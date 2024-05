LG expande linha OLED e anuncia LG QNED MiniLED em lançamento de TVs 2021

Exclusiva tecnologia da LG, a linha OLED TV se supera e lança modelo LG OLED evo – a evolução dos pixels que se auto iluminam com até 20% mais brilho.

Linha OLED 2021 cresce e passar a contemplar três séries de produtos (G1, C1 e A1) e tamanhos de 48 à 83 polegadas;

Nova categoria LG QNED MiniLED une aos MiniLEDs as tecnologias Quantum Dot e LG NanoCell, e representa a inovação definitiva das TVs LED/LCD;

Evento online revelou campanha publicitária inédita e contou com a presença dos parceiros da NVIDIA e Amazon Alexa.

São Paulo, 23 de junho de 2021— A LG Electronics (LG) anuncia o lançamento nacional de suas TVs 2021, em evento online nesta quarta-feira. Os novos produtos oferecem ao consumidor ainda mais opções em tecnologia, qualidade de imagem e design superiores, em tamanhos para todos os gostos.

A premiada linha LG OLED TV apresenta a nova LG OLED evo (OLEDG1) – a evolução dos pixels que se autoiluminam para entregar até 20% mais brilho. Já a linha OLED 2021 aumentou e passou a contar com as séries C1 e A1, em tamanhos para todos os gostos (de 48 a 83 polegadas nos modelos C1, e 55 e 65” na série A1). A aguardada linha LG QNED MiniLED, que agrega Quantum Dots e Nanopartículas LG NanoCell ao painel de MiniLEDs, chega ao país ainda este ano com com opções de 65” e 75”, em 4K, e 86” 75”, em 8K.

“A LG apresenta uma série de inovações em toda a sua linha de TVs 2021, trazendo para o mercado o ápice da tecnologia, como a exclusiva linha LG OLED evo, com os pixels que se autoiluminam, 100% de fidelidade nas cores e contraste infinito, tornando possível a reprodução de imagens perfeitas. Além disso, a marca aumenta o portfólio com o lançamento de novos produtos, como a linha LG QNED MiniLED, a inovação definitiva das TVs LED/LCD. Tudo isso para oferecer ao consumidor brasileiro ainda mais opções para uma experiência de entretenimento superior e incomparável”, afirma conclui Igor Krauniski, Gerente Sênior de Produtos LG.

LG OLED evo

Com o objetivo de oferecer uma experiência completamente nova para o consumidor, a LG supera a si mesma com o anúncio da LG OLED evo TV (série OLED G1). O modelo lidera o portfólio da marca e representa a evolução dos pixels que se autoiluminam e, por não precisarem de backlight, como as telas LED/LCD, entregam o preto puro, cores perfeitas e contraste infinito.

O grande diferencial deste lançamento fica por conta do novo painel LG OLED evo que atinge até 20% mais brilho, gerando maior volume de cor, com mais profundidade nas cenas e melhor aproveitamento em conteúdos HDR. Tudo isso em 65 polegadas dispostas em um sofisticado modelo premium, com Gallery Design, que permite a instalação da TV rente à parede, como se fosse uma verdadeira obra de arte. Além disso, a linha LG OLED evo adicionaum novo acessório no mercado: o Gallery Stand – suporte premium vendido separadamente que, instalado à TV, oferece novas possibilidades de disposição no ambiente (compatível com os modelos 55, 60 e 65 das séries UP7750, NANO80/85/95, QNED90, A1, C1 e G1) g1).

LG OLED TV 2021

Aclamada pelos especialistas, a já conhecida série OLED C1 ganha novos tamanhos, de 48 à 83 polegadas, sendo a LG OLED TV 48C1 a primeira TV desenvolvida para o público gamer, que chega ao mercado brasileiro já eleita a melhor TV Gamer do Mercado*. Essa série traz a alta performance da tecnologia LG OLED TV com recursos gamer que elevam a experiência de jogabilidade, tanto com os consoles de última geração, quanto para quem joga no PC – podendo substituir um monitor no formato de 48 polegadas.

As TVs da LG são as únicas a virem com o aplicativo da Twitch, e, na LG OLED TV, esse diferencial gamer se reúne a recursos que otimizam qualquer gameplay, como as múltiplas conexões através das 4 entradas HDMI 2.1 que rodam 4K @ 120Hz com HDR, tempo de resposta inferior a 1ms, baixíssimo input lag, VRR, ALLM e eARC, FreeSync, Dolby Vision, HDR10 e HGiG, AI Sound e Dolby Atmos, inteligência artificial ThinQ AI e assistentes de voz integrados (Google Assistente e Amazon Alexa). Além desses diferenciais, a linha LG OLED possui, com exclusividade, a tecnologia G-Sync da NVIDIA, que garante cenas sincronizadas, quadro a quadro – sem cortes ou quebras nos jogos. “Se tem G-Sync, tem a garantia da melhor experiência possível com games, o que torna estas TVs, a melhor opção para jogar atualmente. A NVIDIA recomenda as TVs OLED da LG para os seus jogos”, afirma Richard Cameron, diretor de produtos LATAM na NVIDIA.

