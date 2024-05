LG anuncia a imperdível OLED Week, de 30/01 a 12 de fevereiro

São Paulo, 27 de janeiro de 2022– A LG Eletronics, líder global em eletrônicos de consumo, comunica o período promocional “OLED Week”, que oferece aos consumidores condições especiais na compra de televisões da linha LG OLED evo TV. Essa é a oportunidade perfeita para quem sempre quis elevar a experiência de entretenimento em casa, seja com filmes, séries ou games.

Na OLED Week os consumidores poderão garantir a sua Smart TV LG OLED evo durante o período de 30 de janeiro a 12 de fevereiro, com condições especiais no varejo nacional, incluindo instalação grátis. Os descontos exclusivos, são válidos para os modelos LG OLED evo G2 e LG OLED evo C2. Os produtos participantes da OLED Week serão comercializados de acordo os preços e a disponibilidade dos estoques da loja oficial da LG e dos varejistas.

Saiba mais detalhes sobre a OLED Week no site da LG do Brasil.

LG é líder no segmento OLED há 10 anos

A LG é pioneira no mercado de TVs OLED, sendo a fabricante do primeiro modelo no final de 2013, com resolução Full HD e tela curva. Além disso, há 10 anos¹ consecutivos a LG é considerada a melhor marca de TVs OLED e a mais vendida no mundo, desde 2013¹.

Em 2022, manteve a tradição de inovar anualmente e anunciou uma novidade especial: telas evo para toda linha de Smart TVs LG OLED. Sendo uma evolução da convencional tela OLED, a tecnologia evo nas telas LG reforça a qualidade de imagem, garantindo alta taxa de brilho – até 20% no modelo LG OLED evo C2 e 30%² no modelo LG OLED evo G2, graças à tecnologia Brightness Booster, que permite com que os televisores ofereçam mais brilho por meio de dissipação de calor aprimorada e um algoritmo mais avançado. Vale destacar, que a LG OLED evo G2 foi eleita a melhor TV de 2022 do “Prêmio Melhores do Ano 2022” da TechTudo³, com base em júri técnico, com critérios de qualidade de contraste, recursos disponíveis e outros.

O futuro desta tecnologia também já está garantido na LG, que exibiu na CES 2023 a OLED M, a primeira TV sem fio4 do mundo. O modelo LG Signature OLED M de 97 polegadas (modelo M3) transmite vídeo e áudio em até 4K e 120Hz, através da caixa Zero Connect. Além disso, a marca exibiu no evento a LG OLED Flex, a primeira OLED dobrável do mundo. A TV destinada para o público gamer possui uma tela dobrável que pode ser facilmente ajustada de totalmente plana à uma curvatura 900R espetacular, permitindo que os usuários escolham seu arco ideal entre vinte níveis de curvatura, para uma experiência de visualização verdadeiramente personalizada e perfeita para jogos imersivos

¹Aumento de brilho de 30% no painel LG disponível nos produtos LG OLED evo Gallery Edition (série G2) em comparação à linha anterior LG OLED evo (série G1) da linha 2021.

²A LG OLED TV é a marca OLED mais vendida no mundo desde 2013. Referência: Com base em dados de embarques de painel de 2013 a 2022. Fonte: Omdia (www.omdia.com).

Tal informação não constitui uma recomendação ou endosso pela LG Eletronics. Para mais informações sobre o produto e suas funções acesse www.lg.com/br.

³Artigo publicado em 09/11/2022 em: https://www.techtudo.com.br/noticias/2022/11/premio-melhores-do-ano-2022-veja-os-aparelhos-apps-e-jogos-vencedores.ghtml

4Zero Connect entre a tela da TV e AV Box



-----------------------------------------------------------------





CONTATO – LG:

Angela Sakuma – angela.sakuma@lge.com

CONTATO – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – LG-ONE

Bruna Manuelle – bruna.manuelle@lg-one.com

Wendel Martins – wendel.martins@lg-one.com





----------------------------------------------------------





SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil





----------------------------------------------------------------





LG ELECTRONICS - SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)