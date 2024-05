LG Electronics anuncia a chegada da linha LG XBOOM Go Jellybean

São Paulo, 20 de abril de 2021 – Após o lançamento da linha de caixas de som portáteis LG XBOOM GO PL2, PL5 e PL7, chega ao Brasil a linha Jellybean PL2, que pode ser encontrada nas cores Sour Lemon, Ice Mint e Bubble Gum. Ideal para quem busca diversão, potência e praticidade, a nova família se junta às coloridas Coconut e Blueberry que já são comercializadas no país desde o último ano, na linha LG XBOOM Go PL.











A qualidade de som, pensada e desenvolvida pela LG em parceria com a Meridian Audio*, ocasiona em uma calibração sonora perfeita para as músicas, garantindo um som mais balanceado e livre de distorções. A tecnologia de áudio avançada Meridian oferece som de qualidade premium com graves profundos, agudos ricos e vocais nítidos. Os graves excepcionais pelo uso dos radiadores passivos para bombear graves dinâmicos e batidas fortes que os usuários podem sentir e ouvir.

Aos usuários que gostam de ouvir música em diversos ambientes e diferentes momentos, as novas Jellybean’s são as opções ideais, pois, contam com corpo cilíndrico, leve e com design elegante, sendo possível transportá-las para todos os lugares e com duração da bateria de até 10 horas.

*Meridian Audio é uma empresa britânica mundialmente conhecida por atuar no desenvolvimento de tecnologias como: Blu-ray, Dolby True HD, Hi-Res Audio entre outras. Além de desenvolver sistemas sonoros em parceria com McLaren, Jaguar e Land Rover.











Pensando na diversão e praticidade, a linha LG XBOOM Go possui certificação IPX5, sendo resistente a água e apresentando um alto-falante projetado para tocar em condições menos que perfeitas. Dessa forma, pode-se continuar tocando o som favorito nos momentos de lazer, sem se preocupar com a água atingindo o alto-falante.

Para facilitar o dia a dia dos usuários, as caixas de som portáteis LG XBOOM Go Jellybean possuem comando de voz compatíveis com o Google Assistente no Android e a Siri, no sistema iOS. Basta pressionar o botão de “play” por cinco segundos e ativar o comando, assim, reproduzir músicas, mandar mensagens, ver a previsão do tempo e ouvir podcasts fica ainda mais fácil.

Além disso, é possível controlar as funcionalidades do produto por meio do aplicativo LG XBOOM, disponível para o sistema operacional Android, possibilitando criar listas de reprodução e muito mais.

A nova linha Jellybean PL2 pode ser encontrada com exclusividade nas lojas Sam’s Club nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Alagoas e Pernambuco pelo preço sugerido de R$449.

Para mais informações, acessar:

https://www.lg.com/br/audio/lg-pl2s

https://www.lg.com/br/audio/lg-pl2p

https://www.lg.com/br/audio/lg-pl2b





-------------------------------------------------





CONTATO – LG:

Angela Sakuma:

angela.sakuma@lge.com

CONTATO – ASSESSORIA DE IMPRENSA – LG-ONE:

Vitória Loria:

vitoria.loria@lg-one.com





---------------------------------------







SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics, Inc. é uma empresa inovadora e líder global nas tecnologias de eletrônicos para consumo, telefonia móvel e eletrodomésticos, empregando mais de 82 mil pessoas em 119 operações em todo o mundo. Com lucro líquido de US$ 53.10 bilhões, a LG é composta por quatro divisões de negócios – Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance & Air Solution e Vehicle Components – é também uma das líderes mundiais na fabricação de TVs de tela plana, dispositivos móveis, ar condicionado, lavadoras e geladeiras. A LG Electronics é a parceira do ano da ENERGY STAR 2014. Para mais novidades e informações sobre a empresa, visite www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Smartphones, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus e Taubaté a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife e diversas lojas especializadas em celulares e smartphones em diferentes estados.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site:http://www.lge.com/br

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

You Tube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil





---------------------------------------







LG ELECTRONICS - SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)