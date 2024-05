LG apresenta inovações da categoria de áudio na CASACOR 2022

São Paulo, 06 de setembro de 2022 — A LG Eletronics, líder mundial em eletrônicos de consumo, é a parceira tecnológica exclusiva da CASACOR São Paulo pelo quinto ano consecutivo e exibe os principais produtos da categoria de áudio, que aliam tecnologia de última geração à arquitetura e design, promovendo um ambiente mais prático, confortável e inteligente. Na Casa LG Magenta, espaço exclusivo da LG Electronics, é possível encontrar a caixa de som LG XBOOM 360– presente também em outros ambientes da mostra– e o LG Sound Bar SP9A. Já a caixa de som bluetooth LG XBOOM Go PL5 compõe a Exposição dos 35 anos da CASACOR.

Verdadeiro som 360° com a LG XBOOM 360









Lançada nas cores Malbec, Moscatel e Verdejo, a LG XBOOM 360 conta com 120W RMS de potência e com tecnologia de áudio LG em um sofisticado corpo cônico, sendo capaz de preencher um ambiente inteiro com seu áudio omnidirecional, mantendo a fidelidade sonora em todas as direções e para todos os ouvintes. Com o seu Woofer fabricado em fibra de vidro e tweeters em titânio, a caixa de som bluetooth fornece graves potentes e agudos nítidos. A LG XBOOM 360 oferece até 10 horas de bateria e possibilita a conectividade de smartphones via bluetooth e entrada auxiliar P2 e USB.

Som de cinema com o LG Sound Bar SP9A











Com o objetivo de proporcionar uma nova realidade em som, o LG Sound Bar SP9A possui 520 Watts RMS de potência distribuídos entre 5.1.2 canais. O aparelho que apresenta compatibilidade com a imagem 4K, foi desenvolvido para promover uma experiência cinematográfica completa por meio dos melhores recursos de Inteligência Artificial, que engloba os principais comandos de voz e a tecnologia própria da marca, o LG ThinQ. Com o Sound Bar inteligente, o usuário poderá controlar os demais dispositivos conectados da casa por meio do comando de voz, buscar notícias, realizar chamadas, criar lembretes e outras diversas funcionalidades para que a rotina fique ainda mais intuitiva e prática.

Leve a música para todo lugar com a LG XBOOM Go PL5











A LG XBOOM Go PL5 apresenta qualidade de som pensada e desenvolvida pela LG em parceria com a Meridian Audio. Com uma calibração sonora perfeita para as músicas, garantindo um som mais balanceado e livre de distorções, a caixa de som bluetooth é ideal para os usuários que gostam de ouvir música em diversos ambientes e diferentes momentos, pois conta com corpo cilíndrico, leve e com design elegante, sendo possível transportá-la para todos os lugares. Contando com bateria de longa duração, sendo até 18 horas de música sem interrupção, a LG XBOOM Go PL5 oferece praticidade no dia a dia por conta seu suporte a comando de voz, compatível com Google Assistente e Siri.

A CASACOR São Paulo, localizada no Conjunto Nacional, estará disponível para visitação até 11 de setembro de 2022.

Saiba mais sobre a linha de áudio da LG em: https://www.lg.com/br/audio-video

SERVIÇO:

CASACOR São Paulo 2022

Data: Até 11 de setembro de 2022

Local: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 – Cerqueira César

Mais Informações:www.casacor.com

Facebook:www.facebook.com/casacoroficial

Instagram: @casacor_oficial





SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

