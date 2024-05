LG apresenta novos displays corporativos oferecendo maior experiência para usuários

São Paulo, 20 de julho de 2022— A LG Electronics do Brasil, anuncia o lançamento da linha de displays LG One:Quick Family, uma solução inédita para facilitar a comunicação e integração entre empresas, colaboradores e equipes, principalmente, com as novas tendências de trabalho remoto. O LG One:Quick Familyé composto pelo One:Quick Works (modelo 55CT5WJ), One:Quick Flex (modelo 43HT3WJ) e One:Quick Share (modelo SC-00DA), uma solução exclusiva de compartilhamento de tela sem fio*.

O moderno display de videoconferência de 55 polegadas, One:Quick Works,é uma ferramenta de produtividade perfeita para salas de reunião e outras áreas de trabalho. Já o One:Quick Flex possui a tela sensível ao toque, com 43 polegadas e pedestal móvel, podendo ser utilizado em diversos cenários e ambientes.

Os dois modelos possuem câmera 4K UHD e usam a plataforma Windows, além de serem compatíveis com uma biblioteca que possui diversos aplicativos de videoconferência e ferramentas de colaboração. Já o One:Quick Share pode ser pareado com os notebooks dos usuários e conectados de forma fácil, rápida e sem fio aos produtos LG compatíveis.

One:Quick Works produtividade ao máximo











O One:Quick Works enriquece qualquer espaço de reuniões com comunicação e interação, ideal para que as reuniões sejam fluidas e produtivas. Vencedora do Red Dot Award 2021, esta solução completa vem com um PC Windows integrado, câmera 4K UHD cristalina, microfone, alto-falante e quadro branco digital.

Por último, o dispositivo apresenta o One:Quick Remote Meeting, uma solução de videoconferência integrada da LG, no qual os usuários podem usar atalhos que facilitam a instalação de aplicativos populares como Teams, Webex e Zoom, aumentando sua produtividade instantaneamente.

O microfone de alta qualidade é eficaz e consegue capturar vozes de forma clara em até seis metros de distância, com o mínimo de ruído ao fundo, enquanto a câmera possui resolução de 3.840 x 2.160, sendo possível identificar e focalizar automaticamente a pessoa que estiver falando. Tanto a câmera quanto o microfone podem ser facilmente desativados para dar mais privacidade e tranquilidade aos participantes.

Além disso, o One:Quick Works oferece recursos de gerenciamento e controle fáceis de usar. O aplicativo de videoconferência One:Quick Remote Meeting da LG se integra perfeitamente com o One:Quick Works para compartilhar documentos em diversos formatos, fazer desenhos interativos em tempo real e detectar automaticamente quem está falando do outro lado. O aplicativo vem pronto para ser utilizado e poderá ser usado sem custos nos seis primeiros meses.

One:Quick Flex versatilidade e flexibilidade











A solução One:Quick Flex foi criada para diferentes cenários de uso empresarial, como reuniões com poucos participantes, conversas individuais e apresentações em grupo. É excelente para hospitais, escolas e residências, no qual os usuários trabalham, têm aula ou conversam com outras pessoas remotamente.

O display possui uma câmera de vídeo que captura um amplo campo de visão de 88 graus, rotaciona para operar nos modos paisagem e retrato e ainda permite que o usuário divida a tela para realizar várias tarefas simultaneamente. O produto também inclui microfone, câmera, interface intuitiva, suporte para caneta touch e funcionalidade de quadro branco. A solução One:Quick Flex pode ser colocada sobre um pedestal móvel e levada facilmente para diversos ambientes.

One:Quick Share compartilhamento rápido e prático











O One:Quick Share permite que os usuários compartilhem facilmente as telas dos seus notebooks com vários dispositivos LG compatíveis – basta eles realizarem um processo de conexão simples e apertarem o botão no dongle USB One:Quick Share. É possível também mudar o dispositivo de origem e conectar simultaneamente até quatro fontes com dispositivos LG compatíveis. O produto também oferece o ajuste do volume, ajuste no modo de imagem, brilho da tela e outras configurações dos produtos conectados LG, sem utilização de controle remoto.

De acordo com Rodrigo Fiani, vice-presidente de vendas para o mercado B2B da LG Brasil, o lançamento do One:Quick Family, busca desenvolver soluções empresariais, principalmente, em um momento no qual as empresas estão cada vez mais investindo no modelo híbrido de trabalho. “A novidade é uma solução pensada nas novas tendências e que nos obrigou a pensar fora da caixa. Disponibilizamos novas soluções de integração aos nossos clientes para que eles equilibrem e aproveitem melhor sua vida profissional e pessoal”, comenta o executivo.

O One:Quick Family já está disponível no Brasil, para maiores informações sobre os produtos acesse o site da LG Business Solutions: https://www.lg.com/br/business

* Compatível com produtos selecionados da LG.





CONTATO – LG:

Angela Sakuma – angela.sakuma@lge.com

CONTATO– ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – LG-ONE

Viviane Marotta – viviane.marotta@lg-one.com





