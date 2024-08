LG e Flow Games realizam live especial no Mês do Gamer

Transmissão acontece na sexta, 18 de agosto, no canal do Youtube do Flow Games

São Paulo, 16 de agosto de 2023 – A LG Electronics e o Flow Games se unem nesta sexta-feira (18/08), a s 19 horas, para uma live especial em comemoração ao Mes do Gamer. Durante o evento online no canal do Youtube do Flow Games acontecera o unboxings da nova linha de monitores UltraGear e a transmissão contara a presença do embaixador da marca Cerol. Quem acompanhar a live também tera acesso a cupons de descontos exclusivos para a compra de produtos.

“O publico gamer e muito especial para a LG, pois são consumidores que reconhecem a qualidade dos nossos produtos desenvolvidos especialmente para eles, como a linha UltraGear. O nosso objetivo e contribuir cada vez mais com o universo dos jogos eletrônicos no Brasil, democratizando o acesso aos esports no País. Por isso, investimos em parcerias com times renomados, influenciadores, grandes eventos da área e fomentamos a formaça o de novos talentos, pois acreditamos que os jogos online podem ser um grande motor de desenvolvimento social, abrindo portas para muitos jovens”, afirma Leonardo Almeida, gerente sênior de IT e B2B da LG do Brasil.

A LG é patrocinadora dos times de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) e League of Legends (LOL) do Fluxo, organização de e-sports coadministrada pela 3C Gaming. Cerol, CEO do Fluxo e considerado um dos maiores streamers de Free Fire no País, será o novo embaixador da linha UltraGear, selando uma parceria que se estende desde o ano passado, na “Brasil Game Show 2022”.

“Ser embaixador da LG é uma grande realização profissional para mim. Quando falamos de tecnologia, a empresa é referência em qualidade e acessibilidade, ou seja, tudo que eu preciso na hora de jogar ou ‘streamar’. Além disso, eles são super parceiros do Fluxo, então já me sinto em casa!”, disse Cerol.

LINHA DE MONITORES GAMER

A LG lançou recentemente três novos monitores da linha UltraGear. Os produtos trazem atualização no design e tempo de resposta de 1 milissegundo, para mais produtividade e competitividade durante os jogos online.

O UltraGear Curvo 34GP63A-B é ideal para quem busca uma experiência imersiva nos mais variados tipos de jogos como estratégia, RPS ou corrida. Com o tempo de resposta de 1ms (MBR) e 160Hz, o produto permite jogabilidade incrível durante a transição de quadros dos jogos, tornando o seu monitor mais responsivo aos comandos do jogador.

Em resolução WQHD UltraWide (resolução 3440x1440), o novo monitor traz 30% a mais de área de tela, e a proporção 21:9 oferece mais produtividade, permitindo a exibição de dois conteúdos simultaneamente. O modelo ainda conta com o som

estéreo 7W com MaxxAudio, além de diversos recursos gamer como o AMD FreeSync Premium, Black Stabilizer, Crosshair, Dynamic Action Sync e Motion Blur Reduction.

O LG UltraGear 27GN65R oferece incrível tempo de resposta de 1ms Real (GtG), proporcionando comandos mais responsivos ao jogador. Na parte visual, tem detalhes em vermelho na parte traseira e design de três lados, praticamente sem bordas. É equipado com tela IPS de 27 polegadas e resolução Full HD (1920 x 1080), oferecendo impressionante qualidade de imagem e gama de cores sRGB 99% (típico) e HDR10, para que o usuário possa ver tudo que está acontecendo com clareza e realidade.

O produto conta ainda com taxa de atualização de 144Hz para frames com mais fluidez e com os recursos AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync. Para ainda mais vantagem durante os jogos, o novo UltraGear traz recursos gamers como o Black Stabilizer, Crosshair, Dynamic Action Sync e Motion Blur Reduction. O monitor também pode ser adequado ao estilo do usuário, permitindo ajuste de altura, inclinação e pivotagem.

Já o LG UltraGear 24GN60R oferece tempo de resposta de 1ms Real (GtG), tela IPS de 24 polegadas, resolução Full HD (1920 x 1080), sRGB 99% (típico) e HDR10, taxa de atualização de 144Hz, tecnologia AMD FreeSync. Quanto ao design, também conta

com três lados praticamente sem bordas; e tem detalhes na cor preta na parte traseira.

Os monitores gamer UltraGear são referência de qualidade no mercado brasileiro.

FLOW GAMES

O Flow Games publica diariamente notí cias sobre games, cultura pop e eSports, incentivando e fomentando comunidades de jogos de todas as plataformas, sempre com informaça o atrelada ao entretenimento. Com um amplo ecossistema que contempla conteu dos audiovisuais, como canais no YouTube e na Twitch, um time profissional de eSports (Wolf Team), presença em redes sociais e, de forma ine dita, o portal de notí cias tambe m traz reviews, especiais, listas, cobertura de eventos, pre vias e muito mais.

# # #

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

# # #

LG ELECTRONICS - SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)