LG apresenta 'Vida Reimaginada' na IFA 2022

– A LG Electronics apresentou na IFA 2022 – realizada em Berlin, Alemanha, de 2 a 6 de setembro – uma gama variada de soluções para uma vida mais inteligente, desenvolvidas para atender as necessidades e gostos dos consumidores em um mundo em transformação. Sob o tema ‘Vida Reimaginada’ (‘Life, Reimagined'), a empresa levou inovações de ponta centradas no consumidor e que trazem novas possibilidades e experiências para o cotidiano das pessoas. Para conhecer as novidades basta acessar os vídeos no canal LG Global no YouTube (www.youtube.com/GlobalLG).Ao passar pelo estande da LG, os visitantes se deparam com a impressionantede 97 polegadas. O modelo G2 é ado mundo e adiciona uma dimensão inédita ao entretenimento doméstico graças à sua qualidade de imagem da tela OLED com pixels que se autoiluminam, tecnologias avançadas de processamento de imagem baseadas em IA e uma escala impressionante.Outros recentes lançamentos em TVs de tela grande premium da LG marcaram presença na IFA, entre elas a premiada TV 8K OLED de 88 polegadas da marca LG SIGNATURE, bem como a imensa TV Micro LED 4K de 136 polegadas (3.840 x 2.160), uma solução inovadora de entretenimento doméstico que entrega imagens de altíssima qualidade em uma escala espetacular, combinando um design modular aos pixels micrômetros que se autoiluminam.Também foi possível desfrutar de uma experiência de jogo OLED imersiva no estilo retrô no espaço Flex Arcade Zone, onde foram montadas várias estações de jogos para que os visitantes pudessem testar novos títulos de console e clássicos da velha guarda em TVs LG OLED de última geração, como a primeira TV OLED flexível de 42 polegadas do mundo – a novíssima LG OLED Flex. Oferecendo "20 curvas em uma tela" e uma série de recursos e configurações centrados no jogador, a Flex permite que os usuários personalizem sua configuração de jogos de uma forma inédita.

O estande da LG incluiu também o espaço Lifestyle Zone, onde os visitantes exploraram uma série de produtos e serviços da LG, adaptáveis a todos os gostos ou preferências. A área funcionou como uma impressionante vitrine, destacando as mais recentes TVs OLED da linha Objet Collection, bem como as mais novas soluções de áudio da LG, como a inconfundível caixa de som bluetooth LG XBOOM 360 e móveis e acessórios de decoração exclusivos criados pela holandesa Moooi, marca de estilo de vida premium.





Outras inovações presentes na IFA foram o closet inteligente para cuidados para sapatos, o LG Styler™ ShoeCase e ShoeCare; modelos de lavadora e secadora com Inteligência Artificial que agilizam e trazem mais praticidade às tarefas na lavanderia; e o Aero Furniture: um purificador de ar com design de mesa que mescla os conceitos de móvel e aparelhos de tratamento de ar de alto desempenho.





O público da IFA também conheceu pessoalmente os novos monitores ergonômicos desenvolvidos pela LG pensando na produtividade do usuário, expostos na Ergo Monitor Workstation, além da crescente seleção de monitores para jogos, expostos no espaço UltraGear Gaming Monitor Play Zone. As soluções ainda não têm data para chegar ao Brasil. A experiência ‘Vida Reimaginada’ (‘Life, Reimagined') pode ser conferida por meio de vídeos disponíveis no canal LG Global no YouTube (www.youtube.com/GlobalLG).





LG eleva a imersão em jogos com a primeira TV OLED de 42 polegadas dobrável do mundo





















A LG Electronics apresentou a inovadora TV LG OLED Flex (modelo LX3), a primeira OLED de 42 polegadas dobrável do mundo. Perfeita para jogos imersivos em console, PC e nuvem e para ver programas ao vivo ou conteúdos disponíveis via streaming, a LG OLED Flex inaugura uma nova era de personalização de tela. A tela da LX3 é excepcional e pode ser usada totalmente plana ou espetacularmente curvada (900R)¹, permitindo que os usuários escolham seu arco ideal entre vinte níveis de curvatura, desfrutando de uma experiência de visualização verdadeiramente personalizada. Assista ao vídeo em: https://www.youtube.com/watch?v=a9nxdgk-NPM.



A forma revolucionária da LG OLED Flex é viabilizada pela tecnologia OLED sem luz de fundo e com pixels que se autoiluminam. Usada de forma plana ou curva, a LX3 conta com tecnologia LG OLED evo que oferece a qualidade de imagem e o desempenho excepcionais que fizeram da LG OLED a opção preferida dos consumidores mais exigentes no mundo. Oferecendo contraste infinito, pretos puros, cores altamente precisas (100% de fidelidade de cores certificadas)², tempo de resposta extremamente rápido de 0,1 milissegundo e baixo input lag, a LG OLED Flex fará com que o usuário tenha a impressão de estar participando da ação na tela.



A LG OLED Flex oferece imagens realistas, proporcionadas pelo processador inteligente α (Alpha) 9 Gen 5 e algoritmos de imagem exclusivos, além de um conforto ocular incrível, comprovado por múltiplas certificações que atestam a ausência de cintilação e ofuscamento da tela³. Mais confortável, a tela OLED da LX3 permite que os usuários joguem por muito tempo e assistam a seus programas favoritos sem cansar os olhos. Por fim, o uso do revestimento super antirreflexo (SAR) da LG ajuda a reduzir as distrações visuais, permitindo que os usuários concentrem toda sua atenção na tela.





