LG APRESENTA RECURSO DE AIR FRY E TECNOLOGIA INSTAVIEW PARA FORNOS CONECTADOS

São Paulo, 16 de dezembro de 2019 — A LG Electronics (LG) está trazendo a melhor experiência de cozinhar em casa com o novo fogão LG InstaView ThinQ™ com Air Fry. A completa solução para cozinhar integra o recurso de air frying e a popular tecnologia InstaView™ da LG a um avançado atendimento ao cliente baseado em inteligência artificial e conectividade, com plataformas de smart cooking, em um pacote totalmente integrado que inspira o usuário a criar refeições nutritivas, no conforto de seu lar.

Com a nova funcionalidade de Air Fry do fogão InstaView ThinQ da linha 2020 da LG, os usuários podem criar pratos deliciosos no forno, sem peso na consciência, diretamente de seus fogões. Com capacidade de até 28,3 litros (6,3 pés cúbicos), o forno substitui as fritadeiras do tipo air fryer, diminuindo a desordem na cozinha e ajudando a criar receitas mais saudáveis usando bem menos óleo do que as fritadeiras elétricas tradicionais. A tecnologia True Convection da LG circula o ar quente em alta velocidade para criar pratos crocantes por fora e suculentos por dentro, com cozimento uniforme. Como a tecnologia dispensa o pré-aquecimento do forno, as refeições saem da geladeira e chegam à mesa em menos tempo do que com os fornos convencionais.

Com a tecnologia InstaView, basta o usuário dar dois toques no visor de vidro do forno para acender a luz interna e conferir como está o prato, sem precisar abrir o forno – o que desacelera o processo de cocção – nem apertar o interruptor de luz. Além disso, as funções EasyClean e Self Clean ajudam a manter o forno limpo, para ele tenha sempre sua melhor performance. Sem usar qualquer produto químico, a função EasyClean remove resíduos leves de alimentos com a força do vapor em apenas 10 minutos, enquanto a Self Clean usa a alta temperatura para eliminar sujeiras mais difíceis do interior do forno.

Este moderno fogão opera com o app LG ThinQ para que os usuários possam cozinhar em casa como profissionais, com acesso a centenas de milhares de receitas de parceiros de smart cooking, como SideChef, Innit e Tovala. Enviando instruções detalhadas de seu smartphone para o forno, os usuários podem regular automaticamente o modo e a temperatura de cocção para obterem pratos perfeitos sempre que usarem o forno.

O novo fogão é compatível com o serviço Proactive Customer Care, solução da LG baseada em inteligência artificial que alerta os usuários de possíveis problemas e oferece suporte personalizado. Além disso, quando conectado ao Google Assistente e ao Alexa, da Amazon, o fogão LG InstaView ThinQ pode ser controlado e monitorado de qualquer ponto da casa.

“Oferecer refeições mais saudáveis com mais conveniência é o ponto central do novo fogão LG InstaView ThinQ com Air Fry”, diz Song Dae-hyun, presidente da LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. “Cozinhar mais rápido e limpar o utensílio de forma descomplicada significa menos tempo na cozinha e mais tempo para a família e o lazer. É isso que queremos dizer com inovação para uma vida melhor.”

O novo fogão LG InstaView ThinQ™ Range com Air Fry da linha 2020 estreará na CES 2020 no dia 7 de janeiro, no estande da LG. Siga os outros incríveis anúncios da LG para a CES na mídia social usando a #LGCES2020.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics, Inc. é uma empresa inovadora e líder global nas tecnologias de eletrônicos para consumo, telefonia móvel e eletrodomésticos, empregando mais de 82 mil pessoas em 119 operações em todo o mundo. Com lucro líquido de US$ 53.10 bilhões, a LG é composta por quatro divisões de negócios – Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance & Air Solution e VehicleComponents – é também uma das líderes mundiais na fabricação de TVs de tela plana, dispositivos móveis, ar condicionado, lavadoras e geladeiras. A LG Electronics é a parceira do ano da ENERGY STAR 2014. Para mais novidades e informações sobre a empresa, visite www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Smartphones, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus e Taubaté a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife e diversas lojas especializadas em celulares e smartphones em diferentes estados.

