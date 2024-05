LG conquista mais de 20 prêmios de inovação pré CES 2023

— Afoi reconhecida, por mais um ano seguido, por sua excelência tecnológica e seu design com 28 Innovation Awards, na CES® 2023, incluindo três cobiçadospara a tecnologia LG OLED nas categorias de computador, jogos e TVs.Concedido todos os anos pela Consumer Technology Association (CTA) – organização que promove a CES, maior feira anual de eletrônicos de consumo do mundo – o programa CES Innovation Award reconhece produtos e serviços de consumo inovadores em diversas categorias de dispositivos e tecnologias.Dos 28 prêmios que a LG receberá durante a CES 2023, doze – entre os quais, dois Best of Innovation Awards – foram para as TVs LG OLED. Este é 11º ano consecutivo que os produtos conquistam esse prêmio. Famosas por oferecer uma experiência superior de TV aos consumidores com diversas tecnologias inovadores, as TVs OLED são sinônimo de excelência no mundo todo por sua excepcional qualidade de imagem, cores vibrantes e precisas, preto puro e contraste infinito.A TV OLED 8K de 88 polegadas LG SIGNATURE foi reconhecida em três categorias, enquanto a gigante TV OLED de 97 polegadas e a OLED Flex, revolucionária TV que vem com a primeira tela OLED dobrável de 42 polegadas do mundo, foram duplamente reconhecidas.

Outros premiados com o Innovation Award na CES 2023 são o LG PuriCare Aero Furniture, um novo conceito em purificação do ar e o LG CordZero All-in-One Tower com Steam Mop, um aspirador de pó premium.

Além dos produtos citados acima, a LG WashTower™ Compact, o monitor gaming LG UltraGear™ OLED e a caixa de som bluetooth LG XBOOM 360 também são vencedoras.

A lista completa de produtos LG que receberam o Innovation Award será anunciada na CES 2023, nos dias 5 a 8 de janeiro de 2023, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Conheça mais detalhes sobre as soluções da LG disponíveis no Brasil, clicando aqui e sobre a CES 2023 clicando aqui



