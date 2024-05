LG Business Solutions leva inovação e tecnologia para o setor hoteleiro na Equipotel 2022

São Paulo, 08 de setembro de 2022 – A LG Business Solutions marca presença na Equipotel, evento referência no setor hoteleiro, para a exposição das melhores soluções tecnológicas da empresa para o mercado de hospitalidade no Brasil. Já em sua 59ª edição, o evento tem início no dia 13 de setembro, no São Paulo Expo, na capital paulista.

A LG Business Solutions, divisão da empresa focada no mercado empresarial, estará presente com um estande exclusivo simulando ambientes encontrados em hotéis em geral, como lobby, salas de reuniões e quartos. Entre as soluções no espaço, destaque para a TV Hotel Pro:Centric; monitores Digital Signage; ar-condicionado LG Round Cassete e o LG PuriCare Comercial, entre outros.

“A LG busca sempre fornecer as melhores experiências para os nossos consumidores, e não é diferente com o setor de hotelaria. Hóspedes do Brasil inteiro merecem uma estadia com o maior conforto possível, de maneira segura e confiável, e queremos contribuir para isso”, comenta Leonardo di Clemente, gerente de Information Display da área B2B da LG Brasil.

O estande da LG Business Solutions, durante a feira, terá cerca de 88 metros quadrados com exposição das principais soluções da marca, como telas, televisores e ar-condicionado. O espaço simula a experiência completa dos quartos e demais ambientes hoteleiros, além de reforçar como a tecnologia pode ser aliada na hospedagem e melhorar a experiência do hóspede.

Entre os destaques, a marca apresenta em seu estande a TV Hotel Pro:Centric, uma solução de sistema integrado de gerenciamento de conteúdo, que permite a personalização e o acesso aos serviços do hotel com um só clique. Além disso, será possível conhecer as soluções para negócios como o LED 136” All-in-one, com a sua grande tela de 136”, com áudio integrado, tecnologia HDR 10 (High Dynamic Range) para representar imagens com mais precisão que torna as reuniões mais produtivas e imersivas. As soluções de ares-condicionados comerciais para melhor conforto térmico e com baixo ruído, como é o caso do LG Round Cassete.

A 59ª edição da Equipotel espera cerca de 18 mil visitantes durante os 4 dias de evento, e conta com uma programação diversa para levar as maiores novidades e tendências do mercado hoteleiro no Brasil. Na edição de 2021, o evento recebeu mais de 14 mil visitantes entre donos, funcionários e stakeholders do setor.

“Os visitantes da Equipotel procuram por soluções que atendam necessidades atuais, ao mesmo tempo em que indicam os próximos passos de mercado. Contar com a participação da LG é reforçar o compromisso da feira com a inovação, principalmente nesta era tech que vivemos e que tem um consumidor mais atento, exigente e focado na experiência”, diz Daniel Pereira, gerente da Equipotel.

As inscrições para o evento podem ser realizadas no site.

SERVIÇO:

59ª Equipotel

Realização: Reed Exhibitions Alcantara Machado

Quando: 13 a 16 de setembro de 2022

Local: São Paulo Expo – São Paulo/SP.

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 - Água Funda

Informações e inscrições:https://www.equipotel.com.br/pt-br.html

