LG ANUNCIA RESULTADOS FINANCEIROS DO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

SEUL, 30 de julho de 2021 - A LG Electronics Inc. (LG) anunciou sua maior receita trimestral de todos os tempos, em um momento em que a empresa continuou a expandir sua participação no mercado de eletrodomésticos e eletrônicos de consumo Premium fora da Coréia do Sul. A receita mundial consolidada de KRW 17,11 trilhões (US$ 15,26 bilhões) representou um aumentou de 48,4% em relação ao segundo trimestre do ano anterior. O lucro operacional do segundo trimestre de 2021 indicou um aumento de 65,5% em relação ao ano anterior, com KRW 1,11 trilhão (US$ 992,08 milhões). Os resultados da LG Mobile Communications Company, cuja dissolução ocorreu oficialmente no final de julho, são considerados operações descontinuadas e não são mais incluídos nos relatórios de lucros trimestrais.

A LG Home Appliance & Air Solution Company divulgou receitas de KRW 6,81 trilhões (US$ 6,08 bilhões) no segundo trimestre, um aumento substancial de 32,1% em relação ao segundo trimestre do ano anterior. O lucro operacional apresentou um crescimento de 6,8% em relação ao segundo trimestre do ano passado, totalizando 653,60 bilhões de KRW (US$ 582,75 milhões), impulsionado principalmente por vendas mais fortes em mercados fora da Coréia do Sul e por uma melhor gestão de recursos, embora se espere que os custos aumentem à medida que as matérias-primas se tornem mais escassas, no momento em que o mundo afetado pela pandemia começa a voltar ao normal. Espera-se que a competitividade dos produtos e a eficiência operacional ajudem a LG a manter a dinâmica de vendas e lucro dos principais aparelhos em importantes mercados.

The LG Home Entertainment Company apresentou um aumento de sua receita para KRW 4,04 trilhões (US$ 3,60 bilhões) no segundo trimestre, um substancial aumento de 79,1% na comparação com o mesmo período do ano passado. O lucro operacional disparou chegando a KRW 333,50 bilhões (US$ 297,35 milhões), um aumento de 216,4% ano a ano graças à crescente popularidade dos produtos Premium de TV OLED e à recuperação do mercado global de TV, que foi negativamente afetado no ano passado devido ao fechamento das lojas de varejo. Com o preço dos painéis de TV continuando a subir, a estratégia de Home Entertainment da LG se concentrará no crescimento do segmento de TV Premium e na gestão ágil dos estoques.

As vendas da LG Vehicle Component Solutions Company no segundo trimestre alcançaram KRW 1,88 trilhão (US$ 1,68 bilhão), um significativo aumento de 106,5% em relação ao mesmo período de 2020, como resultado da recuperação do setor automotivo e do aumento na demanda por peças para veículos elétricos (xEV). A empresa apresentou um prejuízo operacional de KRW 103,20 bilhões (US$ 92,01 milhões), devido ao drástico aumento do preço dos semicondutores automotivos durante o trimestre. Valendo-se de sua experiência em componentes avançados de veículos elétricos, a joint venture anunciada anteriormente pela LG com a Magna International foi oficialmente lançada esta semana, a nova empresa passa a se chamar LG Magna e-Powertrain.

A LG Business Solutions Company registrou uma receita de KRW 1,69 trilhões (USD 1,50 bilhões) no segundo trimestre, um sólido aumento de 28,9% em relação ao ano anterior, impulsionado em grande parte pela forte demanda contínua por PCs, monitores e pela recuperação gradual do segmento de digital signage e TVs de hotel. Entretanto, o lucro operacional caiu para KRW 61,70 bilhões (US$ 55,01 milhões) devido ao preço mais alto de componentes-chave, como painéis de LCD e placas solares. Os planos de crescimento rentável para o segundo semestre dependem da contínua recuperação do mercado B2B, juntamente com a estabilização do fornecimento dos principais componentes e a redução ativa dos custos.

Taxas de Câmbio do 2T de 2021 Explicadas

Os resultados trimestrais não auditados da LG Electronics são baseados nos IFRS (International Financial Reporting Standards) [Normas Internacionais de Informação Financeira] para o período de três meses que termina em 30 de junho de 2021. Valores em won coreano (KRW) são traduzidos em dólares americanos (USD) à taxa média do período de três meses do trimestre correspondente - KRW 1.121,58 por USD.



