LG EXPANDE FAMÍLIA K12 NO BRASIL COM SEUS NOVOS MODELOS MAX E PRIME.

Depois de inaugurar a família K12 para o mercado brasileiro em março com o K12+, a LG Electronics do Brasil apresenta agora suas duas novas versões do LG K12: os modelos MAX e Prime. Os dois novos smartphones da família expandem ainda mais a proposta do anterior de conciliar tecnologias avançadas, funcionalidades inteligentes, e resistência militar a um preço acessível que caiba no bolso da grande massa dos consumidores brasileiros.

Para garantir uma experiência superior ao usuário, os modelos Prime e MAX trazem, assim como seu “irmão” LG K12+, funções de IA que não costumam estar incluídas em modelos fora da faixa premium. As câmeras, tanto a principal quanto a de selfie, possuem Inteligência Artificial que reconhecem o objetivo a ser fotogrado e escolhem o melhor modo de captura. Além disso, a câmera no K12 MAX é dupla, e no K12 Prime é tripla, com a terceira lente sendo uma grande angular de 5 megapixels. Os dois modelos ainda trazem o botão “Google Assistente”, e vem equipados com uma incrível tela de 6,26” HD+ 19:9 FullVision com Water Drop Notch, um notch tão pequeno quanto um pingo d’água.

Tanto o Max quanto o Prime, reforçam o compromisso da LG com a Série K12 de oferecer performance superior mesmo em segmentos mais acessíveis, por isso vem equipado com o processador Octa-core MediaTek MT6762 de 2.0GHz, agregando mais velocidade e desempenho para celulares nos respectivos segmentos, além de permitir oferecer aos smartphones recursos avançados como Inteligência Artificial e processamento com chip de oito núcleos.

Além disso, a LG continua a trazer para o mercado brasileiro produtos com certificado de resistência militar. Assim como foi com o K11+ e o K12+, não poderia ser diferente com os novos membros da Série K. Eles são certificados com o MIL-STD 810G, um padrão desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos EUA para certificar a resistência de aparelhos de telecomunicações. “Nós da LG conseguimos com o K12 Max e com o K12 Prime, conciliar inovação tecnológica, resistência e durabilidade. Os novos modelos da LG passaram por rigorosos testes expondo o produto às mais diversas condições de temperatura e umidade, além de diversos testes de impacto, o que garante um maior nível de resistência”, afirma Fabrício Habib, Gerente Geral de Produtos de Mobile da LG Electronics do Brasil. “A LG continua comprometida em certificar os seus smartphones dentro dos mais rígidos padrões de resistência e durabilidade. A inovação tecnológica, a qualidade e a durabilidade dos produtos estão no DNA da nossa organização”.

E assim como Inteligência Artificial e resistência militar, o sistema de som de cinema 3D DTS:X 3D está em todos os modelos da Família K12. O som virtual surround de 7.1-canais produz uma sensação imersiva de som 360° com qualquer fone de ouvido, seja para jogar, ver vídeos ou curtir os grandes sucessos musicais da atualidade.

Em ambos os modelos, tanto a câmera principal quanto a de selfie possuem Inteligência Artificial e recursos como Modo Retrato. Na principal contamos ainda com o recurso PDAF (Foco Rápido Automático), que permite tirar fotos de alta qualidade até com imagens em movimento. O LG K12 MAX possui uma câmera principal dupla de 13MP (f2.2) + 2MP (f2.4), enquanto o LG K12 Prime possui uma câmera principal tripla de 16MP (f2.0) + 2MP (f2.4) + W5MP (f2.2).

“Com o K12 MAX e K12 Prime, a LG reafirma seu compromisso de levar tecnologias cada vez mais avançadas para a grande massa dos consumidores brasileiros”, diz Fabrício Habib.

LG K12 Prime

• Processador: 2.0 GHz Octa-Core

• Display: 6,26 polegadas, 19:9 HD+ FullVision

• Memória 3GB RAM / 64GB ROM / microSD (até 2TB)

• Câmera:

- Principal: câmera tripla de 16MP (f2.0) + 2MP (f2.4) + W5MP (f2.2) com Foco Rápido Automático PDAF e Inteligência Artificial

- Selfie: 13MP (f2.0) com Inteligência Artificial

• Bateria: 3.500mAh

• Tamanho: 161,3 x 77 x 8,75mm

• Rede: 4G / 3G / 2G

• Câmeras com Inteligência Artificial

• Resistência Militar com certificado MIL-STD 810G

• Som de cinema: DTS:X 3D Som Surround

• Botão Google Assistente

• Sensor de impressão digital

• Cores disponíveis: Preto e Azul

• Preço sugerido: R$ 1.599,00

LG K12 MAX

• Processador: 2.0 GHz Octa-Core

• Display: 6,26 polegadas, 19:9 HD+ FullVision

• Memória 3GB RAM / 32GB ROM / microSD (até 2TB)

• Câmera:

- Principal: câmera dupla de 13MP (f2.2) + 2MP (f2.4) com Foco Rápido Automático PDAF e Inteligência Artificial

- Selfie: 13MP (f2.0) com Inteligência Artificial

• Bateria: 3.500mAh

• Tamanho: 161,3 x 77 x 8,75mm

• Rede: 4G / 3G / 2G

• Câmeras com Inteligência Artificial

• Resistência Militar com certificado MIL-STD 810G

• Som de cinema: DTS:X 3D Som Surround

• Botão Google Assistente

• Sensor de impressão digital

• Cores disponíveis: Preto, Azul e Platinum

• Preço sugerido: R$ 1.299,00

