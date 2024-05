LG G8X THINQ DUAL SCREEN FACILITA A REALIZAÇÃO DE VÁRIAS TAREFAS AO MESMO TEMPO NO CELULAR

São Paulo, setembro de 2019 — A LG Electronics (LG) apresentou hoje o LG G8X ThinQ, o mais novo smartphone da série G, e a segunda geração de smartphones LG Dual Screen (dispositivo com tela dupla), na IFA 2019, em Berlim. O LG G8X ThinQ foi concebido para criar uma forma inédita de realizar várias tarefas ao mesmo tempo, curtir conteúdos e socializar no celular.

A primeira geração de smartphones LG Dual Screen, apresentado na MWC 2019 em Barcelona, estabeleceu um novo patamar de excelência para a realização de várias tarefas ao mesmo tempo, em trânsito e em qualquer lugar. A LG buscou o feedback dos consumidores para criar a nova versão e implantou uma série de aprimoramentos, como um Cover Display adicional de 2,1 polegadas na parte frontal. Esse display extra permite que os usuários vejam a hora, data, nível de carga da bateria, notificações e outras informações úteis sem abrir a Dual Screen. E mais, enquanto a primeira versão da Dual Screen permitia a visualização de conteúdos de dois ângulos diferentes, a nova geração adota uma nova dobradiça 360 Freestop Hinge, que permite a visualização de qualquer ângulo, exatamente como um laptop.

O novíssimo smartphone G8X ThinQ vem com duas telas de 6,4 polegadas cada para oferecer o dobro de produtividade e diversão. Um sensor de impressão digital integrado à tela torna o bloqueio e o desbloqueio do LG G8XThinQ mais fácil do que nunca, mesmo quando a Dual Screen está fechada. Embora a possibilidade de ajustar o brilho do display do smartphone automaticamente por meio de sensores não seja nenhuma novidade, o G8XThinQ tem um sensor de luz ambiente que ajusta o contraste também, maximizando os detalhes das imagens e reduzindo a fadiga ocular. Além disso, a câmera frontal do telefone está posicionada dentro de um discreto “waterdrop notch”, um notch em formato de pingo d’água, permitindo que os usuários apreciem ao máximo o display FullVision de 6,4 polegadas.

Quando se trata de câmera, o LG G8XThinQ personifica os sonhos de qualquer fã de foto-grafia, pois tem câmera frontal de 32MP com sensor de 1.6μm que complementa a experi-ência fotográfica com as impressionantes câmeras traseiras, capturando fotos incríveis, não importa para onde o celular está virado. A opção “Reflector Mode” garante selfies perfeitas, tirando fotos mais nítidas e detalhadas mesmo em ambientes escuros, permitindo que os usuários ajustem a cor da luz ao seu humor ou preferências pessoais. O AI Action Shot do novo LG G8XThinQ reconhece e compensa eventuais movimentos com um obturador que funciona a uma velocidade de 1/480 de segundo, mantendo os alvos da foto totalmente em foco; o recurso é perfeito para tirar fotos memoráveis de crianças ou animais de estimação brincando. A função Time Lapse 4K permite que os usuários criem vídeos artísticos em câmera lenta com uma deslumbrante resolução 4K, enquanto a LG Steady Cam oferece mais estabilidade de imagem, proporcionando vídeos mais refinados e profissionais. Para completar, o LG G8XThinQ estreia uma funcionalidade inédita, por meio da qual o usuário consegue alternar as câmeras frontais e traseiras durante a gravação de vídeos.

Líder comprovada em áudio de smartphones, a LG não decepciona com o G8XThinQ. Dois alto-falantes de 1.2W oferecem sons estéreo nítidos e perfeitamente equilibrados, enquanto o Quad DAC Hi-Fi de 32 bits calibrado pela Meridian Audio mantém a LG no posto de referência em qualidade de som para smartphones. Para a função de gravação, o LG G8XThinQ vem com um microfone que se ajusta automaticamente durante a captura de vídeos, o que permite que os sons sejam gravados com riqueza de detalhes, gerando gravações ASMR fantásticas.

Visualmente, o LG G8XThinQ tem boa parte do DNA dos telefones anteriores da LG, mas não deixa de imprimir uma identidade própria. Para aqueles momentos em que a segunda tela não é necessária, ela pode ser destacada, mantendo uma única tela para uso separado. Essa conexão entre o smartphone e sua segunda tela evoluiu, sendo agora via USB em vez de Pogo Pins, criando um visual mais elegante e limpo quando o dispositivo é usado sem a segunda tela. O LG G8X ThinQ tem uma interface de usuário mais moderna (LG UX 9.0), com um design mais limpo, ícones renovados e abas como Ligar, Registro de Ligações e contatos que são movidas para a parte de baixo do display, permitindo que os usuários façam mais, com uma só mão.

“O LG Dual Screen é hoje um form factor consolidado, altamente conceituado por sua praticidade, e pelo mundo de opções de multitasking que ele abre”, diz Brian Kwon, presidente das empresas LG Mobile Communications e Home Entertainment. “Continuaremos expandindo o ecossistema do LG Dual Screen por meio de parcerias estratégicas e atualizando nossa inovação de maneiras relevantes para levar uma experiência de usuário diferenciada aos consumidores.”

O LG G8XThinQ, a segunda geração do LG Dual Screen, estará disponível nos mercados mais importantes no quarto trimestre desse ano, incluindo o Brasil, onde ele está previsto para ser lançado até o final de 2019.

Principais especificações:*

LG G8XThinQ

• Processador: Qualcomm® Snapdragon™ 855 Mobile Platform

• Display: 6,4 polegadas 19.5:9 FHD + OLED FullVision (2.340 x 1.080 / 403ppi)

• Memória: 6GB RAM / 128GB / microSD (até 2TB)

• Câmera:

Traseira: 12MP Padrão (F1.8 / 1.4μm / 78˚) / 13MP Super Wide (F2.4 / 1.0μm / 136˚)

Frontal: 32MP Padrão (F1.9 / 0.8μm / 79˚)

• Bateria: 4.000mAh

• Sistema operacional: Android 9.0 Pie

• Tamanho: 159,3 x 75,8 x 8,4mm

• Peso: 192g

• Rede: 3G / 4G LTE-A

• Conectividade: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5 / NFC / USB Tipo C (Compatí-vel com USB 3.1)

• Biometria: sensor de impressão digital no display

• Resistência: certificado de resistência militar MIL-STD 810G, além de IP68

• Cor: Aurora Black (preto)

• Outras: alto-falante estéreo / AI CAM / Google Lens / Google Assistente / Quad DAC Hi-Fi de 32 bits / Som Surround DTS:X 3D / resistência a água e pó segundo o padrão IP68 / HDR10 / tecnologia Qualcomm Quick Charge™ 3.0 / rádio FM

Segunda tela

• Display: 6,4 polegadas 19.5:9 FHD + OLED FullVision (2.340 x 1.080 / 403ppi)

• Cover Display: 2,1 polegadas Mono

• Tamanho: 165,96 x 84,63 x 14,99mm

• Peso: 134g

• Tipo de contato: USB

• Tipo de dobra: 360 Freestop Hinge

• Cor: Aurora Black (preto)

* As especificações/funcionalidades podem variar, dependendo do mercado.