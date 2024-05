LG anuncia novo ar-condicionado Cassete 1 Via com design sofisticado, compacto e modernos recursos tecnológicos

São Paulo, 05 de outubro de 2021 - A LG apresenta ao mercado seu novo modelo de ar-condicionado de 18.000 BTU/h, o Cassete 1 Via, na versão uma condensadora para uma evaporadora (1:1). O lançamento visa atender os entusiastas e profissionais da área de arquitetura e decoração, e também os consumidores que buscam um ar-condicionado premium e sofisticado, com altos índices de eficiência energética e recursos tecnológicos como comando de voz.



O Cassete de 1 Via apresenta um design compacto e discreto, com bordas arredondadas e modernas e altura de apenas 13,2 cm. Além disso, conta com tecnologia inverter, o que torna possível até 70% de economia de energia, garantindo ao modelo selo A na classificação do Inmetro. O novo modelo de ar-condicionado pode ser utilizado em ambientes de até 30 metros², quer seja no teto de uma varanda, numa casa de veraneio ou numa loja sem nenhuma preocupação, pois sua bomba de dreno é embutida, otimizando o espaço. Imprevistos, como gotejamento, são evitados, já que sua serpentina é produzida em cobre, metal dúctil, maleável e reciclável, e as aletas são douradas, fatores que aumentam a resistência contra corrosão, além de altas temperaturas, por umidade ou maresia, evitando constrangimentos.











Suas aletas podem ser direcionadas num ângulo de abertura de 20º a 70º, o que permite o alcance de ar numa área muito maior, tornando o ambiente com temperatura agradável e uniforme em menos tempo. Possui evaporadora individual com tecnologia inverter, que resfria o ar externo mais eficientemente, proporcionando uma economia de 70% em relação aos modelos convencionais, oferecendo assim uma ótima relação custo x benefício.



Além do destaque para o design, peso de apenas 14,5Kg, sua eficiência energética, e de fácil instalação, o Cassete 1 Via pode ser controlado a distância por meio do aplicativo ThinQ, o que o torna mais um equipamento integrante da Casa Conectada LG. O controle do ar-condicionado pode ser feito pelo celular, de qualquer lugar, além de ser compatível com o "Ok Google" e Alexa.





