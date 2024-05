LG Dual Vane Cassete garante conforto e comodidade

São Paulo, 21 de fevereiro de 2021 – Para oferecer melhor qualidade de vida aos usuários, a LG acaba de lançar o Dual Vane Cassete, ar-condicionado comercial, que por meio de sua tecnologia garante fluxo de ar adequado para o espaço, purificação de ar, vento direto e indireto por sensor de presença, entre outros benefícios.











O aparelho possui 4 vias e apresenta aletas duplas que permitem melhor direcionamento do fluxo de ar, ocasionando um vento mais otimizado. Apresentando uma refrigeração inteligente, o Dual Vane ajusta a direção do vento por meio do controle remoto e emite resfriamento rápido para todas as partes do espaço. Além disso, o ar-condicionado oferece a possibilidade de instalação de um purificador de ar, que pode ser adquirido opcionalmente, a fim de contribuir para manter a qualidade do ar agradável.

Contando com o monitoramento de QAI de conveniência, o LG Dual Vane possui sensor de poeira que identifica a concentração de poluentes no ambiente e aciona o kit de purificação de ar opcional. O aparelho também apresenta um sensor de presença, que liga o aparelho ao detectar uma pessoa no local. Quando ninguém é detectado, a operação é interrompida, contribuindo para redução de custos operacionais e para a sustentabilidade.













O LG Dual Vane possui um sensor de LED localizado em seu painel, que juntamente do kit de purificação de ar instalado, mostra a qualidade do ar em tempo real, sendo necessário o uso do controle remoto com fio Standard III. Além disso, é possível verificar essas informações a qualquer momento por meio do smartphone, no aplicativo LG ThinQ.





