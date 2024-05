LG BUSINESS SOLUTIONS TRAZ PARA A INDOCOMM SUAS NOVIDADES PARA O SEGMENTO B2B.

São Paulo, abril de 2019 - A LG Electronics Brasil apresentará suas principais novidades para o segmento corporativo durante a Telemultimídia Infocomm 2019, principal feira da indústria de áudio e vídeo, iluminação e sistemas profissionais integrados realizada no Brasil. A feira, que está em sua sexta edição, será realizada de 02 a 04 de abril, das 13h às 20h, no Transamérica Expo Center, em São Paulo.

A gigante sul-coreana traz para a feira lançamentos do seu portfólio de monitores profissionais para Digital Signage, que serão expostos em um estande exclusivo, o qual será dividido em diferentes ambientes com suas respectivas soluções. São eles varejo, fast-food e restaurantes, corporativo, educação e hospitalidade.

Nesses espaços, os visitantes da feira poderão conferir produtos inovadores como o OLED Transparente, Zero. Video Wall, Interactive Digital Board, Cloud Devices, entre outros, criando, por exemplo, ambientes mais produtivos dentro do mercado corporativo ou lojas mais sofisticadas e atrativas no varejo.

“Inicialmente os monitores para Digital Signage tinham como propósito tornar a comunicação dentro do ponto de venda mais eficiente através da digitalização da publicidade. Atualmente Digital Signage oferece muito mais aplicações em diferentes mercados como salas de reunião que se tornam mais produtivas com a integração simples e rápida dos monitores com os sistemas de videoconferência, salas de aula com mais dinamismo através dos monitores interativos, entre outros exemplos. É este universo de possibilidades que buscamos explorar durante a Infocomm 2019“, diz Leonardo Clemente, gerente de produto B2B - ID da LG Electronics Brasil.

Video Wall

A grande novidade da categoria de Video Walls é o lançamento do Zero. Video Wall (série SVH), disponível no tamanho de 55 polegadas e 700 nits de brilho. O grande diferencial é sua borda de apenas 0,44mm, a mais fina disponível atualmente no mercado, criando grandes painéis praticamente sem interrupções, ideal para salas de controle, estúdios de broadcasting, auditórios, entre outros.

OLED Signage

A tecnologia OLED é ideal para criar ambientes atrativos e instalações em formatos diferenciados, capazes de gerar mais fluxo de clientes e visitação dentro da loja. O destaque fica por conta do grande lançamento de 2019 da LG, o OLED Transparente que possibilita a criação de aplicações altamente sofisticadas e inovadoras que irão atrair a atenção de qualquer cliente, ideal para varejo de luxo o OLED Transparente eleva o valor percebido do ambiente. Outro produto da categoria OLED Signage também exposto é o OLED Wallpaper com espessura inferior a 5mm e apenas 6.6Kg, é simples de instalar e surpreende pela qualidade de imagem única.

Interactive Digital Board

A linha de monitores interativos da LG, possui versatilidade para atender diversas aplicações. As séries de alta performance TC e TR, disponíveis nos tamanhos de 55, 65, 75 e 86 polegadas, possui tecnologia touch P-Cap com grande precisão do toque e responsividade e aplicativo de lousa digital embarcado, perfeito para tornar reuniões no ambiente de trabalho mais colaborativas e salas de aula mais dinamiscas e interativas. Por outro lado, a série TA, disponíveis nos tamanhos 32, 43, 49 e 55” apresenta tecnologia touch IR e ótima relação de custo benefício, para aplicações em quiosques, self-order para restaurantes de fast food, solução gôndolas infinitas para lojas, entre outros.

Painéis de LED

Uma das grandes tendências para o mercado de Digital Signage são os painéis de LED. Na Infocomm a LG apresenta sua linha Premium Fine-Pitch, disponível nos pixels pitch 1.0, 1.5, 2.0 e 2.5 é ideal para ambientes internos que exigem alta definição e qualidade de imagem. Seu módulo flexível permite tanto executar uma instalação padrão (plana) ou em formatos curvos, enquanto seu design com manutenação frontal faz com que qualquer necessidade de reparo seja realizada em questão de segundos, reduzindo drasticamente custo de serviço e oferecendo a melhor experiência e satisfação ao cliente.

