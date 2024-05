LG EXPANDE PORTFÓLIO DE MONITORES NO MERCADO.

São Paulo, junho de 2019 - A LG Electronics do Brasil está expandindo o portfólio de monitores da marca com o lançamento dos novos monitores UHD 4K de 27’’ e 32’’: 32UL750, 32UK550, 27UL650, 27UL500. A empresa também apresenta ao mercado nacional um novo modelo de 29” Ultrawide (29WK500) e de monitor gamer (24GL600F).

Os novos modelos UHD 4K da nova linha oferecem 95% de fidelidade de cores no padrão DCI-P3 e reproduzem mais de 1 bilhão de cores na tela, além do recurso HDR, que faz com que o monitor tenha ampla gama de cores e alto brilho, deixando as imagens com maior qualidade em situações com maior brilho ou contraste. O produto é sofisticado e ideal para consumidores de conteúdos que buscam o máximo de produtividade excelente a partir da alta fidelidade na reprodução de cores.

A entrada HDMI conta com o protocolo HDCP 2.2 - garantindo que a transmissão do conteúdo 4K presente em Netflix, Amazon TV e na nova geração de consoles XBOX e Playstation, seja reproduzida com a mesma fidelidade em 60Hz. Como diferencial, o modelo de 32’’ (32UL750) oferece uma nova geração de conveniência, as portas USB Type-C ™, que permite exibição de vídeo em 4K, transferência de dados e carregamento de laptop / dispositivo móvel, tudo ao mesmo tempo em um único cabo.

Com fácil instalação, os monitores apresentam ajuste de altura e/ou inclinação, garantindo a máxima ergonomia ao usuário. Além disso, os produtos contam com o recurso “On Screen Control”, presente na linha de monitores UltraWide, que faz com que seja possível controlar algumas características do aparelho a partir do mouse e realizar diferentes divisões de tela.

Monitores Gamers

Além da linha de monitores UHD 4K, a LG vem investindo no portfólio de monitores para os amantes de gamers. Para 2019, a marca traz um novo modelo de 24’’ (24GL600F).

O modelo apresenta entre suas principais características 144Hz, 1ms com o exclusivo recurso Blur Reduction, tecnologia AMD FreeSync, Com esse lançamento a empresa Sul Coreana reforça o portfólio com modelos gamer desde 24 até 34 polegadas, nos formatos 16:9 e 21:9 UltraWide.

Com a frequência de 144Hz, os jogadores poderão desfrutar do máximo de fluidez de cada jogo. O tempo de resposta de apenas 1ms combinado ao exclusivo recurso Blur Reduction reduz o arrasto das imagens a cada ação realizada, e a tecnologia FreeSync elimina cortes e repetições de imagem que são causadas pela diferença entre a taxa de quadros de uma placa gráfica e a taxa de atualização do monitor. Dessa forma, os apaixonados por League of Legends, Counter Strike, Rainbow 6, Fifa, Forza, Steet Fighter Call of Duty, entre outros, terão o melhor da experiência em cada disputa.

Outro modelo do portfólio de monitores gamers é o modelo de 27’’ (27GK750F) que apresenta 240HZ, 1ms. O produto recebeu uma atualização e, além de vir com a tecnologia ADM FreeSync, é compatível com o NVIDIA G-SYNC através de um driver baixado propriamente do site da NVIDIA.

Monitor UltraWide

Outro modelo lançamento que vai compor o novo portfólio de monitores da LG é o Modelo UltraWide de 29’’(29WK500), que além de imagem Full HD (2560x1080) em tela de 29” e proporção 21:9, a qual apresenta 30% a mais de tela que a proporção 16:9. O formato é ideal tanto para gamers, proporcionando uma experiência visual mais impactante, quanto para profissionais da área de criação, como videomakers, designers e fotógrafos, já que a tela expandida também permite que tenham mais eficiência na hora de produzir seus materiais – seja visualizando um número maior de imagens ou editando vídeos em sequências mais longas.

O monitor IPS da LG UltraWide exibe precisão de cores impecável. Com um ângulo de visão ampliado, a exibição IPS ostenta 99% de cobertura do espectro de cores sRGB.

Com um design arrojado, o LG UltraWide possui uma base curvada que aprimora a estabilidade para a obtenção de um desempenho confiável. Ela pode ser ajustada para alterar a inclinação, a altura e o ângulo do monitor para que haja uma experiência mais confortável de visualização. Além disso, por meio das funções OnScreen Control e Screen Split 2.0, é possível alterar as configurações do monitor, customizar a tela em até 14 modos e visualizar duas entradas ao mesmo tempo através do PIP.

“A LG investe continuamente na inovação da sua linha de Monitores para entregar a melhor experiência aos nossos consumidores em termos de produtividade e performance. Por essa razão, duplicamos nossa linha de monitores 4K com a presença do HDR (High Dynamic Range) em todos os modelos, reforçamos nossa atuação no mercado gamer com o lançamento de um novo modelo de 24” de 144Hz e com a inclusão da compatibilidade G-Sync ao modelo referência de 240Hz de 27” e introduzimos um novo modelo de 29” na linha de monitores UltraWide para ampliar o acesso a essas tecnologias no mercado brasileiro” destaca Leonardo Almeida, Gerente da linha de produtos de IT da LG no Brasil.

