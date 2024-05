LG aumenta a lista de opções de entretenimento premium disponíveis com o webOS Hub

São Paulo, 16 de fevereiro de 2023— A LG Electronics (LG) anunciou a disponibilidade do aplicativo Apple TV, Apple Music, AirPlay e HomeKit em seu webOS Hub em mais de 100 países e regiões. Por meio dessa mudança, as TVs compatíveis agora oferecem uma experiência de smart TV mais fácil e versátil, graças a uma seleção diversificada de conteúdo e recursos inovadores que ajudam a trazer o máximo em conveniência e prazer de visualização para ainda mais públicos em todo o mundo.

Com a chegada do aplicativo Apple TV, Apple Music, AirPlay e HomeKit ao ecossistema webOS Hub, a LG está constantemente aprimorando e expandindo sua plataforma de smart TV webOS enquanto aumenta sua acessibilidade para que mais consumidores possam se beneficiar da experiência de usuário mais conveniente.

Ao oferecer uma variedade maior de opções de personalização aos fabricantes de Smart TV e mais conveniência e escolha de conteúdo aos clientes, 10 vezes mais marcas estão disponíveis no webOS Hub do que no início de 2021, com a LG agora trabalhando com 200 parceiros no total, incluindo Seiki, Eko, Stream System, Konka, Aiwa e Hyundai. Por meio dessas ações, a LG está agora em uma posição privilegiada para cumprir sua promessa de experiências pioneiras de visualização de conteúdo simplificado para milhões de pessoas em todo o mundo.

A Apple TV+ conta com os premiados Apple Originals e é acessada por meio do aplicativo Apple TV exclusivo da tela inicial do webOS Hub. Além disso, os usuários podem se inscrever em serviços populares de assinatura de streaming de terceiros no aplicativo Apple TV, bem como explorar mais de 100 mil filmes e programas para comprar ou alugar.

Os assinantes do Apple Music desfrutam de uma vasta biblioteca sem anúncios, composta por mais de 100 milhões de músicas, 30 mil playlists com curadoria especializada, inúmeros videoclipes em 4K e a aclamada Apple Music Radio, que transmite todos os sucessos e clássicos de todos os gêneros. O Apple Music via webOS Hub também é ótimo para festas em casa, pois vem com milhões de músicas com letras sincronizadas para uma diversão ainda mais agradável. E nem é preciso dizer que os assinantes podem acessar instantaneamente sua biblioteca de música pessoal por meio do webOS Hub.













O webOS Hub também será compatível com o AirPlay, para que os usuários possam transmitir filmes, músicas, jogos e fotos para sua smart TV diretamente de seu iPhone, iPad ou Mac. Além disso, as TVs com webOS Hub também são habilitadas para Apple Home, dando aos usuários o controle de sua TV no aplicativo Apple Home e Siri usando a tecnologia Apple HomeKit.













O aplicativo Apple TV e o Apple Music agora estão disponíveis em mais de 100 países, onde os proprietários de TVs habilitadas para webOS de 200 marcas parceiras se beneficiarão de uma lista crescente de conteúdo e recursos que enriquecem a vida. As TVs OLEDs, QNEDs, NanoCells e UHD mais recentes equipadas com webOS Hub* suportam AirPlay e HomeKit, permitindo que mais públicos experimentem a usabilidade aprimorada e a conveniência que essas TVs avançadas oferecem.

Linha OLED com condições especiais

O webOS está presente em toda a linha LG OLED, que pode ser adquirida com condições especiais no varejo nacional durante o período promocional “LG OLED Week”, válido até o dia 19 de fevereiro. Além dos descontos exclusivos, válidos para as TVs LG OLED, a marca disponibiliza instalação grátis² nas TVs OLED.

Os produtos participantes da OLED Week serão comercializados de acordo os preços e a disponibilidade dos estoques da loja oficial da LG e dos varejistas. Sendo que nas compras realizadas pelo site da LG do Brasil os descontos serão realizados através de cupons de até 2 mil reais em modelos selecionados. Para o consumidor obter o preço promocional, ele deverá se cadastrar e adicionar o produto no carrinho que o desconto será aplicado automaticamente.

Saiba mais detalhes sobre a OLED Week no site.





1 AirPlay e HomeKit disponíveis apenas em TVs OLEDs, QNEDs, NanoCells e UHD com webOS Hub 2.0

² Promoção válida para produtos selecionados. Confira opções de produtos participantes e condições especiais junto aos varejistas. Informações sobre o Programa de Instalação Gratuita de TVs LG em: https://www.lg.com/br/lginstala.