Além da série G1 e C1, também teremos a chegada a nova série OLED A1 – disponível em 65 e 55 polegadas, e, voltada para quem busca uma experiência de cinema em casa, com qualidade de imagem e som imbatíveis que só a tecnologia OLED oferece.

A exclusiva tecnologia LG OLED TV é líder de mercado há 8 anos e, de acordo com Krauniski, promete continuar conquistando os brasileiros: “De janeiro a junho de 2021, já conquistamos no país o mesmo número de consumidores que tivemos em todo o ano 2020”, conclui o Gerente Sênior de Produtos LG.

A LG OLED TV segue sendo a melhor opção para uma experiência excepcional em entretenimento, seja para Games, Esportes ou Cinema, oferecendo altíssima qualidade de imagem e som unida ao melhor design em TVs com telas ultrafinas, e, em alguns modelos, com Gallery Design e Gallery Stand.

Preço sugerido:

LG OLED Evo (65”) – A partir de R$ 22.999,00

LG OLED C1 (48”, 55”, 65”, 77” e 83”) – A partir de R$ 7.999,00

LG OLED A1 (55” e 65”) – A partir de R$ 7.999,00

LG QNED MiniLED TV

Os novos modelos LG QNED MiniLED trazem para o país a inovação definitiva para telas LED/LCD, e inaugura uma nova categoria no portfólio da marca, entre as linhas LG OLED TV (pixels que se autoiluminam) e LG NanoCell TV (nanopartículas aplicadas ao painel LED/LCD).

A linha LG QNED MiniLED é a única do mercado a unir ao painel de MiniLEDs as melhores tecnologias: o poder dos Quantum Dots – pontos quânticos que expande a quantidade de cores, e a eficácia da NanoCell – nanopartículas que filtram certas frequências de cores, revelando cores puras e realistas.

O uso de MiniLEDs promete mudar o mercado de TVs LED/LCD. Ao compararum um modelo de TV LED/LCD convencional, como NANO99 de 75” com uma LG QNED MiniLED do mesmo tamanho, é possível notar que a a nova tecnologia pode oferecer até 30 vezes mais pontos de iluminação e 13 vezes mais zonas de controle, entregando um brilho três vezes superior. essa inovação proporciona um maior volume de cores, cores mais puras e nítidez em qualquer cena.

Disponível em 65” e 75” (QNED90) e em 75” e 86” (QNED99), os modelos LG QNED MiniLED TV estarão disponíveis ainda este ano, com 4K e 8K respectivamente, além de 4 entradas HDMI 2.1, com processadores α7 Ger.4 AI 4K (QNED90) e α9 Ger.4 AI 8K (QNED99). Dolby Vision IQ & Dolby Atmos, inteligência artificial ThinQ AI integrado com assistentes de voz Google Assistente e Amazon Alexa.

Preço sugerido:

LG QNED MiniLED (QNED90 – 4K – 65” e 75”) – A partir de R$ 17.999,00

LG QNED MiniLED (QNED99 – 8K – 75” e 86”) – A partir de R$ 34.999,00

Conectividade e Inteligência Artificial

O controle LG Smart Magic, apelidado como “O Mouse da TV”, também receberá uma nova versão para os modelos de TVs 2021. Além de facilitar o acesso à inteligência artificial de LG, o ThinQ AI, e aos assistentes de voz integrados: Google Assistente e Amazon Alexa, agora será possível acessar diretamente esses canais pelo atalho de botões dedicados. O novo formato torna o controle ainda mais funcional, assim como a criação de rotinas personalizadas através da conectividade com outros dispositivos inteligentes, como a Alexa: “As TVs LG com Alexa permitem que você controle os dispositivos de casa inteligente. Você vai poder controlar a iluminação, ar-condicionado e disparar suas rotinas facilmente”, conclui Daniel Almeida, Gerente de Desenvolvimento de Negócio – Alexa Brasil.

Campanha publicitária

Para impulsionar o lançamento da LG OLED evo, a LG lançará uma campanha publicitária em TV aberta nos próximos dias. Desde o começo do ano a marca tem priorizado ações de mídia, sendo este novo filme da LG OLED evo o maior investimento em mídia já realizado pela LG no país, com presença em TV aberta em 11 praças por todo o Brasil e presença nacional com mídia digital. “Queremos que nossos clientes saibam que estamos focados em oferecer uma experiência única e maravilhosa, como ele merece. Por isso, estaremos em todos os pontos de contado com o cliente, em uma comunicação integrada e 360º, com ações que envolvem TV aberta, digital, imprensa e ponto de venda”, afirma Sonah Lee, diretora de marketing da LG.

Outras linhas

Além dos lançamentos anunciados na transmissão, as linhas LG NanoCell TV e LG UHD TV também terão atualizações com novos modelos 2021, munidos de processador AI α9, α7 e α5 , webOS 6.0 e inteligência artificial ThinQ AI.



