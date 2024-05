LG e ESPN anunciam parceria com foco na linha de ar-condicionado residencial da marca para o verão

São Paulo, 23 de novembro de 2022 - A LG Electronics, marca líder de vendas no segmento de ar-condicionado no Brasil, se juntou a emissora televisiva ESPN para uma campanha inédita intitulada como “LG+ESPN juntas nesse verão”. João Guilherme, locutor esportivo, foi eleito a “voz” dessa campanha que focará nos produtos das linhas de ar-condicionado LG Dual Inverter Voice e Artcool UV Nano. A parceria conta com divulgação nas redes sociais de João Guilherme e será transmitida durante a cobertura da ESPN da maior competição de futebol do mundo.

A LG elevou a conveniência dos consumidores a um outro nível com a tecnologia de inteligência artificial pelo app LG ThinQ, que permite aos usuários controlar e monitorar o ar-condicionado a qualquer momento e de qualquer lugar pelo smartphone. A marca possui parcerias globais com o Google Assistente e Alexa e é possível comandar o aparelho por um simples comando de voz. O LG Dual Inverter Voice UV Nano já vem com kit wi-fi para conexão e utilização dessa tecnologia. Ou seja, o cliente pode controlar seu ar-condicionado pelo comando de voz, e é exatamente isso que o João Guilherme mostrará nesta nova campanha.

Durante o comercial, é possível ver o João Guilherme em casa, pensando nos momentos marcantes de sua carreira como narrador de futebol. Ao relembrá-los, o talento sente a emoção e, para esfriar um pouco os ânimos, liga seu ar-condicionado LG com o comando customizado que colocou no aplicativo LG ThinQ: falando o bordão “Toca a música!”. Ele brinca que graças a conectividade do seu ar-condicionado LG, conseguiu manter seu bordão vivo no seu dia a dia.

“A LG expandiu seu portfólio de ar-condicionado recentemente com a linha Dual Inverter Voice UV Nano, que são produtos com foco em climatização, qualidade do ar, conectividade e economia de energia. Por isso, para essa campanha decidimos unir a época mais quente do ano com o principal evento de futebol do mundo, apostando na união entre o esporte mais a qualidade de vida e bem-estar. A parceria com a ESPN e o João Guilherme veio como uma oportunidade de abraçar esse universo e conversar com o público de uma forma descontraída, mostrando todos os nossos diferenciais”, conta André Pontes, Gerente de Produtos de Ar-Condicionado Residencial da LG.

João Guilherme é conhecido por bordões como “Toca a música!”, "inacreditável" e "para tudo". O locutor é super querido pelo público e possui bastante destaque dentro do universo futebolístico. A campanha já está no ar nas redes sociais do João Guilherme e da LG e logo estarão nos comerciais da emissora.

Conheça mais sobre o portfólio de ar-condicionado da LG acessando o site da maca: https://www.lg.com/br/ar-condicionado-residencial





