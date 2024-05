LG Electronics amplia foco em inteligência artificial para oferecer experiência imersiva ao consumidor

São Paulo, 18 de agosto de 2021 – Com forte DNA ligado à inovação, a LG Electronics deu mais um passo em direção ao futuro. A empresa sul-coreana ampliou foco no conceito de inteligência artificial com a criação de uma área voltada à pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias que passarão a integrar seu portfólio de produtos: a LG AI Research. No total, serão investidos 180 milhões de dólares na divisão, que unirá especialistas no assunto para desenvolver soluções com inteligência artificial e melhorar a experiência do consumidor com os produtos da marca. A estratégia segue em linha com a tendência do mercado mundial. Dados da consultoria Fortune Business Insights apontam que o investimento em casas inteligentes deve chegar a 622,59 bilhões de dólares até 2026 - um crescimento de 29,3% em relação a 2018.

Lançado em 2015 e disponível em mais de 150 países, o aplicativo ThinQ é uma tecnologia exclusiva LG que utiliza inteligência artificial para controlar e monitorar uma variedade de eletrodoméstico de maneira fácil, personalizada e com mais eficiência. O aplicativo vem recebendo atualizações constantes, com a inclusão de recursos inteligentes e intuitivos, que traz para o presente a visão das casas inteligentes e conectadas. Não à toa, o número de downloads do aplicativo ao redor do mundo já passa de 30 milhões. O aplicativo LG ThinQ foi desenvolvido para que os consumidores tenham total conectividade de aparelhos, como geladeira, TV, ar-condicionado e máquina de lavar, onde quer que estejam: seja em casa, no trabalho ou no trânsito. Esqueceu a máquina de lavar ligada? Não tem problema, basta acessá-la via o app e desligá-la. Quer deixar a temperatura do ambiente agradável antes mesmo de chegar? É só ligar o ar-condicionado à distância.

Essas facilidades fazem a diferença no dia a dia, seja proporcionando melhor qualidade de vida ou economia de energia. Com o app ThinQ é possível criar rotinas em que o consumidor pode acionar todos os eletrodomésticos por meio de um único toque no aplicativo. Por exemplo, a configuração "Modo Saída" permite que todas as TVs sejam desligadas automaticamente ao sair de casa, assim como o ar-condicionado e lâmpadas inteligentes.

Além disso, o aplicativo realiza diagnósticos inteligentes, indicando erros e soluções para que o produto sempre apresente o melhor desempenho. “Estamos sempre em busca de entender as reais necessidades dos consumidores - seja em suas casas ou fora delas. A casa conectada já é uma realidade em muitos lares brasileiros e a tecnologia ThinQ contribui para que haja uma automatização de tarefas no dia a dia, atendendo às necessidades de preferência dos nossos consumidores. Outro benefício que a tecnologia oferece é a eficiência energética, pois otimiza o desempenho dos produtos para diminuir o uso de energia, resultando em economia e preservando o meio ambiente”, explica a diretora de Marketing da LG Brasil, Sonah Lee.

Casa conectada: comodidade no dia a dia

Na linha de TVs, a LG foi a primeira marca a trazer produtos para o país com inteligência artificial. Todos possuem recursos de inteligência artificial ThinQ integrados com assistentes de voz Google Assistente e Amazon Alexa. Em Home Appliance foi lançado o LG PuriCare™ 360° que garante ar puro e limpo, com opção de monitoramento remoto pelo aplicativo LG ThinQ. A inteligência artificial também está presente no Sound Bar SN8YG, que pode ser utilizado como um painel de controle em casa. Além de conectar todos os produtos com IA da LG — TVs, refrigeradores e máquinas de lavar —, também conta com Google Assistente que, por controle de voz, permite realizar pesquisas e controlar outros dispositivos com Internet da Coisas (IoT).

Já a nova linha de lava e seca da LG, a Smart 13kg, traz inovações com ajuda da IA. Com o aplicativo LG ThinQ é possível alterar um ciclo de lavagem, adicionar funções extras ou, se precisar, fazer download de ciclos adicionais. A tecnologia AI DD™, exclusividade LG, possui um sensor que, com base em um estudo de 20.000 combinações de lavagens acumuladas, detecta não apenas o peso das roupas, mas também a textura dos tecidos, proporcionando a mais otimizada combinação de lavagem.

Pensando em oferecer uma experiência imersiva de casa inteligente, o app LG ThinQ também possibilita integrar e controlar até mesmo produtos que não são da marca LG, como lâmpadas, cortinas, câmeras e qualquer outro dispositivo, desde que os mesmos tenham o certificado OCF (Base de Conectividade Aberta), que garante a interoperabilidade entre dispositivos IoT (Internet das Coisas).

Entenda como a inteligência artificial facilita a rotina













