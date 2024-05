LG FORNECE SOLUÇÕES DE CASA CONECTADA PARA AMBIENTE NA CASACOR DO RIO GRANDE DO SUL 2019

Parceira oficial de tecnologia da CASACOR 2019, a LG Electronics do Brasil apresenta sua proposta de Casa Conectada na edição de Porto Alegre, que acontece até o dia 8 de setembro. A marca firmou parceria com o arquiteto Juarez Cruz para apresentar seus produtos com Inteligência Artificial e permitir que os visitantes experimentem o controle de eletrodomésticos pelo celular ou por comando de voz através da plataforma ThinQ™.

Seguindo a proposta da CASACOR 2019 de “Planeta Casa”, o profissional incorporou em seu espaço na mostra, a CasaVinteCinco, com produtos da LG que aliam inovação, conectividade e design, apostando em uma decoração monocromática que torna a tecnologia o elemento-chave do espaço.

A LG também forneceu produtos para outros espaços da feira. No total, a marca está presente em 32 ambientes da mostra, com cerca de 180 produtos de todas as categorias para demonstrar as diversas funções de conectividade disponíveis por meio do aplicativo Smart ThinQ e reforçar conceito de Casa Conectada.

Um desses ambientes é a Cozinha Experience, assinada pela arquiteta Jessica Santos, que conta com a linha Studio completa, o ar-condicionado Dual Inverter ARTCOOL e o smartphone K12+. O espaço foi criado especialmente para garantir uma experiência envolvente aos visitantes da mostra – a cada semana, um chef convidado bate um papo com o público enquanto prepara a comida utilizando a linha de produtos da LG.

De acordo com Barbara Toscano, Head de Marketing da LG Electronics do Brasil, a parceria com o evento busca consolidar ainda mais a presença da marca no universo de arquitetura e decoração, apresentando produtos que aliam design, praticidade e facilidade de uso. “Estamos muito felizes em expandir nosso projeto para Porto Alegre. Durante o evento, apresentamos produtos Premium, que proporcionam a melhor experiência para todos os públicos, além de garantir a preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade” conta Barbara Toscano, Head de Marketing da LG Electronics do Brasil.

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics, Inc. é uma empresa inovadora e líder global nas tecnologias de eletrônicos para consumo, telefonia móvel e eletrodomésticos, empregando mais de 82 mil pessoas em 119 operações em todo o mundo. Com lucro líquido de US$ 53.10 bilhões, a LG é composta por quatro divisões de negócios – Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance & Air Solution e VehicleComponents – é também uma das líderes mundiais na fabricação de TVs de tela plana, dispositivos móveis, ar condicionado, lavadoras e geladeiras. A LG Electronics é a parceira do ano da ENERGY STAR 2014. Para mais novidades e informações sobre a empresa, visite www.LGnewsroom.com.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Smartphones, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus e Taubaté a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife e diversas lojas especializadas em celulares e smartphones em diferentes estados.

