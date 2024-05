LG APRESENTA AO MERCADO BRASILEIRO O G8S THINQ, UM ÍCONE EM INOVAÇÃO, PERFORMANCE E INTELIGÊNCIA.

Equipado com a plataforma móvel Qualcomm® Snapdragon™ 855, o mais inovador, poderoso e inteligente modelo de celular já desenvolvido pela LG Electronics chega esse mês ao mercado brasileiro com recursos que revolucionam o modo como o usuário interage com o seu smartphone. O LG G8S ThinQ, nova versão do smartphone lançado na Mobile World Congress 2019, traz uma experiência excepcional para o consumidor, com sua tecnologia Time of Flight (ToF) na câmera frontal, desenvolvida em parceria com a Infineon. Essa nova tecnologia entrega ao consumidor uma experiência de uso que vai muito além do toque.

Inovador

“É a primeira vez que a tecnologia Time of Flight aparece na câmera frontal de um smartphone. Equipamos o G8S ThinQ com um inovador conjunto de sensores infravermelho, o que possibilita a Z Camera enxergar tudo em 3D. Este é o segredo por trás dos novos recursos de segurança, usabilidade, fotos e vídeos” explica Fabrício Habib, Gerente Geral de Produtos Móveis da LG Electronics do Brasil.

Com a tecnologia Air Motion de detecção de gestos, o usuário consegue comandar seu smartphone sem precisar tocar na tela, podendo abrir aplicativos, capturar telas, aceitar ou rejeitar chamadas e controlar o volume de diversas mídias somente com o movimento de mãos.

Outra importante aplicação dessa tecnologia é no quesito segurança. O recurso Multi ID do LG G8S ThinQ permite que além dos já conhecidos métodos de desbloqueio através de impressão digital e reconhecimento facial, seja possível desbloquear o seu smartphone através do reconhecimento do padrão único de veias da mão.

“O G8S ThinQ é o primeiro celular do mundo com essa capacidade. É o que existe de mais moderno em recursos biométricos de segurança”, afirma Fabrício Habib. Como não podia deixar de ser, a Z Camera eleva a um outro nível a atual experiência com fotos e vídeos. Com sua tecnologia 3D, o LG G8S ThinQ consegue tirar selfies melhores, com recursos especiais, efeitos avançados de iluminação e modo retrato de alta definição para fotos e vídeos em tempo real.

Inteligência

A câmera principal tripla conta com a exclusiva tecnologia de Inteligência Artificial da LG que pode reconhecer 19 modos diferentes de cenários, ajustando automaticamente as configurações para o melhor modo de captura. A câmera tripla, além da lente padrão de 12MP (f1.8), conta com uma teleobjetiva de 12MP (f2.6) com zoom óptico 2x, e uma grande angular de 13MP (f2.4), com o maior ângulo de visão, que varia entre de 107° e 136°. Também é possível com o G8S ThinQ acionar as três câmeras principais ao mesmo tempo. O recurso Triple View permite que os usuários pré-visualizem como a foto ficaria com cada uma das três lentes, para que possam então escolher o melhor ângulo paraa foto perfeita. Com a função Triple Shot, é possível tirar com um só clique, em um único instante, fotos separadas com cada uma das lentes, capturando o mesmo momento de três maneiras diferentes.

A excepcional performance da câmera do G8S ThinQ já foi reconhecida pela VCX-Forum, uma organização alemã que ranqueou o novo modelo da LG como o melhor na indústria de smartphones hoje. O uso da inteligência artificial vai além das câmeras e chega também na bateria de 3550 mAh. A bateria inteligente do G8S ThinQ mapeia as aplicações e recursos mais utilizados pelo usuário e evita o consumo desnecessário de energia em tudo o que não é prioritário rodando em segundo plano. O LG G8S ThinQ possui ainda o botão exclusivo Google Assistente, que dá um acesso rápido ao assistente virtual mais utilizado no mundo.

Resistência

E se engana quem acha que por ter tantos recursos inovadores e inteligentes, a resistência ficou de lado. O LG G8S ThinQ possui as duas mais importantes certificações de resistência e durabilidade do mundo. Além do IP68, que garante resistência à imersão em água, poeira e detritos – como já é padrão em todo o novo portfólio da LG no Brasil –, o mais novo modelo da marca chega com o certificado de Resistência Militar MIL-STD 810G, desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos EUA para certificar a resistência de equipamentos de telecomunicações. O smartphone passou por 14 diferentes testes, expondo o produto às mais duras condições de temperatura, pressão, vibração, humidade e também quedas.

“Durante o processo de certificação militar, o G8S ThinQ foi lançado ao chão por 26 vezes, em diversos ângulos diferentes, a uma altura média de 1,22m, o equivalente a altura da cintura de uma pessoa. Apesar de não ser inquebrável, garantimos assim o maior nível de resistência contra quedas disponível atualmente no mercado mundial”, explica Fabrício Habib.

Performance

A performance do G8S ThinQ irá surpreender até os mais exigentes consumidores. O LG G8 está equipado com a plataforma móvel Qualcomm® Snapdragon™ 855, que oferece recursos de inteligência artificial on-device e entretenimento imersivo em jogos HDR e reprodução de vídeos em 4K HDR. Com ele os usuários do LG G8 poderão desfrutar de experiências premium em câmera, voz, áudio, jogos e filmes. O Snapdragon 855 apresenta arquiteturas premium líderes de mercado para câmera, jogos, AI, áudio e vídeo, para que os usuários tenham a mais avançada experiência de entretenimento, com vida de bateria de longa duração.

“As plataformas e soluções da Qualcomm Technologies continuam a apoiar e acelerar a indústria de telefonia móvel, entre tantas outras”, afirma Rafael Steinhauser, vice-presidente sênior e presidente da Qualcomm para a América Latina. “É uma grande honra para nós fortalecer nossa parceria com a LG e poder oferecer aos consumidores brasileiros um dispositivo de excelente qualidade, que irá proporcionar experiências móveis ricas e imersivas com conectividade e tecnologias de ponta.”

Além de ser equipado pelo Snapdragon 855, o LG G8S ThinQ possui uma incrível tela OLED, com resolução FHD+ de 6.21” e um conjunto de memórias de 6GB RAM com 128GB de armazenamento que fazem do G8S ThinQ um produto perfeito para games, multitarefas e para as mais pesadas aplicações.

