe nas versões da 11ª, permitindo uma incrível performance em criação de conteúdo, games e produtividade. A poderosa bateria do LG gram, de 80Wh* de íon de lítio, permite que a realização das mais diversas atividades em alta performance ao longo do dia todo, sem precisar de tomadas.



Os notebooks da linha LG gram chegam às lojas especializadas e principais varejistas do país nas cores Titanium e Black Edition, como um grande lançamento na categoria premium no país, combinando design sofisticado, desempenho eficaz e durabilidade.

*Exceto para o modelo 14 polegadas, que conta com bateria de 72Wh.

Para saber mais, acesse: https://novolggram.com.br