Novo LG Bottom-Freezer ecologicamente consciente tem eficiência energética de primeira linha























A LG Electronics apresentou na IFA 2022 seu mais recente refrigerador LG Bottom-Freezer de alta eficiência energética. O novo modelo contribui para uma cozinha mais sustentável, graças ao Compressor Inverter Linear™, que consome menos energia, além de um moderno compartimento interno e inovadoras tecnologias que mantêm o “frescor” dos alimentos, como a LinearCooling™ e a DoorCooling+™.

A geladeira LG Bottom-Freezer tem selo de eficiência energética 'A', a mais alta classificação dentro do rigoroso sistema de normas energéticas da Comissão Europeia. Para obter a classificação ‘A’, a LG melhorou a estrutura do condensador e do trocador de calor do refrigerador e aprimorou o caminho do fluxo de ar para distribuir ar frio de forma mais eficiente e uniforme em todo o aparelho.

O novo refrigerador da LG conta ainda com o Compressor Inverter Linear, que é incrivelmente eficiente e muito durável. Graças ao incrível compressor da empresa, o freezer localizado na parte inferior do refrigerador proporciona uma redução de 10% no consumo anual de energia se comparado a outros modelos de refrigeradores LG com selo ‘A’, ajudando o consumidor a reduzir a pegada energética de sua família e a economizar com as contas de luz.

Além disso, o novo modelo de alto desempenho vem com as tecnologias LG LinearCooling™ e a DoorCooling+™, que preservam o frescor dos alimentos. A LinearCooling reduz as variações de temperatura, o que ajuda a manter os alimentos frescos por mais tempo, enquanto a DoorCooling+ envia ar frio da parte superior do compartimento do refrigerador para áreas de difícil acesso, como o cesto da porta frontal.





Para oferecer mais praticidade ao usuário, o novo refrigerador com freezer na parte inferior pode ser controlado e monitorado remotamente pelo aplicativo LG ThinQ, o que permite que os usuários gerenciem as configurações e a operação do aparelho praticamente de qualquer local usando um smartphone.







Novo refrigerador da LG pretende melhorar o humor das pessoas











A LG Electronics levou à IFA 2022 seu inovador refrigerador MoodUP™, que muda de cor graças aos painéis de LED instalados na porta. Após o recente lançamento dos eletrodomésticos LG passíveis de upgrade e em constante evolução, e a introdução da elegantíssima LG Objet Collection, o novo refrigerador é mais um exemplo da capacidade da empresa de responder e criar novas tendências no espaço de eletrodomésticos.

Equipado com refrigeração avançada e tecnologias inteligentes da LG que ajudam a manter o frescor dos alimentos e oferecem mais conveniência, o exclusivo MoodUP também proporciona uma experiência absolutamente inédita na cozinha, oferecendo aos usuários uma ampla gama de cores vibrantes para que customizem as portas de LED e a opção de ouvir músicas alinhadas com seus gostos e humores pessoais pelo alto-falante integrado do refrigerador.





Contando com inovadores painéis de LED instalados na porta, o refrigerador MoodUP da LG traz muita flexibilidade à decoração do ambiente e uma nova forma de criar uma cozinha elegante e integrada. O aplicativo LG ThinQ oferece aos usuários 22 opções de cores para o painel da porta superior e 19 para o inferior, permitindo-lhes mudar o visual do eletrodoméstico e da cozinha.

Os usuários também podem personalizar a aparência dos painéis e atualizar o ambiente aplicando diferentes cartelas temáticas de cores, como Season, Place, Mood e Pop. Inspirada em tons e matizes da natureza, Season representa diferentes épocas do ano; por outro lado, as cores suaves e amenas de Mood criam uma sensação de bem-estar.

Com cores impressionantes e mutáveis, o novo refrigerador da LG também oferece um som de excelente qualidade por meio de um alto-falante Bluetooth integrado que se conecta facilmente a smartphones, tablets ou notebooks. Os usuários podem combinar seu humor – ou a cor ou tema atual do refrigerador – com músicas de seus aplicativos de streaming favoritos ou da playlist Music Collection disponível no aplicativo ThinQ. Além disso, quando o alto-falante estiver em uso, os painéis de LED do MoodUP podem mudar de cor ao ritmo da música, adicionando animação e diversão aos momentos dos usuários na cozinha.





Por fim, o novo e revolucionário refrigerador da LG oferece notificações práticas e coloridas e vários outros recursos fáceis de usar. Quando o sensor da porta do refrigerador detecta que o aparelho está aberto há muito tempo, o painel da porta aberta pisca repetidamente informando aos usuários que a porta precisa ser fechada, ajudando a evitar a perda de ar frio e o desperdício de energia. Quando os sensores de movimento do MoodUP detectam que alguém está se aproximando, os dois painéis piscam para lhe dar as boas-vindas. E o refrigerador ainda facilita a vida dos usuários que sentem fome no meio da noite, pois a porta do freezer fica mais brilhante para ajudá-los a encontrar e a abrir a porta.

Com os painéis de LED das portas desligados, o refrigerador MoodUP adota uma combinação das cores Lux Grey e Lux White, criando um visual mais tradicional na cozinha. O acabamento chique e atemporal se harmoniza com qualquer decoração, evocando o contraste natural e sutil de diferentes pedras coloridas.

O novo refrigerador revolucionário da LG também usa o chip On-Device AI, desenvolvido pela empresa para eletrodomésticos inteligentes. Integrando Inteligência Artificial avançada, o módulo permite que o MoodUP melhore e amplie a experiência do usuário com recursos como reconhecimento de voz e conectividade Wi-Fi e Bluetooth. Veja imagens da novidade no vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=SQwwA4FYqrg&t=10s



