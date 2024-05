LG e Fast Shop se unem para experiência gamer inédita

São Paulo, 9 de setembro de 2022 – A LG Electronics, líder global em inovação e eletrônicos de consumo, se uniu à Fast Shop e garante presença em um dos principais eventos da comunidade gamer, o Arena Game Lab, que acontece nos dias 10 e 11 de setembro, no Shopping Center Norte, em São Paulo. Com entrada gratuita para o público, o evento contará com mais de 10 mil participantes além de marcas especializadas no universo gamer.



Entregando uma das melhores experiências a ser vivida quando se trata do mercado de gamers, a LG está antenada ao mercado de e-sports, incentivando a comunidade por meio de parcerias e presença nos principais eventos do segmento. Além disso, a marca oferece produtos dedicados para esse público, como TVs e monitores, com tecnologias inovadoras para melhorar experiência gamer e conectar os apaixonados pela modalidade de todos os gêneros, idades e culturas.



“Estamos muito felizes em participar do Arena Game Lab, da Fast Shop. Para a LG é uma excelente oportunidade de aproximar o público gamer das nossas soluções que oferecem a melhor tecnologia e experiência para quem já é profissional ou está começando, além de garantir muita diversão para os consumidores. Estamos sempre atentos às necessidades dos nossos clientes e queremos democratizar cada vez mais a tecnologia para todos”, explica Sonah Lee, Head de Marketing da LG Electronics.



Para o Arena Game Lab, a LG participa com 23 telas, sendo 21 LG OLED TVs, com a tecnologia que a fez ser eleita a Melhor TV Gamer pelo site Rtings.com e também pelo exigente público gamer que busca alta performance de processador e tecnologia para telas. O modelo, que utiliza pixels que se autoiluminam, este ano chega renovado, na série C2, com um novo painel LG OLED evo que atinge um aprimoramento de até 20% mais brilho, além de contar com soluções que otimizam a jogabilidade, como 120Hz, tempo de resposta de 1ms, App da Twitch nativo, 4 entradas HDMI 2.1, exclusivo G-Sync da NVÍDIA e AMD FreeSync, otimizador de jogos e outros recursos exclusivos para quem busca sair na frente nos jogos de PC ou com consoles de última geração.













Para elevar ainda mais a experiência gamer, a LG também contará com 24 monitores Ultragear que irá garantir a diversão para o público gamer com imagens vívidas e fluídas. Os modelos disponíveis durante a ação são o LG UltraGear 24GN600 e o LG UltraGear 27GN750, ambos possuem resolução IPS com 99% de gama de cores sRGB que proporciona uma incrível precisão de cores e um ângulo de visualização muito mais amplo, criando cores com alta fidelidade e cenas mais realistas no campo de batalha, além do tempo de resposta de 1ms permitindo a jogabilidade suave e fluidez visual surreal. Com tempos de resposta surpreendentes de 140Hz para a versão 24 polegadas e 240Hz para a versão de 27 polegadas, garantindo a ação perfeita e na hora exata.

Serviço Arena Game Lab

Data: 10 e 11 de setembro

Horário: sábado (10) das 10h às 22h e domingo (11) das 14h às 20h

Local: Shopping Center Norte (Praça de eventos central)

Evento gratuito para todo o público





----------------------------------------------------------







-------------------------------------------------







SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.



Sobre a MVP Network

A MV Network foi fundada pelos sócios Nelson Ferreira e Renan Asperti e é uma empresa especialista em esports, que desenvolve e organiza campeonatos e eventos com foco na profissionalização do esporte eletrônico. A empresa foi responsável de todas edições do Game Lab by Fast Shop (iniciativa de esports da rede de lojas da Fast Shop), EFEST (Evento de temática Geek com esports) e São Paulo Jogos de e-Sports é uma realização da Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo.



Sobre a Fast Shop

A rede Fast Shop iniciou sua operação em 1986, é referência no mercado de eletrodomésticos e eletroeletrônicos e hoje conta com mais de 80 lojas físicas espalhadas pelo Brasil. Além disso, o e-commerce da empresa – www.fastshop.com.br – recebe milhões de visitantes por mês. A Fast Shop tem como objetivo encantar cada cliente, por meio do melhor atendimento e de produtos e serviços que facilitem o dia a dia das pessoas, tornando essa experiência única.

