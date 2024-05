LG anuncia resultados financeiros do terceiro trimestre de 2022

SEUL, 1º de novembro de 2022— A LG Electronics Inc. (LG) anunciou que suas receitas consolidadas no terceiro trimestre de 2022 totalizaram KRW 21,2 trilhões, montante 14,1% superior ao do mesmo trimestre no ano passado e que representa a maior receita trimestral da história da LG Electronics. O lucro operacional do terceiro trimestre foi de KRW 746,6 bilhões, alta de 25,1% em relação ao mesmo trimestre no ano passado.

A empresa registrou aumento em suas receitas no terceiro trimestre, impulsionado pela maior venda de eletrodomésticos premium, incluindo novas categorias de eletrodomésticos e peças automotivas. Porém, tendo em vista os custos pontuais incorridos no ano passado, o lucro operacional caiu por conta da fraca demanda causada pela desaceleração econômica global.

A LG Home Appliance & Air Solution Company registrou receita de KRW 7,5 trilhões no terceiro trimestre, aumento de 5,8% em relação ao mesmo trimestre no ano passado e maior receita já registrada pela unidade de negócio em um terceiro trimestre. O lucro operacional de KRW 228,3 bilhões ficou abaixo do registrado no ano passado devido ao aumento dos investimentos em marketing e maiores custos de logística. O aumento da receita foi impulsionado pelas fortes vendas de eletrodomésticos premium, incluindo novas categorias como produtos de higiene com tecnologia de vapor nas principais regiões da América do Norte e da Europa. A unidade de negócio planeja manter esse impulso aumentando a competitividade de seus produtos premium, fortalecendo sua linha de produtos de massa e gerenciando a estrutura de custos para elevar a lucratividade.

A LG Home Entertainment Company registrou receitas de KRW 3,7 trilhões no terceiro trimestre e perda operacional de KRW 55,4 bilhões, reflexo dos maiores investimentos em marketing em resposta ao aumento da concorrência no mercado. A estratégia da Home Entertainment se concentrará na gestão eficaz das despesas de marketing, na dinamização do segmento de TVs premium e na gestão ágil de estoque.

As vendas da LG Vehicle Solutions Company no terceiro trimestre totalizaram KRW 2,3 trilhões, alta de 45,6% em relação ao mesmo período de 2021 e maior receita trimestral já registrada pela unidade de negócio. O lucro operacional do terceiro trimestre de 2022 foi de KRW 96,1 bilhões. Esse aumento significativo nas vendas foi impulsionado pela resposta proativa à maior demanda das montadoras e à gestão eficiente da cadeia de suprimentos. A empresa continuará construindo fortes relacionamentos com montadoras globais e trabalhando para aumentar a lucratividade por meio da gestão eficiente da estrutura de custos.

A LG Business Solutions Company registrou receita de KRW 1,4 trilhão no terceiro trimestre, com perda operacional de KRW 14,4 bilhões causada pelo aumento nos preços das matérias-primas e dos custos logísticos globais. As receitas aumentaram 9,7% em relação ao ano anterior devido, em grande parte, à recuperação do segmento B2B. A empresa planeja uma atuação ainda mais arrojada no segmento B2B, desenvolvendo soluções mais personalizadas e expandindo seu portfólio de produtos objetivando o crescimento estável, aliado à estabilização do fornecimento dos componentes mais importantes, redução ativa dos custos e gestão mais eficiente de recursos.



