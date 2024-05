LG divulga os resultados financeiros de 2021

SEUL, 27 de janeiro de 2022 — A LG Electronics Inc. (LG) continuou seu forte desempenho em 2021, alcançando a maior receita anual de sua história com vendas anuais de US$ 63,16 bilhões (KRW 74,72 trilhões). Esse aumento de 28,7% em relação a 2020 foi atribuído principalmente às vendas mais fortes de eletrodomésticos premium e TVs OLED. O lucro operacional de US$ 3,27 bilhões (KRW 3,86 trilhões) permaneceu praticamente inalterado, caindo 1% em relação ao ano anterior.





A LG também registrou vendas recordes no quarto trimestre com receita de US$ 17,76 bilhões (KRW 21,01 trilhões), um aumento de 20,7% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. O lucro operacional de US$ 572,87 milhões (KRW 677,7 bilhões) no trimestre caiu 21,4% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, devido em grande parte a fatores como custos mais altos com matéria-prima e logística global. À medida que as condições de negócios desafiadoras persistem em 2022, a LG segue com seus esforços para fortalecer a competitividade, melhorando ainda mais sua estrutura de custos e continuando a expandir a presença de seus eletrodomésticos e TVs premium no mercado global.





A LG Home Appliance & Air Solution Company registrou outro ano recorde com receitas em 2021 de US$ 22,92 bilhões (KRW 27,11 trilhões), um aumento de 21,7% em relação ao ano anterior, impulsionado em grande parte pelo forte desempenho em novas categorias de eletrodomésticos, como produtos de higiene. O lucro operacional anual de US$ 1,88 bilhão (KRW 2,22 trilhões) foi 2,9% menor do que no ano anterior devido aos custos mais altos de matérias-primas e logística global. A receita recorde do quarto trimestre de US$ 5,52 bilhões (KRW 6,52 trilhões) foi 17,7% maior do que no mesmo período de 2020.





A LG Home Entertainment Company registrou um crescimento de receita de 30,6% em 2021, para US$ 14,56 bilhões (KRW 17,22 trilhões), com um aumento no lucro operacional de 18,1% em relação ao ano anterior, para US$ 929,68 milhões (KRW 1,1 trilhão), refletindo o sucesso da LG em responder à maior demanda para TVs premium durante a pandemia. A receita no trimestre de US$ 4,21 bilhões (KRW 4,99 trilhões) foi 16,4% superior ao quarto trimestre do ano anterior e 19,2% superior ao trimestre anterior devido ao crescimento na demanda por TVs OLED premium e de tela grande nas principais regiões da Europa e América do Norte.





A LG Vehicle Equipment Solutions Company aumentou as receitas em 24% de 2020 para 2021, com o total de US$ 6,08 bilhões (KRW 7,19 trilhões), superando marca de KRW 7 trilhões pela primeira vez. As receitas no quarto trimestre de US$ 1,42 bilhão (KRW 1,68 trilhão) caíram 12,3% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Sob a sombra da incerteza criada pela nova variante da Covid-19, o mercado automotivo global sofreu uma interrupção significativa devido à escassez de semicondutores automotivos.





A LG Business Solutions Company alcançou receitas em 2021 de US$ 5,89 bilhões (KRW 6,96 trilhões), um aumento de 15,8% em relação ao ano anterior, enquanto os custos mais altos de materiais e os desafios da cadeia de suprimentos resultaram em um lucro operacional anual de US$ 121,98 milhões (KRW 144,3 bilhões). As receitas do quarto trimestre aumentaram 14% em relação ao mesmo período de 2020, para US$ 1,46 bilhão (KRW 1,72 trilhão) devido à forte demanda por PCs premium e monitores de jogos. Um aumento no custo da logística global e a desaceleração das vendas de módulos solares, devido ao aumento da concorrência, contribuíram para um prejuízo operacional no quarto trimestre de US$ 29,67 milhões (KRW 35,1 bilhões).





Os resultados de ganhos trimestrais não auditados da LG Electronics são baseados em IFRS (International Financial Reporting Standards– Normas Internacionais de Relatório Financeiro) para o período de três meses encerrado em 31 de dezembro de 2021. Os valores em won coreano (KRW) são convertidos em dólares americanos (USD) à taxa média do período de três meses do trimestre correspondente — KRW 1.182,99 por USD. Mais informações podem ser encontradas no website da LG Electronics.



A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo.

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

