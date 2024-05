LG apresenta diversas soluções da área de Display na ISE 2023

Tela LG MAGNIT 8K Micro LED de 272 polegadas na ISE 2023. Crédito: Divulgação LG

– A LG Electronics apresenta as novidades em telas e soluções corporativas e residenciais de áudio e vídeo na Feira ISE 2023 – Integrated Systems Europe 2023, realizada de 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2023, em Barcelona, na Espanha. A linha completa de produtos da área de Display da empresa – incluindo telas Micro LED, sinalização OLED transparente e monitores LED – é exibida no estande composto por vários espaços digitalizados, demonstrando casos de uso e aplicações para diferentes setores, incluindo varejo, corporativo, educacional e hoteleiro.Sob o tema “Life, Be Bloomed”, a LG traz diversas soluções inovadoras que oferecem um mundo de possibilidades e o poder de tornar a vida melhor. Os visitantes do estande da empresa poderão experimentar os itens criados para promover melhores comunicações comerciais, soluções que oferecem visibilidade clara e integram-se perfeitamente em vários ambientes comerciais, além de soluções que podem transmitir a emoção e o dinamismo de obras de arte digitais impressionantes, de uma maneira totalmente nova.“Na ISE 2023, a LG quer mostrar como as soluções em telas podem agregar valor a todos os setores comerciais, em diversos momentos de nossa vida”, relata Rodrigo Fiani, vice-presidente da LG Business Solutions no Brasil. “Muito mais do que apenas telas para apresentação de conteúdo, nossas soluções ajudam o cliente a se conectar, criar, comunicar e colaborar – expandindo e digitalizando sua experiência diária de várias maneiras novas e convenientes”, finaliza.

Tela de 272 polegadas



A imensa tela LG MAGNIT 8K Micro LED de 272 polegadas (modelo LSAB007) está fazendo sua estreia na ISE com uma exibição genuinamente impressionante – tanto em escala quanto em qualidade de imagem. O enorme painel de Micro LED aproveita milhões de pixels autoemissivos em escala de micrômetro para criar imagens com vivacidade e profundidade excepcionais, enquanto sua resolução 8K (7.680 x 4.320) oferece detalhes nítidos.



A LG MAGNIT 8K oferece consistência de cores impressionante e um amplo ângulo de visão. Essa notável solução de exibição hipnotiza os visitantes do estande da empresa, encantando-os com imagens exclusivas em 8K que capturam a beleza e a magnificência do mundo natural. Com seu tamanho enorme e excelente qualidade de imagem, a LG MAGNIT é uma excelente solução para exibir arte de mídia em espaços públicos e para uso em salas de controle de edifícios, salas de reuniões e lobbies corporativos e de hotéis.



Outra apresentação espetacular para os visitantes, a 8K Micro LED da LG sincroniza com 56 telas OLED Signage Transparentes (modelo 55EW5G-V), cobrindo ambos os lados da entrada do salão de exposições da LG, para criar uma experiência de arte de mídia incrivelmente imersiva. A envolvente montagem de exibição transporta os visitantes para um mundo de cores e maravilhas - um mundo concretizado pelas tecnologias de exibição de ponta da empresa.





Estúdios Virtuais de Produção



Na ISE 2023, a LG também mostra pela primeira vez suas soluções para Estúdios Virtuais de Produção, que permitem aos criadores de conteúdo gravarem cenas de ação ao vivo em um cenário totalmente digital, por meio da exibição do cenário virtual em uma série de telas de LED conectadas perfeitamente. A LG e seus parceiros profissionais, incluindo Mo-Sys e ARRI, mostram aos visitantes como funciona um estúdio de produção virtual – e como ele pode ser usado para aplicações de entretenimento, como filmes e TV, e para transmissões internas corporativas – apresentando as telas de LED da LG e soluções correspondentes.



No centro do estande da LG está o vistoso Floating CUBE LED, uma escultura de LED que combina de maneira criativa quatro telas de LED 2K (modelo LSCB012). Com base na Tensegridade, um princípio estrutural de integridade tensional, o CUBE apresenta uma arte digital anamórfica tridimensional impressionante que se move e flui pelas superfícies das telas. Os monitores de LED de precisão da LG fornecem qualidade de imagem realista, enquanto o design de 90 graus da quina da instalação CUBE aumenta a sensação de que se está olhando para objetos dentro de um espaço físico real.



Além disso, a LG está apresentando sua nova solução de aprendizado digital, LG CreateBoard (modelo TR3DK). Trata-se de um Quadro Digital Interativo projetado para envolver, informar e inspirar os alunos, e incentivar uma maior colaboração. A novidade oferece o LG CreateBoard Lab para criação de conteúdo e gravação; o LG CreateBoard Share para conteúdo sem fio e compartilhamento de tela; e o LG ConnectedCare DMS, uma solução de gerenciamento de dispositivos baseada em nuvem para escolas e outros ambientes de aprendizado que permite o gerenciamento remoto de vários monitores.



Como parte de sua apresentação abrangente, a LG exibe soluções convenientes de gerenciamento baseadas em nuvem, adaptadas às necessidades de diversos setores, incluindo varejo, corporativo, educação e hotelaria. A LG Pro:Cloudé uma plataforma de nuvem para acessar as soluções de gerenciamento de conteúdo (CMS, na sigla em inglês) da LG, incluindo Pro:Centric Cloud (hospitalidade) e SuperSign Cloud, enquanto a LG ConnectedCare é uma solução de gerenciamento remoto que permite monitorar sinalizações, verificar o uso de energia e ajustar o brilho da tela por meio do Energy Dashboard integrado1.





Compromisso com a sustentabilidade





Na ISE 2023, a LG também reforça o seu compromisso contínuo com a sustentabilidade. Por meio de sua visão ‘Uma Vida Melhor para Todos’, as mais recentes soluções B2B da LG oferecem eficiência energética, redução do consumo de recursos, maior reciclabilidade e acessibilidade aprimorada2. Na área ESG, os visitantes podem explorar inovações como soluções inteligentes de gerenciamento de energia baseadas em nuvem, que ajudam a reduzir o consumo de energia, e sinalização 4K UHD (modelo UL3J-EP) com componentes parcialmente feitos de plástico reciclado; e conferir o Quiosque LG, que promove a inclusão digital com teclado tátil para deficientes visuais.

Para mais informações sobre as novidades apresentadas na ISE 2023, visite o site em inglês: https://www.lg-informationdisplay.com/ise2023 ou o portal https://www.lg.com/br/business.

1 Energy Dashboard será lançado em 2023.

2www.lg-informationdisplay.com/support/esg

