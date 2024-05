LG Electronics é a nova parceira do Fluxo em 2023

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

– Aanuncia o patrocínio com o time Fluxo, equipe de esports fundada por Nobru e Cerol em 2021. A parceria consiste no patrocínio, por meio da linha de monitores Ultragear, do recém-fundado time de League of Legends, durante o campeonato CBLOL 2023. Além do torneio, a marca também patrocinará os times academy e trainee da modalidade do Fluxo.A estreia acontece já no próximo sábado (21), na primeira rodada do split do CBLOL, onde o Fluxo enfrenta a Los Grandes. Para Jeferson Góes, diretor do Fluxo, o acordo com uma marca de renome mundial mostra a força do time já em sua primeira participação no campeonato.“Firmar uma parceria com uma companhia de prestígio enorme como a LG é um passo muito importante para nós e reforça o nosso compromisso com os times de League of Legends. Queremos estrear com o pé direito no campeonato e contar com esse suporte de peso nos motiva ainda mais a correr em busca de grandes resultados”, declarou.Allan Fernandes, CBO da 3C Gaming, agência responsável pela operação do time Fluxo Esports, destaca a continuidade da parceria com a LG, que teve início no ano passado:“Como responsáveis por esse acordo com a LG, é extremamente gratificante ver que o que foi iniciado na BGS 2022 segue dando frutos para ambos os lados e apresenta um potencial para gerar ainda mais. São duas marcas que são referência em seus respectivos mercados de atuação e que podem se beneficiar muito da expertise uma da outra para desenvolver ações e soluções para a comunidade gamer”.Para, gerente sênior de IT e B2B da LG Brasil, ser apoiador do Fluxo é levar tecnologia e inovação para o público gamer. “Estamos muito felizes em firmar essa parceria com o Fluxo. Tivemos a oportunidade de estar com eles durante a BGS, reforçando a nossa estratégia em democratizar o acesso ao esports no Brasil”, afirma o executivo.Durante a Brasil Game Show 2022, a 3C Gaming foi a responsável pela criação do estande Fluxo by LG, onde os visitantes puderam conhecer os monitores exclusivos para gamers da família UltraGear e UltraWide, além de terem encontros com Nobru, Cerol, Bak e Paulinho O Loko.“A LG investe continuamente na inovação e atualização da linha gamer para entregar a melhor experiência do segmento de monitores desde os jogadores iniciantes, casuais até os Pro Players”, concluida LG.A parceria entre as marcas acontece no período de 2023, reforçando o compromisso da LG no mercado gamer, que já patrocinou outras equipes de esports no passado e além de fomentar o desenvolvimento de novos talentos para a comunidade gamer e para o crescimento de esports no Brasil.Saiba mais sobre os monitores gamers da LG, no site oficial da marca e para mais informações sobre o Fluxo, clique aqui __________________A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.Site: http://www.lg.com/br Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil 4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)0800 707 5454 (Demais localidades)Lançado por Nobru e Cerol no início de 2021, sob gestão da 3C Gaming, o Fluxo estreou na Liga Brasileira de Free Fire na quarta temporada, já com um título. Após o primeiro ano marcante, o time se manteve na briga por títulos, sempre com uma equipe com grandes nomes do cenário nacional. O Fluxo foi criado para ser um time da comunidade de Free Fire, para a comunidade. Hoje, com quase dois anos de existência, já tem grandes resultados nas competições e uma grande conexão com o público. Em 2022, o Fluxo passou a ter uma line de CS:GO, um dos esports mais assistidos, e o time já ganhou seu primeiro campeonato em menos de dois meses.Criada no final de 2020, a 3C Gaming é uma agência que cria campanhas para conectar e colaborar com talentos, marcas e comunidades para expandir os limites da cultura gaming, todos os dias. Com Renan Philip, Fernando Hamuche, Allan Fernandes, Matt Pereira, Carlos Saito e Paulo Aguiar, ela gerencia as carreiras de Nobru, Cerol e Jefão e também administra toda a operação do time Fluxo Esports, sendo a responsável pela realização de torneios proprietários como a Copa Nobru e o Cerol Challenge. Em 2021, a empresa completou 1 ano de vida e alcançou a marca de mais de R$70 milhões gerados em negócios para seus parceiros, entre eles, talentos, plataforma de streaming, marcas e publishers. Em seu portfólio possui projetos realizados com as marcas: Netflix, TikTok, Casas Bahia, Banco Next e CBF.