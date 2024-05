LG é nova patrocinadora da equipe Rensga BitPreço no CBLOL

São Paulo, 20 de janeiro de 2022 – A LG Electronics, líder global em eletrônicos de consumo, é a nova patrocinadora da equipe Rensga BitPreço no Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL). A empresa agrega sua experiência mundial em inovação e tecnologia no mercado gamer e vai fornecer aos jogadores os modernos monitores da linha LG UltraGear, ideais para esse público. A equipe goiana é a atual vice-campeã do 2º split do CBLOL 2021 e líder de audiência, com mais de 4 milhões de horas assistidas.





"A LG já atua no universo gamer há alguns anos, tanto no Brasil quanto no exterior, onde a marca LG UltraGear é mundialmente reconhecida. Estamos muito animados com essa parceria entre a LG e a Rensga no principal campeonato de esportes eletrônicos do Brasil. Queremos incentivar essa comunidade e ajudá-la a trilhar o caminho de expansão, ampliando o suporte com nossos monitores ideais para games, alcançando e conectando os apaixonados por e-sports de todos os gêneros, idades e culturas”, explica Rodrigo Fiani, vice-presidente de vendas de B2B da LG.





“Estamos muito felizes em estabelecer a parceria com a LG para a temporada 2022 do CBLOL. Além da grande experiência da marca no mercado gamer, a proposta de inovação nos coloca na mesma página. Desde a criação do time em 2019, nosso objetivo é fazer coisas diferentes em todas as áreas de atuação no mercado de esporte eletrônico. Por isso, acredito que teremos excelentes resultados e muitas conquistas juntos”, comenta Djary Veiga, CEO da Rensga BitPreço.





O monitor LG UltraGear 27GN750 oferece frequência de 240Hz e tempo de resposta de 1ms real, deixando o jogo mais fluido. Com 27 polegadas, proporciona excelente qualidade de imagem com sua tela IPS com resolução Full HD, com cores ricas e naturais e contraste uniforme em ângulos de visão mais amplos. Compatível com a tecnologia HDR10, permite uma imersão visual realista com alto brilho e contraste, e graças à compatibilidade com o NVIDIA G-SYNC e à tecnologia Adaptive-Sync elimina as repetições e cortes de imagem, sendo indicado para gamers que jogam a sério.





O segmento gamer está em franco crescimento. De acordo com pesquisa realizada pela SuperData, o mercado brasileiro teve um crescimento de 12% em 2021, com uma receita que ultrapassa os US$ 125 bilhões. Ou seja, é um novo recorde para um setor que só ganha espaço entre as pessoas. Além disso, relatório da Pesquisa Game Brasil mostrou que 25% dos entrevistados estão em busca de se tornar um gamer profissional, provando que muitos brasileiros possuem a perspectiva de construírem uma carreira na área de jogos digitais.



