LG divulga os resultados financeiros para o primeiro trimestre de 2023

São Paulo, 27 de abril de 2023— A LG Electronics Inc. (LG) divulgou hoje receitas de KRW 20,4 trilhões para primeiro trimestre de 2023, a segunda maior receita para um primeiro trimestre da companhia, com lucro operacional de KRW 1,5 trilhão, a terceira maior lucratividade para o primeiro trimestre na história da empresa. As vendas recordes refletem as ações da empresa para melhorar fundamentalmente sua estrutura de negócios e eficiência operacional, enquanto a lucratividade foi impactada por condições econômicas globais desafiadoras.

Em especial, a estrutura de negócios da empresa melhorou com seu segmento B2B em expansão contínua e áreas de negócios não relacionadas a hardware, como conteúdo e serviços, que estão alcançando um crescimento significativo.

A LG Home Appliance & Air Solution Company gerou receitas de KRW 8,02 trilhões para o primeiro trimestre, com um lucro operacional de KRW 1,02 trilhão. A unidade de negócios registrou sua maior receita para o primeiro trimestre, com lucro operacional superando KRW 1 trilhão em vendas pela primeira vez. O crescimento contínuo foi motivado em grande parte pela rápida expansão do segmento B2B, impulsionado pelas vendas de produtos habilitados para bombas de calor com eficiência energética, bem como sistemas de armazenamento de energia. As soluções da LG de aquecimento, ventilação e ar-condicionado (HVAC) líderes da indústria, para residências e empresas, oferecem sólido desempenho e eficiência energética que refletem as tendências atuais do mercado europeu com base em regulamentações ambientais mais rígidas. A empresa se concentrará em manter a competitividade de seus produtos premium, bem como em fortalecer sua linha de entrada em resposta à polarização da demanda do mercado, juntamente com o gerenciamento da estrutura de custos para aumentar a lucratividade. O negócio de eletrodomésticos espera registrar um crescimento contínuo, concentrando-se no segmento B2B em expansão e acelerando o segmento de serviços, incluindo o negócio de aluguel e serviços de assistência, que atingiu uma taxa média de crescimento anual de 30% na Coreia do Sul nos últimos 5 anos.

A LG Home Entertainment Company registrou vendas para o primeiro trimestre de KRW 3,36 trilhões, com um lucro operacional de KRW 200,3 bilhões. A lucratividade melhorou graças ao gerenciamento eficaz dos custos operacionais por meio da previsão de demanda aprimorada. Apesar da menor demanda global por TVs, causada principalmente por condições econômicas desafiadoras na Europa, a empresa registrou um aumento nas vendas com o crescimento dos negócios de conteúdo e serviços com base na plataforma de Smart TV webOS da LG, ao mesmo tempo em que fortaleceu a competitividade operacional. A expectativa é que os lançamentos de produtos premium em 2023, liderados por produtos inovadores, como os modelos de TV LG OLED evo, mantenham a vantagem competitiva da empresa. Ao mesmo tempo, espera-se que o lançamento global da linha de TVs Lifestyle, oferecendo designs e recursos diferenciados, aumente as vendas e impulsione o mercado de TVs premium. A TV LG OLED Objet Collection, Posé está sendo lançada em mais de 40 países este ano, inclusive no Brasil.

A LG Vehicle Component Solutions Company alcançou vendas de KRW 2,39 trilhões no primeiro trimestre, com um lucro operacional de KRW 54 bilhões. A unidade de negócios registrou sua maior receita no primeiro trimestre de todos os tempos. Dando continuidade à dinâmica de lucratividade do quarto trimestre do ano passado, as ações contínuas para fortalecer a cadeia de suprimentos global levaram a um aumento ainda maior da lucratividade no primeiro trimestre, já que o valor dos pedidos acumulados de autopeças atingiu KRW 80 trilhões. Apesar das incertezas que afetam a indústria automotiva global em geral, a demanda por veículos elétricos deve crescer. A empresa sustentará sua vantagem competitiva com base em um portfólio estável composto por sistemas de infoentretenimento veicular, e-Powertrain, faróis e soluções diferenciadas.

A LG Business Solutions Company obteve receitas melhores para o primeiro trimestre de KRW 1,48 trilhão, com um lucro operacional de KRW 65,7 bilhões. O crescimento estável é impulsionado pela resposta proativa à demanda da temporada escolar com produtos competitivos, incluindo os novos laptops Ultraslim LG gram, enquanto a competitividade de produto e as eficiências operacionais também melhoraram. A empresa planeja se concentrar na expansão de seus negócios de monitores de informações, desenvolvendo soluções personalizadas e descobrindo a demanda potencial do cliente. A empresa também planeja acelerar o desenvolvimento de novos segmentos de negócios, especialmente na Coreia do Sul, já que robôs (LG Future Park em Gumi) e carregadores para veículos elétricos (LG Digital Park em Pyeongtaek) estão sendo totalmente integrados aos sistemas de produção da LG.





