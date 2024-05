LG celebra o Dia Nacional da TV com homenagem ao passado e futuro da televisão

São Paulo, 11 de agosto de 2021– Para celebrar o Dia da TV no Brasil e, homenagear o que esse dispositivo representa nos lares brasileiros, a LG Eletronics – pioneira em desenvolvimento tecnológico e inovação, apresenta uma linha do tempo com a história da TV no Brasil. No conteúdo vemos como a televisão evoluiu ao longo do tempo e o que podemos esperar do futuro.

A forma como assistimos televisão avançou muito desde que a primeira transmissão aberta (ainda em preto e branco) aconteceu no Brasil, em 1950. Da mesma forma, os aparelhos evoluíram, atribuindo tecnologia em todos os aspectos – desde o design e apresentação visual, até recursos de inteligência artificial que detectam o ambiente que a TV está posicionada para otimizar cenas. No Brasil, a TV representa um papel muito importante na rotina do brasileiro e segue sendo o principal eletroeletrônico da casa. Mas, se no começo as principais melhorias eram feitas em busca de aprimoramento na reprodução de imagens sem ruídos, hoje a TV oferece muito mais que entretenimento, integrando a múltiplos dispositivos e tornando-se um verdadeiro painel de controle das casas conectadas.

Responsável por lançar a cada ano novas linhas de produtos, a LG se destaca na história da TV com modelos que elevam a experiência em conteúdos.

Seja através de inovações para categorias de TV LED/LCD, com a chegada da LG QNED MiniLED em 2021 que promete revolucionar a categoria – ampliando o volume de cores ao unir duas tecnologias de aprimoramento de cores aos mini LEDS: pontos quânticos e nanopartículas, ou com as linhas: LG NanoCell, que filtra as cores impuras, entregando mais de 1 bilhão de cores puras em 4K e 8K; e LG UHD que prioriza o uso de inteligência artificial e conectividade em todos os modelos; até o lançamento da linha LG OLED TV, em 2013, que revolucionaria novamente o modo de ver TVs e tornaria a linha LG OLED TV a mais premiada e eleita ano após ano a Melhor TV do Mercado, sem deixar de lado a busca por inovação: como chegada da LG OLED evo neste ano, com 20% mais brilho do que os painéis anteriores e das novas séries OLED C1 e A1, que oferecem tamanhos para todos os gostos: de 48 à 83 polegadas.

Quanto ao futuro, a tecnologia OLED, que despreza o uso de uma iluminação traseira, apresentando um painel com pixels que se autoiluminam, possibilitou um novo mundo de aplicações, como a OLED Rolablle – a futurista TV “enrolável” divulgada este ano durante a CES.



