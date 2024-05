LG apresenta lançamentos de HVAC durante a feira AHR Expo 2022, em Las Vegas

São Paulo, 14 de fevereiro de 2022– A LG Electronics, líder global em eletrônicos de consumo e marca líder em vendas de ar-condicionado no Brasil, apresentou, na feira AHR Expo 2022, em Las Vegas (EUA), a nova linha HVAC 2022 (sigla de Heating, Ventilating and Air Conditioning; em português: Aquecimento, Ventilação e Ar-Condicionado). Considerada a maior feira do segmento de HVAC, os participantes puderam interagir com as tendências de tecnologias da LG para esse setor.

Os lançamentos comerciais, comerciais leves e residenciais lançados no início de fevereiro incluem a tecnologia Variable Refrigerant Flow (VRF – Fluxo de Refrigerante Variável), os mais recentes sistemas quente e frio com eficiência energética, soluções de qualidade do ar interno e produtos flexíveis de automação e conectividade de edifícios.

A LG promoveu a estreia oficial do Chiller Scroll Inverter Quente Frio (ISHPC), trazendo inovação para a categoria de chillers refrigerados a ar. O LG ISHPC utiliza a tecnologia de bomba de calor para fornecer água quente e fria para aplicações de conforto e de processo, proporcionando um desempenho ideal, além de uma operação silenciosa, flexibilidade e eficiência energética. (aqui adicionar que o chiller também tem compressores inverter, já que os concorrentes nacionais possuem apenas compressores fixos)

Ao combinar os principais atributos de design da tecnologia VRF com a produção de água gelada, a LG eleva o padrão com um conjunto robusto de recursos de alto desempenho, fornecendo aos engenheiros uma solução flexível, econômica e compacta, que pode fornecer tanto água gelada quanto água quente. Em sintonia com a tendência crescente do mercado de energia, o alto desempenho em relação ao aquecimento ambiente do novo LG ISHPC é uma solução de engenharia viável que atende aos requisitos de água quente, suportando uma estratégia com foco na redução de carbono.

“Depois de muitos meses, estamos entusiasmados por participar da feira AHR Expo – tanto virtualmente quanto presencialmente”, comenta Steve Scarbrough, vice-presidente sênior de tecnologias de ar-condicionado da LG Electronics EUA. “Estamos ansiosos para compartilhar as mais recentes ofertas e inovações de produtos da LG em qualidade do ar, energia e conectividade inteligente à medida que exibimos nossa linha mais inovadora de ferramentas líderes do setor para aplicações comerciais e residenciais, este ano e para o futuro”, completa o executivo.

Seguem outras soluções apresentadas pela LG na feira AHR Expo 2022.

LG Split Compact DOAS

Finalista do Prêmio de Inovação AHR 2022 na categoria ventilação, o LG Split Compact DOAS (Sistema de Ar Exterior Dedicado) apresenta uma serpentina principal e uma serpentina de reaquecimento a gás quente que desumidifica, resfria ou aquece totalmente o ar exterior necessário para ventilar um espaço ocupado, especificamente para aplicações em retrofit nas quais os espaços de instalação são limitados. O LG Split Compact DOAS apresenta uma seção de recuperação de calor instalado de fábrica, gráficos embutidos no controlador DOAS e controlador opcional de tela sensível ao toque AC Smart. A integração dos controles DOAS com o sistema VRF proporciona um monitoramento e controle diário eficiente por parte dos gerentes de instalações.

LG Inverter Heat Pump Water Heater

O LG Inverter Heat Pump Water Heater (Aquecedor de Água com Bomba de Calor Inverter) é uma alternativa com eficiência energética para aquecedores de água com resistência elétrica ou a gás. Ideal para aplicações residenciais, o produto fornece água quente com eficiência certificada ENERGY STAR de 3,75 UEF. Além disso, possui compressor inverter LG, operação silenciosa a 42 dB(A) e capacidade Wi-Fi para gerenciamento remoto usando o aplicativo LG ThinQ para smartphone.

LG Multi F MAX com LGRED° [Unidades de 36K, 42K e 48K]

Sistema de bomba de calor multisplit com uma única unidade externa que pode conectar até oito unidades internas, o LG Multi F MAX com tecnologia LGRED° fornece aquecimento contínuo a -25°C e 100% da capacidade nominal a -15°C. Ideal para aplicações residenciais e comerciais leves, o LG Multi F Max com LGRED° foi projetado para que unidades internas sejam colocadas nos respectivos cômodos, aumentando o conforto do espaço, permitindo configurações individuais de temperatura, evitando o resfriamento e/ou aquecimento excessivo e, assim, minimizando as desconfortáveis variações de temperatura.

LG MultiSITE VM3

O MultiSITE VM3 oferece controle central da inovadora tecnologia VRF da LG e sistemas de construção não VRF. Alimentado pelo líder do setor Niagara Framework1, o VM3 oferece uma interface gráfica de usuário baseada na Web em HTML5, que pode ser facilmente personalizada para atender aos requisitos do cliente ou do edifício. O LG MultiSITE VM3 é escalável e preparado para Internet das Coisas (IoT).

Aplicativo LG ThinQ

O aplicativo LG ThinQ permite o controle remoto de equipamentos LG HVAC, juntamente com outros eletrodomésticos LG. Os recursos do ThinQ incluem comandos ativados por voz, capacidade de autorizar o acesso remoto para técnicos e programar condições de conforto para cada cômodo. Com o Smart Diagnosis, os usuários podem fazer perguntas diretamente aos especialistas do sistema para garantir o desempenho e a manutenção adequados do sistema.

Conheça o portfólio e produtos da LG que estão disponíveis no Brasil através do site oficial: www.lg.com/br/business/ar-condicionado .



------------------------------------------------





CONTATO – LG:

Angela Sakuma – angela.sakuma@lge.com

CONTATO– ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – LG-ONE

Viviane Marotta – viviane.marotta@lg-one.com





------------------------------------------------





SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

------------------------------------------------

LG ELECTRONICS - SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)